Én is futballoztam, édesapám tartott nekem edzéseket 10 éves koromig, de aztán azt tanácsolta, jobban tenném, ha másik sportágat választanék magamnak. Hat évvel ezelőtt B licences edzői képesítést szereztem, emellett elvégeztem a mérkőzéselemző tanfolyamot is. Sokat tanulok, hogy valóra váltsam egyik nagy álmom, hogy édesapám edzői csapatában dolgozhassak

– mondta az M1 aktuális csatornának a 31 éves sportoló, aki nagyon büszke édesapjára. Megfogalmazása szerint a Marco Rossit körülölelő rajongás hatalmas örömöt és boldogságot jelent az egész család számára.

„Amióta Magyarországra érkezett, óriási tisztelet és megbecsülés övezi. Eleinte a személyisége és embersége ragadta meg a szurkolókat, majd szakvezetőként is bizonyított. Azokat az értékeket, amelyeket átadott nekem, tovább akarom vinni, és hasznosítani, mert szeretnék hasonlítani rá. Büszkeséggel tölt el, amit elért, és ahogy viszonyulnak hozzá Magyarországon” – mondta Simone Rossi.

A vízilabdára áttérve kifejtette: jó döntés volt neki is Magyarországra igazolnia, amit már korábban is tervezett, de akkor nem keresték, így Olaszországban maradt. Hozzátette, egyéves szerződést kötött az OSC-vel, majd kiderül, lesz-e folytatása.

„Már játékosként is csodálattal tekintettem Varga Dánielre. Különleges, hogy most ő a vezetőedzőm. Nagyszerű szakember, aki megérti a játékosait, és sokat segít a fiataloknak a fejlődésben” – mondta a játékosként olimpiai és világbajnok mesteréről Simone Rossi, aki megjegyezte: a nemzetközi kupában várakozáson alul szerepelt a fővárosi klub, amelynek az egész idény nehezen indult, mert hét meghatározó játékosa is távozott nyáron.

Idő kell, amíg a közösség tagjai összeszoknak. Az utóbbi hetekben sikerült összekapni magunkat, köszönhetően a novemberi bajnoki szünetnek.

A bajnokságban negyedik helyen álló együttes olasz légiósa szerint a magyar vízilabdázók technikailag a legképzettebbek a világon, azaz olyanok, mint a brazilok a futballban. Ugyanakkor hozzátette, szerinte a mentális felkészültségben akadnak hiányosságok, mert nem mindenkiben van meg az az ösztön, hogy a végsőkig harcoljon, és feláldozza magát a mérkőzés minden másodpercében, ráadásul ha nem jól alakulnak a dolgok, egyesek hajlamosak magukba roskadni. Simone Rossi viccesen megjegyezte: ha a játék mentális szegmensében is a legjobbak lennének a magyarok, akkor minden olimpián aranyérmet nyernének.