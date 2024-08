Rögtön hivatalos lett, hol folytatja pályafutását a magyar válogatott kiválósága

A 29 éves világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes balkezes klasszis szerződtetését csütörtökön jelentette be a görög klub. Zalánki egy nappal korábban jelentette be, hogy elhagyja az olasz sztárcsapat Pro Reccót, amely a főszponzor távozása miatt hirtelen nehéz anyagi helyzetbe került, ami miatt a Bajnokok Ligájából is vissza kellett lépnie.

A 2023-as év legjobb férfi vízilabdázójának választott Zalánki – aki a nemzeti csapattal negyedik lett a vasárnap befejeződött párizsi olimpián – 2021-től erősítette a Pro Reccót, amellyel 2022-ben és 2023-ban is megnyerte a Bajnokok Ligáját, idén viszont a döntőben elbukott a Ferencvárossal szemben.