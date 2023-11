Huszonhárom játékossal kezdi meg a felkészülést a válogatott az Eb-re és a vb-re

A magyar szövetség hétfői beszámolója szerint a két szakember az őszi edzések, illetve a múlt heti felmérők alapján állította össze az együttest.

Fotó: Getty Images

A gárda jövő keddtől kezdi meg a felkészülést az Eindhovenben sorra kerülő kontinensviadalra. A keret tagja Rybanska Natasa is, aki sérülése miatt jelenleg nincs olyan állapotban, hogy bevethető legyen, de ha december közepére sikerül utolérnie önmagát és társait, akkor lehet esélye az Eb-szereplésre.

„Alapvetően a tesztek adtak választ a kérdéseinkre, azaz a keretet leginkább a fizikai felkészültségi paraméterek alapján állítottuk össze, de természetesen a posztokat is figyeltük, akit lehetett, több szerepkörben is kipróbáltunk – adott rövid betekintést a kerethirdetés rejtelmeibe Mihók Attila. – Mindezek alapján Sanyival elég hosszan beszéltük át, hogy kiket hívjunk meg, és végül a most kihirdetett névsor mellett döntöttünk. Sebességalapú játékot képzelünk el, ahol a csapatérdek mindent felülír, azaz nem egyéniségekben gondolkodtunk, hanem abban, hogy kik azok, akik magukat a csapat játékrendszerének maximálisan alávetve képesek lehetnek a legjobbat nyújtani.”

Az eindhoveni Eb-re, majd a dohai világbajnokságra egyformán 15 játékos nevezhető. A válogatott jelen állás szerint december közepén vív két felkészülési mérkőzést Kína ellen hazai medencében, majd a két ünnep között jó eséllyel Spanyolországban edzőtáborozik.

A magyar női válogatottnak még nincs olimpiai kvótája, ezt legközelebb a január 5. és 13. között sorra kerülő Európa-bajnokságon szerezheti meg azzal, ha a két, már biztos párizsi résztvevőt, a spanyol és a holland csapatot leszámítva a legjobb lesz.

A női válogatott felkészülési kerete