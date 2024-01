Bizonyos értelemben tét nélküli Európa-bajnokság vár a magyar válogatottra

Varga Zsolt szövetségi kapitány a rendkívül sűrű versenynaptár miatt így megtehette, hogy a kontinensviadalra a vb-győztesek közül nyolc rutinos játékosnak – Jansik Szilárd, Angyal Dániel, Manhercz Krisztián, Német Toni, Vámos Márton, Varga Dénes, Zalánki Gergő, Vogel Soma – is pihenőt adott. Igaz, ők már a februári dohai világbajnokságra készülnek.

A szakember így számos fiatal, tavaly nyáron a juniorok között szintén világbajnok-játékosnak ad majd lehetőséget, valamint két nagy visszatérő is érkezik, ugyanis a 2013-ban világbajnok, három olimpián is megfordult center, Hárai Balázs, illetve Burián Gergely is bizalmat kapott.

A legfontosabb célunk, hogy büszkék legyünk erre a csapatra, amely – bármi is az eredmény – az utolsó pillanatig küzd majd. Ez egy remek lehetőség a fiatal játékosoknak, hogy felmérjék, hol tartanak, és esetleg bebizonyítsák, alkalmasak arra, hogy a jövőben akár meghatározó szerepet vállaljanak a válogatottban

– nyilatkozta az elutazás előtt az M4 Sportnak Varga Zsolt. Hozzátette, az új lebonyolítás miatt gyakorlatilag csakis erős csapatokkal találkoznak majd, de véleménye szerint ez egy jó lehetőség a csapatnak arra, hogy lépésről lépésre csiszoljon a játékán.

Fotó: Getty Images

Ez lesz az első Európa-bajnokság, amelyet az úgynevezett kétdivíziós formátumban bonyolítanak le: a legutóbbi, spliti viadal első nyolc csapata küzd két csoportban az elitosztályban, míg a második divízióban a selejtezőt sikerrel vett együttesek, szintén két négyes csoportban. Az első divízióban az első két helyen végző gárdák automatikusan a negyeddöntőbe kerülnek, míg a harmadikok a második vonal csoportmásodikjaival, a negyedikek pedig a csoportelsőkkel találkoznak a keresztbejátszásban – a győztesek a nyolcba jutnak, a vesztesek a 9–16. helyért folytatják (és ez egyszersmind meghatározza a 2026-os Eb divízió-beosztását).

A rendszert korábban utánpótlásszinten már sikerrel tesztelték, érdekessége, hogy az U15-ös fiú magyar csapat úgy nyert világbajnoki címet, hogy mind a három csoportmérkőzését elvesztette – ilyenre korábban nem volt példa a sportág történetében. A mostani Eb-n még egy csavar a a lebonyolításban, hogy az olimpiai bajnok szerbek csak a második divízióban szerepelnek, így jó eséllyel az élvonal egyik tagjának velük kell majd csatáznia a nyolc közé kerülésért.

A válogatott sorrendben Görögországgal, Olaszországgal és Georgiával találkozik majd, minden mérkőzést az M4 Sport élőben közvetít.

Az Eb-k örökranglistáját a magyarok nagy fölénnyel vezetik 13 arany-, 7 ezüst- és 6 bronzéremmel, a szerbek a jogelőd jugoszlávok eredményeivel együtt 8 győzelemnél járnak.

Az Európa-bajnokságon egy olimpiai kvótát osztanak ki – az aranyérem jelent párizsi kvalifikációt. Ha esetleg egy már kijutott együttes nyerne (Magyarország vagy Görögország), akkor a legmagasabban rangsorolt nem kvalifikált csapat jut ki.

A férfi válogatott kerete

Kapusok: Gyapjas Viktor, Bányai Márk

Gyapjas Viktor, Bányai Márk Mezőnyjátékosok: Burián Gergely, Fekete Gergő, Hárai Balázs, Kovács Péter, Molnár Erik, Nagy Ádám, Pohl Zoltán, Szeghalmi Zsombor, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor

A magyarok programja