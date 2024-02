Fölényes sikerrel és egy világrekorddal nyitottak női pólósaink a dohai vb-n

A várakozásoknak megfelelően sima sikerrel rajtolt a magyar női vízilabda-válogatott a dohai világbajnokságon, Mihók Attila és Cseh Sándor együttese a hat találatig jutó Kurucz-Gurisatti Gréta és az ötgólos Keszthelyi Rita vezérletével 19–8-ra legyőzte Új-Zélandot a C csoport nyitómérkőzésén.

A riválissal eddig háromszor találkoztunk világbajnokságon, 2007-ben 10 (17–7), 2019-ben 11 (17–6), tavaly pedig 18 (23–5) góllal nyertünk, így egyértelműen a magyar csapat volt az esélyes.

Még el sem kezdődött a mérkőzés, máris történelmet írt a magyar válogatott klasszisa, Keszthelyi Rita lett ugyanis az első női pólósunk, aki a kilencedik világbajnokságán szerepel, egyszersmind világrekorderré is vált a hölgyek között – derült ki a magyar szövetség tájékoztatásából.

A mieink Kurucz-Gurisatti Gréta találatával szereztek vezetést, de hiába léptünk el 2–0-ra, két gyors találattal válaszoltak az új-zélandiak (2–2). Egy pattintott lövéssel visszaszereztük az előnyt, majd Szilágyi Dorottya a kapu bal oldalába helyezett, újra megnyugtató differenciát kialakítva.

A negyed hajrájában aztán Keszthelyi is megvillant, 337. válogatottmeccsén megszerezte a 805. találatát, majd nem sokkal később a 806.-at is, és máris 6–2-re vezettünk.

A tarthatatlannak bizonyuló Gurisatti negyedik góljával már 8–3-at mutatott az eredményjelző, a túloldalon a center Morgan McDowell igyekezett meccsben tartani övéit, de a szünetre így is maradt a közte öt (9–4).

A harmadik negyedben ehhez képest megrekedtek a csapatok, az ötödik percben időt is kértünk, miután továbbra is gólképtelenek voltak a felek. A jeget Garda Krisztina törte meg a hatodik percben, McDowell harmadik találatára Keszthelyié is érkezett, a zárást ennek köszönhetően hatgólos fórban vártuk (11–5).

Az utolsó nyolc percben Leimeter Dóra lőtte be magát a jobb szélről, előbb egy lécről bevágódó ágyúzással, majd egy szép pattintott lövéssel volt eredményes, Keszthelyi Rita ötödik góljával már 15–7 volt, a különpárbajban Gurisatti sem akart lemaradni, ő hatig jutott, a túloldalon McDowell vágott négyet, a vége pedig 19–8 lett.

A csoport nyitómérkőzése még ennyi izgalmat sem tartogatott, az egyszeres olimpiai és világbajnok ausztrálok már az első negyedben állva hagyták Szingapúrt (7–1), a szünetre már 20 góllal mehettek (20–1), és végül 31 találattal nyertek (32–1).

A mieink kedden Szingapúr ellen folytatják. A tornán két olimpiai kvótát osztanak ki, a magyaroknak még nincs párizsi indulási joguk.

Női vízilabda-világbajnokság (Doha)

C csoport, 1. forduló

Magyarország–Új-Zéland 19–8 (5–2, 4–2, 2–1, 8–3)

gólszerzők: Gurisatti 6, Keszthelyi 5, Leimeter, Parkes 2-2, Rybanska, Szilágyi, Garda, Mahieu 1-1, ill. McDowell 4, Gault, Doyle, Milicich, Nicholson 1-1

Ausztrália–Szingapúr 32–1 (7–1, 13–0, 6–0, 6–0)

(Borítókép: MVLSZ/Kovács Anikó)