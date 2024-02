Micsoda blama! Férfi pólósaink elbukták a franciák elleni vb-negyeddöntőt

A kiváló erőkből álló magyar válogatott a csoportkörben magabiztosan szállította a kötelező győzelmeket, kezdésnek Romániát 15–8-ra, zárásként Kazahsztánt 28–1-re győzte le, míg a kettő között az olaszokat múlta felül fordulatos, nagy csatában, ötméterespárbajt követően 15–14-re. Utóbbiakkal a zágrábi Eb-n, egy hónappal ezelőtt ugyancsak emlékezetes adok-kapokba bocsátkozott. Előbb a csoportban közte öt volt ide (10–5), majd a bronzmeccsen ugyancsak közte öt, de már oda (12–7).

A vb-n a hibátlan csoportkörös magyar szereplés plusz szabadnapot ért, így az Eb-hez hasonlóan csoportelsőként nem kellett meccselnünk a negyeddöntőhöz.

A zágrábi kontinensbajnokságon a franciák négy vereséggel – ezekből egy volt büntetőpárbajos – a playoff-körben szálltak ki, miután 14–10-re kikaptak a szerbektől. Az olimpiai vendéglátók Dohában ennél meggyőzőbb teljesítményt nyújtanak, bár a csoportban a brazilok (16–11) és a kínaiak (16–9) legyőzése azért kötelező feladat számukra, a görögöktől elszenvedett egygólos vereség (13–12) viszont a dicséretes kategória. A playoff-meccsen aztán Ausztráliát múlták felül kiegyenlített első félidőt (6–6) követően, a második felvonásban nyújtott jobb teljesítményüknek köszönhetően háromgólos különbséggel (11–8).

A keddi játéknap első negyeddöntőjében a spanyolok gólgazdag és hullámzó játékot hozó összecsapáson 15–12-re kerekedtek a montenegróiak fölé. A 4–0-s kezdésük után döntőnek bizonyult, hogy a harmadik negyedben úgy dobtak öt gólt, hogy közben egyet sem kaptak. Így az 5–2-re elbukott záró játékrész is belefért a győzelmükbe. A második meccsen az olaszok egygólos különbséggel bizonyultak jobbnak a görögöknél – rossz kezdés után az 5–2-re megnyert második negyeddel ragadták magukhoz az irányítást –, majd a horvátok biztosították a helyüket a legjobb négy között, miután a 9–9-es első félidő után kétgólos különbséggel győzték le a nagy rivális szerbeket.

A szakmai stáb döntése értelmében a magyar válogatottból Kovács Péter és Tátrai Dávid maradt ki a meccskeretből, így egy centerrel vágtunk a találkozónak, amelyen ezúttal is Vogel Soma volt a kezdőkapusunk.

Francia előny után kiváló magyar teljesítmény védekezésben, közepes támadásban

A franciák második támadásukat már gólra váltották, erre a magyarok Vámos Márton révén rögvest megfeleltek. Vogel egy támadás során kétszer védett, majd hibák sora következett mindkét oldalon. Támadásban kevésbé pattogtunk, és szállt a labda pontosan kézről kézre, közben meg a franciák kapusát is naggyá tettük. De tehettük, mert védelmünk és Vogel stabilan zárt. A holtponton Manhercz Krisztián húzott váratlant, és zúzta a labdát távolról a kapu jobb oldalába, majd Zalánki Gergő középről, emberelőnyből volt eredményes. A negyed hajrájában bravúros francia ejtést Varga Dénes gólja követett, utóbbi kettős fórt váltott gólra (4–2).

A második negyed első találata is a riválisé volt, méghozzá büntetőből, kimaradt magyar emberelőny után viszont Zalánki ugyancsak ötméteresből állította vissza a kétgólos különbséget. Varga Zsolt várakozásának megfelelően sorra jöttek a kiállítások mindkét oldalon, de a francia támadásokban kevés szín és erő volt, amihez persze kellett a remek magyar védekezés is. Így csak idő kérdése volt, mikor nyílik ki az olló, mert olyan nagyon a mieink sem villogtak. Varga Dénes aztán nem cifrázta, ütemtelen lövése gólt eredményezett, így gólcsendes percek után nőtt az előnyünk. Megúszás végén emberelőnyös szituációt alakítottunk ki a 14. percben, Nagy Ádám pedig nem hibázott. A félidőben négygólos volt a magyar vezetés (7–3).

