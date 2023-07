Most nem bűzlik a fejétől a hal, hanem pompás az illata

Kemény Dénes az volt a medence partján, ami Carlo Ancelotti vagy Josep Guardiola a futballpálya oldalvonalánál. Az edzői szakma óriása, nem véletlen, hogy a szakvezetőként háromszoros olimpiai bajnok stratéga a World Aquatics (WA), a vizes sportokat tömörítő világszövetség vízilabda-edzőbizottságának elnöke. Ebbéli minőségében közelről figyeli Fukuokában a két vízilabdatorna történéseit, a döntőbe (szombat, 11.00 óra, M4 Sport – és élő szöveges közvetítés az Indexen) jutott magyar férfiválogatott játékát.

„Több tényező is amellett szól, hogy Magyarország tíz év után ismét világbajnok lehet

– kezdte Kemény az Indexnek adott esélylatolgatást Fukuokából. – Az egyik tőlünk független: nem hinném, hogy a görög válogatott képes lesz megismételni azt az abnormálisan kirobbanó játékát, amivel az elődöntőben 13–7-re lelépte az olimpiai bajnok Szerbiát. És az a kérdés, mentálisan el tudják-e viselni azt, hogy csak normálisan, vagy éppen az átlag alatti szinten játszanak.”

Kemény úgy érzi, lelkileg megingathatatlan a magyar válogatott, ahogy azt már többször is bebizonyította ezen a világbajnokságon.

„Megoldottunk mi már mindenféle helyzetet ezen a vb-n – mondta. – Az amerikaiak elleni negyeddöntőben komoly előnyt packáztunk el, de még onnan is sikerült felállni, és győzni. A spanyolok ellen pedig éppen az ellenfelünknek volt nyert ügye, hiszen három góllal is vezetett már, mégis ki tudtunk egyenlíteni, és egy lehetetlen szögből lőtt góllal az utolsó másodpercben megszerezni a győzelmet. Ez a magyar válogatott nagyon egyben van.”

Rendszerint kényes kérdés, ha egy szakembernek az utódjáról kell beszélnie, minősíteni annak teljesítményét. Rendszerint, de nem most...

Varga Zsolt volt a 2000-ben, Sydney-ben olimpiai aranyérmes válogatottam egyik centere – idézte fel a szakember. – Jól ismerem, edzőként is azokat a tulajdonságait csillogtatja, amelyeket játékosként a vízben. Az apró részletek mestere, mindenre odafigyel, semmi sem kerüli el a figyelmét, emellett remekül ért a csapaton belüli kohézió kialakításához. Ezen a világbajnokságon nem volt rossz húzása, minden cseréje, időkérése ült. Karizmatikus, de nem hebehurgya, nem ragadja el a szenvedély, hideg fejjel tud dönteni a forró pillanatokban is. Azt szokták mondani, hogy fejétől bűzlik a hal, hát ennek a halnak most orrcsiklandozóan illatos a feje!

Végül fel kellett tenni az obligát kérdést, vajon ki a szombati döntő esélyese.

„Magyarország, méghozzá 60:40 arányban. Egyrészt a fent ismertetett tényezők miatt, másrészt Varga Zsolt válogatottja nem egy- vagy kétszemélyes csapat, hanem mindig más és más tudja magához venni a marsallbotot. Ma már nem elég kikapcsolni Varga Dénest vagy Vámos Mártont, mert felnőtt melléjük, vagy talán még túl is nőtte őket Manhercz Krisztián és Zalánki Gergő. No és ott vannak a fiatalok, akik, ha még nem is most, Fukuokában, de jövőre Párizsban meghatározó szerepet fognak játszani."

Eddig a pólópápa hízelgő prognózisa, amit olvasva azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a tokiói olimpia elődöntőjében Görögország 9–6-ra legyőzte Magyarországot...

VIZES VB (FUKUOKA), FÉRFI VÍZILABDA

A szombati program:

DÖNTŐ:

11.00: Magyarország–Görögország

A 3. helyért:

6.00: Szerbia–Spanyolország

Az 5. helyért:

9.30: Olaszország–Franciaország

A 7. helyért:

4.30: Montenegró–Egyesült Államok