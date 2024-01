Húszéves zsenik írták tovább a magyar póló hőskölteményét

Két húszéves zseni, Vigvári Vince és Tátrai Dávid, továbbá Varga Zsolt szövetségi kapitány, valamint Madaras Norbert, a magyar szövetség elnöke képviselte a kedden befejeződött zágrábi (és dubrovniki) férfi Európa-bajnokságon várakozáson felül szereplő magyar válogatottat az MVLSZ margitszigeti székházában tartott sajtóbeszélgetésen. A negyedik helyen végzett alakulat ugyan a végére a csapatot maga alá teperő vírus miatt kicsit elfogyott, és ez is benne volt a vasárnap a horvátoktól, majd kedden a helyosztón az olaszoktól elszenvedett vereségben, de mindez nem teheti zárójelbe a 23,5 év átlagéletkorú csikócsapat egészen kiváló teljesítményét, benne fényes győzelmeit a jóval esélyesebb olaszok (csoportmeccs), majd az olimpiai bajnok szerbek (negyeddöntő) ellen.

Egyedül a fiatalabb Vigvári fivér, Vince volt – úgy, ahogy – egészséges a csapatból, tudtuk meg szerdán, illetve félig-meddig Tátrai, ezért is jöttek el ők ketten a sajtótájékoztatóra. Az már külön bónusz, hogy talán ők szerepeltek a legjobban a gárdából a horvát főváros Bazen Mladost nevű uszodájában.

Nem egy szokványos negyedik hely után találkozunk most – mondta Madaras. – Még Fukuokában kezdtünk el beszélgetni arról, hogy fiatal csapat képviselje színeinket Zágrábban, hiszen kevesebb mint két hónapon belül két világverseny, no meg augusztusban a párizsi olimpia. Igazából Zsolt kezdte el pedzegetni, hogy frissítsük fel fiatalokkal a válogatottat, adjunk egy kis pihenőt a rutinos kulcsembereinknek, hiszen nem az a célunk, hogy bő fél év alatt kiégessük őket a három világversennyel. Ami engem illet, maximálisan támogattam az elképzelést, már csak azért is, mert ismertem a bukaresti U20-as világbajnokságon fölényesen győztes fiataljainkat. És ha nem is tudtam biztosan, de sejtettem, hogy nem fogunk, úgymond, megégni velük. De ebben a kérdésben a szövetség elnöksége is maximális támogatásáról biztosított minket.

És az elképzelés remekül bevált, a fiatalok méltóképpen képviselték színeinket. Eközben pedig az „öregek” január első napjai óta itthon készültek a dohai vb-re.

Természetesen az is benne volt a pakliban, hogy, mondjuk, a nyolcadik helyen végzünk Zágrábban – folytatta Madaras. – De még azt is megkockáztattuk, mert tudtam, hogy a tapasztalatok majd mindenért kárpótolnak. Persze azzal is tisztában vagyok, hogy a magyar sport erősen eredménycentrikus, de ugyanakkor olimpiacentrikus is egyben, és tudtam, hogy a jó olimpiai szereplés érdekében kockáztatnunk kell. Világéletemben, játékosként is, kockáztató típus voltam, most sem haboztam meghozni ezt a döntést. Szóba került, hogy három, négy, esetleg hat világbajnok maradjon itthon, aztán végül nyolc lett, és csak hárman utaztak ki. Biztos vagyok benne, hogy ezzel megleptük az ellenfeleket, sok játékosunk a felnőttek mezőnyében most tette le a névjegyét a nemzetközi porondon, és azt is le merem fogadni, hogy ezek a zágrábi napok rengeteget lendítenek majd a junior világbajnokaink pályafutásán.