Hullámvölgy után teljes lefagyás

A változatosság kedvéért a harmadik játékrész is francia góllal indult, Zalánki szokása szerint távolról húzott be egy védhetetlent a blokkok között a rövidbe. Videobírós közjáték akasztotta meg a mérkőzés folyamát – mikor jött vissza a kiállított magyar, érvényes-e a franciák büntetője –, pár perc után a rivális kezdeményezhetett sima akciót, amelyből aztán kapu fölé vágták a labdát. Jansik ziccerben harcolt ki büntetőt, de Manhercz lövése kimaradt. Az első ötméterest hibáztuk el a vb-n a rendes játékidőben. Manhercz ezután ajtó-ablak helyzetben lőtt kapufát, a franciák ezt már kihasználták, centerből szépítettek. Vámos vízre pattintott lövése blokkról szállt messze kapu mellé, támadásban továbbra is csikorgott a magyar gépezet. A franciák másodpercek alatt használtak ki egy emberelőnyt, felzárkóztak kétgólos hátrányra, Varga Zsolt nem várhatott tovább, kikérte az idejét. A sok hibával felhoztuk az ellenfelet, érezték a franciák, hogy gödörbe kerültünk (8–6).

A negyedik negyedet is francia gól vezette fel, ellenfelünk pedig feljött minimális hátrányra, miután támadásban nem tudtunk elmozdulni a holtpontról. Ellenfelünk megőrizte harci szellemét, nálunk közben nem akadt vezéregyéniség, Német Toni gólja centerben és emberelőnyből úgy kellett, mint egy falat bagett. A franciák azonban csak nem akartak leszakadni, távoli lövéssel zárkóztak. Mi kintről elbizonytalanítottuk magunkat, de közelről sem ment már. A felvonás közepén az egyenlítésért támadott a rivális, amellyel Thomas Vernoux élt is. Varga Dénes távolról kapufát lőtt, így három perccel a vége előtt a franciák ismét átvehették a vezetést, és Vernoux keze ismét elsült. Negyedszer volt már eredményes. Angyal Dániel emberelőnyből húzta be a labdát, az utolsó két percre ikszelt fordultak a felek. Kivédekeztünk egy francia támadást, majd röviden passzoltunk centerbe, a riválisnak pedig maradt ideje egy támadásra, Vernoux ezúttal sem kegyelmezett: kapufás gólt vágott távolról. Két másodperc maradt, lehetetlen küldetés, ez elment. (10–11).

Vasárnap, párhuzamosan a vb-negyeddöntők kialakulásával véglegessé vált az olimpiai mezőny is, amelyben Doha előtt még négy hely volt kiadó. A torna előtt már biztos ötkarikás résztvevőnek számító válogatottak (francia, magyar, görög, spanyol) mellett ugyanis olyan csapatok (szerb, horvát, montenegrói, olasz) jutottak a nyolc közé, amelyek Katarban nemcsak a jó szereplésért, az éremért küzdenek, hanem a párizsi részvételért is utaztak. Az erőviszonyok ismeretében azt azért tegyük hozzá, hogy a küzdelem esetükben kisebb-nagyobb intenzitással értendő, lévén csak a papírforma nem borult, az lett volna a szenzáció, ha nem jutnak el idáig. A 12 csapatos olimpiai mezőny Japánnal, az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és a Dél-afrikai Köztársasággal teljes.

Vizes világbajnokság, Doha, férfi vízilabda, negyeddöntő:

A további program (csütörtök):

elődöntő:

Franciaország–Horvátország

Spanyolország–Olaszország

az 5–8. helyért:

Magyarország–Szerbia

Montenegró–Görögország

(Borítókép: Kovács Tamás / MTI)