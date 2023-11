A kapitány már az első felkészülési meccsen Eb-játékot látna a magyar válogatottól

A csapat csütörtökön nyilvános edzésen látta vendégül a sajtó képviselőit a margitszigeti Hajós Alfréd Uszodában, melynek sátras 50 méteres medencéjében a mezőnyjátékosok szinte megállás nélkül rótták a hosszokat Mihók Attila felügyelete mellett, közben Cseh Sándor, a másik társkapitány felvázolta az Magyar Távirati Irodának a hollandiai kontinenstornáig tartó, kifejezetten sűrű programot.

A héten a fővárosban dolgoznak a keret tagjai, majd a jövő héten Kecskemétre teszik át a székhelyüket, december 11-től pedig újra Budapesten lesz a bázis. Akkor viszont már a kínai válogatottal közösen edz a csapat, és játszik mindennap edzőmeccseket, majd azon a hétvégén Egerben és a Komjádi Uszodában vív két hivatalos mérkőzést egymással a két együttes. Cseh Sándor szavai szerint karácsony előtt vélhetően lesz egy keretszűkítés, de ez még nem biztos, hogy a végleges lesz.

„A két ünnep között Spanyolországban vagyunk, edzőmeccseket játszunk a spanyolokkal, és lesz két hivatalos meccsünk is. Tulajdonképpen annak kell lennie a felkészülés csúcsának” – jelentette ki Cseh Sándor. A csapatnak a hazatérés után még december 31-én is lesz edzése, majd január 3-án utazik Eindhovenbe.

Mihók Attilát és Cseh Sándort szeptember elején nevezték ki társkapitánynak, s azóta utóbbi elmondása szerint aktívan kommunikálva, harmonikusan dolgoznak együtt. Ahogy Cseh fogalmazott: kifejezetten élvezi a munkát, ez is volt a célja azon túl, hogy minden tudásával segítse a csapatot.

A szakmai stáb és a játékosok számára is komoly feladatot jelent, hogy a januári Eb után februárban világbajnokságon kell helytállniuk. Most azonban elsősorban a kontinensviadalra koncentrálnak a kapitányok és a pólósok is.

Őszintén szólva, ha csak egyetlen Európa-bajnokságra készülnénk, akkor sem csinálnám másként a felkészülést. Nekünk itt a legfontosabb az, hogy az Eb-n szeretnénk nagyon jól szerepelni. És nyilván akkor kell majd okosnak lenni, mert ha jól, ha rosszul sikerül, ugyanúgy tovább kell majd lépni a következő fázisra.

Mihók Attila szintén azt hangsúlyozta, hogy kiválóan tudnak együtt dolgozni kollégájával, akivel a közvetlen Eb-felkészülés rajtja előtt több mint harminc játékost mértek fel, közülük választották ki a bő keret tagjait.

„Számomra nagyon izgalmas, ugyanakkor rendhagyó eddig ez a felkészülés. Volt egy két hónapos időszak, amikor egy nagyon széles bázissal elkezdtük a tesztelést, aminek a végén maradt a 19 mezőnyjátékos és a négy kapus, akik beilleszthetők a konkrét elképzeléseinkbe” – mondta Mihók Attila. A szakember elmondta, hogy az első három-négy hétben elsősorban a fizikai munkán lesz a hangsúly, ugyanakkor folyamatos taktikai felkészítés is zajlik majd.

Lesz négy hivatalos tesztmérkőzésünk, és ezekből az elsőre, a december 17-i Kína elleni találkozóra tervezzük a végleges formánkat. Addigra pontosan azt a csapatot szeretném látni, ami majd az Eb-n fog játszani, ha nem is nevekre, de stratégiára, posztorientáltságra és alapvető taktikára nézve.

Az Eb-t január 5. és 13. között rendezik, a magyar női vízilabda-válogatott úgy szerezhet olimpiai kvótát, ha a két, már biztos párizsi résztvevőt, a spanyol és a holland csapatot leszámítva a legjobb lesz.

A női válogatott felkészülési kerete:

Kapusok: Maczkó Lilla (Dunaújváros), Magyari Alda (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Torma Luca (Eger)

Maczkó Lilla (Dunaújváros), Magyari Alda (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Torma Luca (Eger) Mezőnyjátékosok: Baksa Vanda (UVSE), Dobi Dorina (Dunaújváros), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Mahieu Geraldine (Dunaújváros), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Keszthelyi Rita (CN Mataro), Kuna Szonja (FTC), Kurucz-Gurisatti Gréta (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Mészáros-Farkas Kata (BVSC), Peresztegi Nagy Kinga (UVSE), Parkes Rebecca (Eger), Szabó Nikolett (Dunaújváros), Szilágyi Dorottya (Eger), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC), Varró Eszter (UVSE), Rybanska Natasa (UVSE)

