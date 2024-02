A magyar női vízilabda-válogatott szétlövésben győzte le a címvédő holland csapatot a dohai világbajnokság negyeddöntőjében, miután a rendes játékidőben szinte végig vezetve 8–8-as döntetlenre végzett az Európa-bajnokkal. A siker nemcsak azt jelenti, hogy két nap múlva vb-elődöntőt játszik a csapat, hanem azt is, hogy megvan a várva várt olimpiai kvóta is!

Unásig ismételt tétel: a vízilabda-világbajnokságok érdemi része válogatottjaink számára a második héten kezdődik. Tudtuk, így lesz ez Dohában is, sőt igazabb lesz, mint valaha. Ugyanis a magyar női pólócsapat még nem tudott kvótát szerezni a párizsi olimpiára. Erre a közel-keleti torna maradt a mieink utolsó esélye…

Ebből a szempontból is kulcskérdésnek ígérkezett a hibátlan csoportkört követő negyeddöntő az aktuális Európa-bajnok, a kontinens trónjára alig három hete hazai medencében felkapaszkodó, nem mellékesen világbajnoki címvédő Hollandiával szemben. A kora délután lejátszott Spanyolország–Kanada-meccsel ráadásul az is eldőlt, ha összejön a bravúr, és Kurucz-Gurisatti Grétáék győzni tudnak hétfő este, úgy az olimpiai kvóta is – lényegében – zsebünkbe kerül. Spanyolország ugyanis megtette azt a szívességet, hogy a mieink mellett a kvalifikációra még érdemi eséllyel pályázó Kanada–Olaszország kettősből előbbit legyőzte (12–9).

Az Európa-bajnokságon a hollandok 14–11-re nyertek – ezúttal fél negyed után gyanús lehetett, nem lesz ennyi gól. A mieink elhozták az első ráúszást – a hollandok úgy taktikáztak, nem is próbálkoznak meg vele –, és átlövésből Garda Krisztina révén gyorsan meg is szerezték a vezetést. A folytatásban aztán rendkívül feszes, pontos védekezést mutatott be mind a két csapat. A játékrész hajrájáig nem is született újabb gól – ekkor a meccsen az első emberelőnyét rögvest kihasználva Lola Moolhuijzen találatából egyenlített az Eb-győztes (1–1).

A második negyedben ismét mi szereztünk vezetést, ezúttal Gurisatti Gréta dobott óriási gólt. Ezután Leimeter Dóra kiállítását védekeztük ki, hogy aztán Szilágyi Dorka már kétgólosra növelje a magyar előnyt. A mieink védekezéséről sokat elárul, jó 12 perc telt el a meccsből úgy, hogy mindösszesen két kaput eltaláló dobása volt a holland válogatottnak! Pech, a harmadikból szépítettek, Lieke Rogge sem maradt adós a remekül helyezett bombákkal (3–2). A nagyszünet előtt másfél perccel Keszthelyi Rita növelte ismét kétgólosra a különbséget (4–2).

Szünet után sem változott meg jelentősen a játék képe, bár minden esélyünk megvolt arra, hogy ellépjünk hárommal is. Ez azonban kevésbé a briliáns támadójátékon múlt, mint inkább a fantasztikus védekezésen. Rybanska Natasa jelentkezett jó blokkal, majd Magyari Alda védett kétszer is nagyot – előbbinél a kapufát hívva segítségül. A hollandok meg néhány igencsak könnyű szívvel megfújt emberelőnyt kaptak segítségül a meccs ezen periódusában. Bő három perccel a harmadik negyed vége előtt pedig egyet csak-csak gólra is váltottak, Moolhuijzen iratkozott fel ismét az eredményjelzőre (4–3). Ismét közel voltunk a gyors válaszhoz, Garda lövése emberelőnyben viszont levágódott a kapufáról – az ismétlésből derült ki, a holland kapus bravúrja után. Lieke ötméteresből egyenlített (4–4). Újabb fórt hagytunk ki, végül csak megtört a jég, közel nyolcperces pauza után Szilágyi szerezte meg az újabb magyar találatot (5–4).

Vályi Vanda az utolsó ráúszást is elhozta – pedig a hollandok erre ravaszul már rápróbáltak, nem lankadt a mieink figyelme. Időkérés után emberelőnyben támadhattunk azért, hogy a meccsen harmadszor is meglegyen a kétgólos különbség, végül a hollandok már ki is egészültek, mire Keszthelyi megszerezte ezt a nagyon fontosnak ígérkező találatot (6–4), de a lényeg a gól volt. De a világbajnokot ezzel még nem fektettük két vállra, Sabrina van der Sloot előnyös találatával tartotta a lépést Hollandia (6–5). Parkes Rebecca lepte meg egy szabaddobásnál az addig szenzációs teljesítményt nyújtó Laura Aartst, aki összehozott a mieinknek egy ötméterest. Ezt aztán Keszthelyi magabiztosan értékesítette is (7–5).



Innentől gólra gól jött a csapatoktól, így hol egyre olvadt az előnyünk, hol visszaállt a kéttalálatnyi különbség. Garda szenzációs blokkjából például Gurisatti bombázott ismét Aarts kapujába (8–6), mielőtt a következő holland akciónál kipontozódott volna. Hirtelen már nem is annyira a hollandok, mint a megannyi kipontozódott játékos kezdett fejfájást okozni, 1 perc 18 másodperccel a vége előtt negyedikként a mieink közül Leimeter is ki kellett üljön, ekkor 8–7-re vezettünk épp. Drámaibb nem is lehetett volna, Van der Sloot lövése jött ki a kapufáról, így alig 50 másodperccel a vége előtt ismét a kétgólos vezetésért támadhattunk – nem jött össze. Bezzeg a hollandok mindössze 8 másodperccel a dudaszó előtt egyenlítettek (8–8). A kontinensbajnok egy pillanatig nem vezetett a meccsen, a végén még is úgy tűnt, képes lesz minimum ötméteres párbajra menteni azt.

Egy időkérésünk azonban még maradt az alig nyolc másodperc mellé... Nem jöttünk fel hét a hatra, felesleges kockázat is lett volna, arra azonban aligha számított bárki, hogy Rybanska kissé lemarad az időkérés után a pozíciója felvételével, így pedig Keszthelyi előtt már nem adódott tiszta lövőlehetőség. Jöhettek az ötméteresek.

A szétlövésben egészen az ötödik párig senki nem hibázott, az utolsóként odaúszó holland, Lieke Rogge lövését azonban Magyari a kapufára tudta tolni, ezzel a négy közé juttatva a mieinket! Nem mellékesen pedig az olimpiára!

A mieinkre a görög–olasz párharc győztese vár a döntőbe kerülésért. A találkozó magyar idő szerint 18 óra 30 perckor kezdődik. Az elődöntőt szerdán rendezik majd.

VÍZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (DOHA)

Női torna, negyeddöntő

Magyarország–Hollandia 8–8(1–1, 3–1, 1–2, 3–4) – ötméteresekkel: 5–4

(Borítókép: Rybanska Natasa kapura dob mellette a holland Catharina van der Sloot a női vízilabdatorna negyeddöntőjében játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 12-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)