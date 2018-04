Mark Zuckerberg: A magyar választások előtt is töröltünk hamis Facebook-fiókokat

Éppen zajlik Mark Zuckerberg meghallgatása: az amerikai szenátus tagjai azért hallgatják ki a Facebook kitalálóját/vezetőjét/atyaúristenét, mert kiderült, hogy illetéktelenek is hozzáférhettek a Facebook-felhasználók adataihoz, és ezekkel az adatokkal avatkoztak be a 2016-os amerikai elnökválasztásokba (a botrányról itt írtunk részletesen).

Mark Zuckerberg elismerte, hogy ő a felelős a szivárgásért, most pedig (magyar idő szerint kedd este) épp a szenátusi meghallgatáson kérdezik ki őt. Nagyobb összefoglaló cikket is írunk majd belőle, de már elhangzott a meghallgatáson Magyarország is: Zuckerberg arról beszélt, hogy az elmúlt két évben sokat fejlesztették a mesterséges intelligenciát azért, hogy kiszűrjék a fake accountokat, a hamis fiókokat, hogy azokkal ne lehessen beavatkozni a választásokba. Zuckerberg szerint

a magyar, a mexikói, a brazil és a pakisztáni választás előtt több tízezer fiókot töröltek,

ahogy ez a BBC-n is olvasható, vagy követhető élőben a Guardianen.

A Facebook hivatalos sajtóanyagából kiderült, hogy több, mint 32 ezer magyar felhasználó adataihoz férhettek hozzá – ezt ön is tudja ellenőrizni, hogy köztük van-e. A meghallgatás amúgy nem indult valami fényesen Zuckerberg számára, az első húsz percben konstansan halálra rémült fejet vágott.