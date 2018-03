A Facebook éppen egy nagyon csúnya botrányt próbál elkerülni

Paul Grewal, a Facebook vezető jogtanácsosa pénteken jelentette be a cég hivatalos oldalán, hogy felfüggesztették az együttműködést a Strategic Communication Laboratories (SCL) vállalattal, aminek a Cambridge Analytica politikaiadat-elemző cég is része.

A nyilatkozat csak látszólag semleges: a döntés mögött ott lappang egy óriási botrány lehetősége is, amivel a Facebook nagyon csúnyán megégetheti magát. Kicsit bonyolult eljutni odáig, mert a történet még 2015-ben kezdődik, de csak ezen keresztül érthető meg, hogy

hogy lehet ebből minden idők egyik legnagyobb adatlopási botránya.

Az alelnök indoklása szerint a Facebook 2015-ben tudta meg, hogy Aleksandr Kogan, a Cambrige-i Egyetem pszichológiaprofesszora megsértette a vállalattal kötött szerződés feltételeit. Kogan ugyanis az általal működtetett alkalmazás adatait nemcsak a Cambridge Analyticának adta át, hanem egy másik cég, az Eunoia Technologies munkatársának, Christopher Wylie-nak is.

A szóban forgó alkalmazás neve thisisyourdigitallife (szóközökkel: this is your digital life – vagyis ez a te digitális életed). Ez egyfajta személyiség-előrejelző, aminek a használatát Kogan kutatási célból engedélyeztette a Facebookkal. Grewal szerint mindez szabályosan történt, mert a felhasználókat értesítették, hogy az alkalmazás adatokat gyűjt róluk, és ehhez az alkalmazást feltelepítő, nagyjából 270 ezer felhasználó hozzá is járult.

A szerződésszegésre később került sor, amikor Kogan harmadik feleknek is átadta az adatokat, holott ez tilos volt. A felfedezés után, még 2015-ben a Facebook eltávolította az alkalmazást, és igazolásokat kértek a professzortól és az adatelemzőktől, hogy megsemmisítették az addig begyűjtött információkat. Ezeket az igazolásokat állítólag meg is kapták.

A Facebook viszont néhány napja olyan jelentéseket kapott, amik arról árulkodnak, hogy az igazolások ellenére mégsem törölhettek minden adatot. Emiatt azonnal felfüggesztették a két vállalatot és Kogant a Facebookon, és vizsgálatot indítottak az ügyben. Grewal közölte, hogy ha igazak a vádak, akkor megteszik a szükséges jogi lépéseket.

Bár ez adatkezelési jogsértésnek is elég súlyos, az ügynek komoly politikai vonatkozásai is lehetnek. A Facebook ugyanis nem önként adta ki közleményét: elébe akartak menni a vádaknak. A Cambridge Analytica segítette Donald Trump 2016-os választási kampányát. Az amerikai médiában a héten több riport is megjelent arról, hogy az előrejelzésekhez és stratégiák tervezéséhez felhasznált adatokhoz nem jogszerűen jutottak hozzá, hanem a Facebookon keresztül. Több lap is megjegyezte, hogy

ez a közösségi oldalak történetének legnagyobb adatvesztési botránya lehet, ugyanis nem 270 ezer, hanem több mint 50 millió polgár érintett benne

– vagyis ezt állítja Christopher Wylie. (Ez nem megerősített értesülés: az eltérés abból adódhat, hogy még nem tisztázott, hogy az alkalmazás hozzáfért-e az ismerősök profiljaihoz is.) A Facebook ezt tagadja: Gerwal szerint a rendszerük intakt, a felelősség pedig teljes egészében Kogané.

A témával foglalkozó lapok azt írják, hogy a Facebook nem tett eleget a törvényi kötelezettségének, ami szerint az adatvesztést be kell jelenteni a hatóságoknak, ráadásul a felhasználókat sem értesítették, megelégedtek az adattörlések igazolásával.

(IT Café | Facebook | Cambridge Analytica)

Nyitókép: Dado Ruvic/Reuters