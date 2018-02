Videón, ahogy Elon Musk és csapata átéli a Tesla űrbe küldését

Magyar idő szerint kedd éjjel volt a világtörténelem legsajátosabb és legnagyobb figyelmet kiváltó űrkísérlete. Elon Musk és a SpaceX csapata az űrbe küldött egy Falcon Heavy rakétát, és rajta egy Tesla elektromos autót.

A kísérlet, amit egyebek mellett a világ legdrágább, de leghatásosabb autóreklámjának is nevezhetünk, sikeres volt. A gyakorlatilag három Falcon-9 rakétából összerakott szerkezet tökéletesen működött, noha sikerére igazán nem számított senki, és még maga Elon Musk is ötven százalék esélyt látott a kudarcra.

A sikeres teszttel a világ jelenleg legnagyobb teljesítményű rakétája lett a Falcon Heavyből, amely rakterében most Elon Musk meggypiros Tesla Roadsterét vitte az űrbe (ülésében egy SpaceX-szkafandert viselő bábuval). Musk, aki később akár a Marsig is vinne embereket az űrprogramja részeként, a fellövést szó szerint tátott szájjal bámulta – és aki ezt nem hiszi, annak nem kell utánajárnia. A National Geographic ugyanis kitwittelte azt a videót, amit a rakéta indításának pillanataiban forgatott a "backstage"-ben, és amelyen nyomon követhető, Musk és csapata hogyan élte át a történelmi pillanatokat.

Így.

Exclusive behind-the-scenes-footage follows Elon Musk in the moments before the Falcon Heavy launch https://t.co/oaLvkR12Jl pic.twitter.com/HXgiBNU1OR