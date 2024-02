Rendhagyó időpontban, az olimpia előtt kevesebb mint fél évvel rendezték meg a dohai vízilabda-világbajnokságot. A tornán férfiválogatottunknak nem jött ki a lépés, minden idők második leggyengébb vb-szereplését megismételve a hetedik helyen zárt. A nők azonban 2022 után ismét fináléba kerültek, és a budapestinél jóval szorosabb csatára is késztették a sportág egyeduralkodójának számító Amerikai Egyesült Államokat. Mindezt úgy, hogy a néhány héttel korábbi eindhoveni Európa-bajnokság után sokan már a vészharangokat kongatták, ott ugyanis nemcsak a remélt dobogós helyezésről, hanem az olimpiai kvótáról is lemaradtak még Mihók Attila és Cseh Sándor tanítványai...

„Mindenki megérezte, hogy ez a »most vagy soha pillanat«. Az ilyen helyzetek valahogy korábban is jól működtek, vissza tudtak hozni minket a jelenbe” – mesélte Leimeter a helyzet lélektanáról, arról, hogyan álltak ahhoz az óriási nyomáshoz, hogy a világbajnokság az utolsó esélyük arra, hogy indulási jogot szerezzenek a párizsi olimpiára.

Könnyű beleesni abba a hibába, hogy távlati célokról beszélgetünk és ezáltal kihagyunk lépcsőfokokat az odáig vezető útból. Nem tudtuk mi sem elképzelni, hogy ne jutnánk ki végül az olimpiára, de nagyon sokat kellett beszélnünk egymás közt arról, hogy lépcsőfokról lépcsőfokra kell haladnunk. Mindig a következő meccsre koncentrálva. Persze, tudjuk, hogy az olimpia a távlati cél, hogy ezért is történt a kapitányváltás, ezért történtek a cserék, de azt is, hogy meg kell tudni ugrani az addig elénk kerülő kihívásokat is. Magunk közt kellett helyre raknunk azokat a kérdéseket, hogyan ne veszítsük el a fókuszt, hogy mi az előttünk álló feladat, és ne azzal foglalkozzon senki, négy-öt hónap múlva mi várhat ránk