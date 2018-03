Kampány, kurvák, korrupció: a Cambridge Analytica mocskos módszerei

A Cambridge Analytica adatelemző cég segítette Trump 2016-os kampányát. A Facebook felfüggesztette őket, de így is sárosak lehetnek minden idők egyik legsúlyosabb adatlopási ügyében.

Alexander Nix, a Cambridge Analytica (CA) vezetője tavaly a legnagyobb onlinemarketing-fesztiválok egyik húzóneve volt. Azután tett szert ekkora hírnévre, hogy felbérelték a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányhoz. Steve Bannon, Trump egykori tanácsadója még alelnöki pozíciót is szerzett a Cambridge Analyticában – gyakorlatilag ő volt a cég egyik fő finanszírozója.

A CA dolgozott Nigériában, Kenyában, Csehországban, Argentínában és Indiában, de az amerikai tevékenységükről a legismertebbek. Éppen Nix mondta egy konferencián, hogy

azonosításra tudtuk használni az adatokat, hogy kiszűrhessük a meggyőzhető szavazókat [...] és rábírjuk őket a Trump-kampány támogatására.

A Cambridge Analyticát sokan vádolták azzal, hogy gyakorlatilag eltérítik a demokráciát. A vádakat a cég azzal hárította, hogy ezeket a nevetséges vádakat csak a megkeseredett konkurensek, a legyőzött ellenfelek és a liberális média terjeszti. Csakhogy a közelmúltban napvilágra került adatok szerint a cég tisztességtelen eszközökkel dolgozik; nem véletlen, hogy a Facebook is igyekezett tőlük elhatárolódni.

Hogy meggyőződjenek a cég módszereinek tisztaságáról, a brit Channel 4 újságírói rejtett kamerás riportot készítettek a Cambridge-dzsel, miután ügyfélnek adták ki magukat. Azt állították, hogy a Srí Lanka-i választásokat akarják megnyerni. A CA rábólintott a felkeresésre. A találkozóra a cég két felsővezetője, Alex Taylor és Mark Turnbull érkeztek.

A CA a nyilvánosság előtt mindig tagadta, hogy beleavatkoztak volna a kenyai választásokba. Ehhez képest a második találkozón Turnbull már jóval nyíltabban beszélt a történtekről: elmondása szerint

a 2013-as és 2017-es választásokon kétszer terveztek új arculatot a támogatott pártnak, rengeteg elemzést és kutatást végeztek, célzott üzenetekkel kampányoltak, megírták az összes beszédet – gyakorlatilag az egész kampányt a vállukra vették.

Egy későbbi találkozón Turnbull nyíltan beszélt arról is, hogy ismer exkémeket, akik más vállalatoknál dolgoznak, és nagyon diszkréten tevékenykednek: mindenkiről elő tudnak ásni egy kis mocskot, és a megfelelő pillanatban eljuttatják azt a közvéleményhez, vigyázva, hogy a nyilvánosságra került információ ne tűnjön propagandának. Fő stratégiaként azt is felvázolja, hogy egy kampányban nincs helye a tényeknek, és az emberek legmélyebb, zsigeri félelmeit kell megragadni és manipulálni.

A CA mindig is odafigyelt rá, hogy kifelé a szakértői imidzset mutassák, de a Channel 4 újságírójával tartott utolsó találkozón már Alexander Nix is megjelent Turnbull-lal, és kiderült, hogy nincs ellenére, ha a politikai ellenfelek bemocskolásáról van szó. Nix például azt is alkalmazható stratégiának tartja, hogy

a Cambridge beszervezett embere rejtett kamerák előtt hihetetlennek hangzó ajánlatot tesz egy politikai ellenfélnek: olyasmit, hogy rengeteg pénzzel támogatnák a választási kampányát, és cserébe földet kérnének tőle. az erről készült felvételt meg kell osztani az interneten, és voilá: máris kész a korrupciós vád. De az is működhet, hogy rossz hírbe hozzák az illetőt más nőkkel, például ukrán kurvákkal.

Persze, Nix azt is hozzátette, hogy ezek nem konkrét ajánlatok, csupán azt vázolja föl, hogy mi mindent lehetne megtenni. De a videó 17. percénél, amikor sikeres példákat kell hozni, egy meg nem nevezett kelet-európai ország kerül szóba:

Most alkalmaztunk egy külön szervezetet egy nagyon, nagyon sikeres projekthez egy... egy kelet-európai országban. Senki nem tudta, hogy ott voltak: csak beszivárogtak, elvégezték a munkát, felszívódtak, és nagyon, nagyon jó anyagokat szállítottak. Van rutinunk a dologban.

A Channel 4 teljes tényfeltáró anyagát itt lehet megnézni: