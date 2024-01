A férfi pólósok bravúros olaszverése Eb-negyeddöntőt ért

Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese – amelyben ezúttal javarészt fiatal tehetségek szerepelnek a tornán – a kontinensviadalt a görögök elleni vereséggel indította (10–8), majd legyőzte Georgiát (15–11). Eközben az olaszok mindkét riválist felülmúlták: a georgiai gárdát 22–5-re, a görögöt 15–8-ra.

A hétfői találkozó tétje az volt, hogy a magyaroknak kell-e játszaniuk pluszmeccset a negyeddöntős részvételért, vagy sem.

Az A divízióban a csoport első és második helyezése ért azonnali negyeddöntős folytatást. Az olaszok helye már biztos volt a nyolc között, a magyaroké abban az esetben, ha győznek, és jobb gólkülönbséggel a görögök elé kerülnek, akik néggyel végeztek. A magyarok plusz kettővel vágtak neki az összecsapásnak, tehát esély azért mutatkozott. Matematikailag még a csoportelsőségre is, de ehhez legalább öttel kellett volna nyerni...

Nem indult rosszul a találkozó magyar szempontból, legalábbis a védelem jól dolgozott, bár a támadójáték akkor még akadozott, kapura sem lőttünk. Így egygólos hátrányba kerültünk a negyed végére (0–1). A második felvonásban aztán elöl is összeállt a kép: sorrendben Vigvári Vince, Burián Gergő és Nagy Ádám is betalált, és miután Gyapjas Viktor kapuját nem tudta bevenni az ellen, a nagyszünetre nem csak fordítottunk, hanem kétgólos előnyhöz jutottunk (3–1).

A második félidő úgy folytatódott, ahogyan az első befejeződött: magyar gólokkal. Az álmos olaszokkal szemben Kovács Péter és Fekete Gergő is betalált, érkezett is a riválistól az időkérés. Ami jót tett az ellenfélnek: két góllal felzárkóztak, de Hárai Balázs centerből csavart találatával legalább a közte három visszaállt. A feszes védekezés persze hozta a személyiket: a harmadik negyed közepére már öt játékosunknak volt két személyi hibája. Vigvári Vince fórból húzta be a rövidre, nem látszott fáradni a magyar csapat. Védekezésben egymást segítették ki, és támadásban is sokat mozogtak, formásan adogattak, bátran lőttek. A negyedik felvonást háromgólos előnnyel várhattuk (7–4).

A játék képe a zárórészben sem változott, bár az olaszok már érezhetően komolyabban vették magukat és a játékot, de nem tudták utolérni a magyarokat. Olasz felzárkózásra Fekete góllal, Gyapjas újabb védéssel válaszolt. Az újabb olasz időkérést Fekete harmadik találata követette, a hajrában pedig többször is az ötgólos különbségért és a csoportelsőségért támadhattunk, végül három másodperccel a vége előtt fórból Nagy Ádám vágta be a bal felsőbe (10–5).

Ez az első Eb, amelyet az úgynevezett kétdivíziós formátumban bonyolítanak le. A kontinensviadalon egy olimpiai kvótát osztanak ki, ami elméletben az aranyérmesnek jár, amennyiben viszont olyan csapat nyer, amely már biztosította a helyét a párizsi játékokra – Európából a rendező franciák mellett a tavalyi világbajnokságról a győztes Magyarország és az ezüstérmes Görögország hozta el a kiadó helyeket –, akkor a legmagasabban rangsorolt nem kvalifikált csapat jut ki.

Férfi vízilabda-Európa-bajnokság, csoportkör, 3. forduló:

B csoport:

Magyarország–Olaszország 10–5 (0–1, 3–0, 4–3, 3–1)

Görögország–Georgia 18–9 (5–2, 6–3, 3–3, 4–1)

A csoport végeredménye: 1. Magyarország 2. Olaszország, 3. Görögország, 4. Georgia

A csoport