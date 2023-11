A magyar válogatott kapitánya keretet hirdetett története egyik legnehezebb időszakára

A hazai szövetség keddi tájékoztatása szerint Varga Zsolt szövetségi kapitány a december 11-én kezdődő felkészülés során Német Toni kivételével mind a 14 fukuokai vb-győztesre számít, az FTC centere jelenleg vállműtétje után lábadozik, és jó esetben a világbajnokságon már bevethető állapotban lesz. A szakember emellett a nyári bukaresti U20-as világbajnokságon óriási fölénnyel aranyérmes korosztályos válogatottból kilenc játékost hívott meg (Molnár Erik és Vigvári Vince már a felnőtt-vb-n is ott volt).

Amikor két világverseny követi egymást, az teljesen más stratégiát követel meg a felkészülésben és a csapatkijelölésben is. Nyilván nagyobb kerettel indulunk el, amelyet az elmúlt hónapok edzései, illetve a klubmérkőzéseken látottak alapján állítottam össze. Sok a fiatal, vannak kereten kívüli meghívottak is, akár két teljes csapatra is kettébontható a társaság, ami a még minőségibb taktikai felkészülést is segíti