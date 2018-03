A Mozilla kiadott egy új kiegészítőt, amivel megvédhetjük az adatainkat a Facebooktól

A Cambridge Analytica botránya még inkább ráirányította a figyelmet arra, hogy a Facebook az átlag felhasználó számára beláthatatlan mennyiségű adattal rendelkezik rólunk, és ezek az adatok minden ígéret ellenére könnyen továbbkerülhetnek egy harmadik félhez – mint ahogy az 50 millió amerikaival is történt a big data elemzésekben utazó cégnek köszönhetően.

Bár az, ahogy a Cambridge Analytica megszerezte az adatokat, minden jel szerint illegális volt, nem úgy tűnik, hogy egyszeri jelenségről van szó. Ők is rendszerszerűen a Facebook-adatokból kiindulva szerezhették meg a politikai targetálásban is felhasznált személyes adatokat, így állították össze az egyes felhasználók viselkedésével és feltételezett személyiségvonásaival kapcsolatos pszichográfiai profilokat – és ez csak egy cég, a piacot ismerők szerint a Facebook-adatokkal általában is hasonló szabadsággal bántak mások is, adták-vették azokat az elemzőcégek, főleg, hogy a figyelmeztetések ellenére a Facebook sokáig nem igazán törődött azzal, hogy ki mit tesz a tőlük származó adatokkal.

És akkor még nem beszéltünk arról, hogy az illegális adatkereskedelem mellett a felhasználók zöme azt sem igazán tudja, mi mindenbe egyezett bele, amikor kipipálta a felhasználói szerződést akár a Facebooknál, akár egy random telepített appnál. Ezért is sokkoló sokaknak, amikor a Facebook-adataikat letöltve azt látják, hogy a mobilos híváslistájuk is ott van évekre visszamenőleg.

Nagyon jól időzített tehát a Mozilla, amikor most kijöttek a Firefoxhoz egy egyszerűen letölthető böngésző-kiegészítővel. Már a neve is beszédes: a Facebook Container többé-kevésbé bezárja a Facebookot, hogy ne láthassa, mit csinálunk, milyen oldalakon járunk egyébként a neten. A Facebook egy csomó oldalon olyan trackereket helyez el alapból, amik alapján nyomon tudja követni az ottani aktivitásunkat, a Facebook-profilunkkal összekötve pedig ezek az adatok fontos információkat jelentenek a tevékenységünkről, hobbinkról, munkánkról, érdeklődési köreinkről, családunkról, lényegében bármiről.

Ez az, amit a Firefox kiegészítője mostantól megnehezíthet: nem engedi, hogy a Facebook olyan könnyen gyűjtse össze ezeket a személyes infókat, ha nem akarjuk. Hogy ez mekkora védelmet jelent, nem egyértelmű, és azért óvatosságra int, hogy például a Cambridge Analytica adatvisszaéléséhez hasonló dolgokat ez sem tudná megakadályozni.

Mint a fejlesztők írják, évek óta dolgoztak a megoldáson. Felhasználói szempontból az erősebb adatvédelem mellett hasonlóan fontos, hogy a kiegészítő máskülönben nem korlátozza a Facebook normál működését, azon továbbra is rajta lehetünk (ha mégis törölni szeretné magát, de igazán, itt van a lelépéséhez egy kis útmutató). A kiegészítő előnye, hogy ha valóban tudja azt, amit ígérnek, azzal a macskás gifekre és az ismerősök posztjaira éhes kecske is jól lakhat és a privacy-káposzta egy része is megmaradhat.

Érdemes körülnézni a sajáz háza táján is a fiókjában, az adatbeállításai és az alkalmazásai között is, ehhez itt talál egy basic Facebook-adatvédelmi okosítót.