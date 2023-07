„Vogel Soma most már igazán lőhetne is egy gólt, ne csak védje az ötösöket!”

A leírhatatlan izgalmakat követően, az ötméterespárbajban megnyert világbajnoki döntő után a magyar póló legendái értékelték a látottakat.

Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok egykori kapus, az Egri VK ügyvezető elnöke:

„Nekem sohasem volt részem büntetőpárbajban, talán nem is baj. Vogel Soma fantasztikus volt, hétből négy ötméterest kivédett, most már csak az hiányzik, hogy még gólt is lőjön. Legalább egyet most már igazán lőhetne... Hogy mi döntött a mi javunkra? A szív!”

Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok, minden idők legjobbjának megválasztott pólós:

„Azzal kezdeném, hogy az ember mindig bízzon a csodában, még akkor is, ha persze a legfontosabb a tehetség. Azért is örülök, mert minket mindig megvádolnak, hogy kishitűek vagyunk, a Himnuszunkban is benne van, hogy a balsors tép, hogy mi pechesek vagyunk, de ez nem igaz.

Ezen a világbajnokságon többször is átléptük a saját árnyékunkat, például a spanyolok elleni elődöntőben is, legyőztük a hitetlenségünket.

A harmadik dolog pedig az, hogy amint mondtam, kellenek a tehetségek, és azok most is bőven vannak, amikor már éppen elkezdtünk volna sopánkodni, hogy kiment egy nagy generáció. De a magyar vízilabda-kultúra olyan, hogy folyton termeli a tehetségeket. És ez érvényes az edzőkollégákra is, lásd Varga Zsoltot. Talán egyetlen sportág diadala sem tud akkora örömet szerezni nekünk, magyaroknak, mint a pólóé. Állítom, a magyarok 80-85 százaléka életében nem látott pólómeccset, de mindenki tudja, hogy ha vízilabda, akkor csak mi nyerhetünk, mert mi vagyunk a legjobbak. És tényleg mi vagyunk.”

10 Galéria: Görögország-Magyarország, vb-döntő Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Horkai György korábbi szövetségi kapitány, Faragó egykori olimpiai bajnok játékostársa:

„Fantasztikus győzelem, jó volt nézni ezt a meccset, jó volt magyarnak lenni. Manó (Manhercz Krisztián), Soma (Vogel Soma), Zalesz (Zalánki Gergő) egymást múlta felül, és Varga Zsolt nagyon jó munkát végez a parton. Voltak nehéz pillanatok, de azt mondtam a meccs előtt, hogy meg fogjuk nyerni. Felszabadult játékot mutattunk, hiszen az olimpiai indulás már a zsákban volt. Bejöttek az átlövések, olyan lövőink vannak Zalánki, Manhercz, Vámos és Varga Dénes személyében, mint sehol máshol a világon. Zsolt is nagyon jól játszatja Dumit (Varga Dénest), nem terheli túl, beosztja az erejét. Amit hiányolok, az a centerjáték, ezt már tizenöt éve szajkózom, de előbb-utóbb az is kialakul.

Ahogy biztatták egymást a fiúk, azt jó volt. Na és amit Manó csinált a balszélről lőtt góljánál! Somát ismerem, ő már döntött el meccseket ötméteresvédésekkel.

Zalánki mit fejlődött! Lőni eddig is tudott, de nem védekezett, most viszont komplett játékos lett belőle, micsoda blokkokat adott, nem véletlenül visz el valakit a Pro Recco! Mindig mondtam, védekezéssel és jó kapusteljesítménnyel lehet meccseket nyerni, mert elöl a gólok mindig jönnek. Elfogult vagyok Varga Zsolttal szemben, egykor játékosom volt a válogatottban, majd a junior válogatottnál a segítőm, szívből gratulálok neki.”

Kásás Zoltán korábbi szövetségi kapitány, játékosként világ- és Európa-bajnok:

„Nagyon okosat nehéz mondani... A döntő méltó volt a vb színvonalához, de egyszersmind őrjítő is, mert megjósolhatatlan volt a végkimenetele. Nagyon jók a görögök. Az a fantasztikus, hogy nem először bizonyítja be a csapat, hogy az utolsó pillanatig nem adja fel.

Vogel Soma bevonult a történelembe,

nem hiszem, hogy volt olyan, valaki négyet megfogott. Soma felnőtt a nagy elődökhöz, Molnár Endréhez. Utánpótlásszinten is fantasztikusan szerepelünk, nyerünk vb-ket, Eb-ket. Nyugodtak lehetünk a jövőt illetően.”

Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok balkezes bombázó:

„Most már kezdünk büntetőpárbaj-specialisták lenni, korábban az Eb-t is így nyertük meg, a Fradi pedig a Bajnokok Ligája döntőjét. Óriási gratuláció Varga Zsoltnak, korábbi játékos- és olimpiai bajnok társamnak a munkáért, amit beletett ebbe a sikerbe, és persze a srácoknak is ugyanezért.

Nagyon sok hasonló tudású csapat volt ezen a vb-n, ez emeli a győzelmünk értékét.

Bíztam végig a sikerben, láttam, hogy nem jobb a görög válogatott, mint a magyar. Csak az volt a kérdés, hogy meg tudjuk-e közelíteni a maximumunkat, mert ha igen, akkor legyőzhetetlenek vagyunk. Csapatszinten remekül játszottunk. Hatalmas boldogság, hogy ilyen erős mezőnyben világbajnokok vagyunk. A görögök rengeteg labda nélküli kiállítást kaptak... Mondhatjuk, hogy nyomtak minket a bírók, de erősek voltunk mentálisan. Nem tudták megrendíteni a csapatot, és ez a lényeg.”

(Borítókép: Vogel Soma. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)