Nem lesz VR a Microsoft konzolján

Amikor 2016-ban arról kérdezték őket, hogy mikor jelentik be a következő konzoljukat, a Microsoft azt válaszolta, hogy csúcsminőségű virtuális valóságot terveznek. De a legújabb nyilatkozat szerint a vállalat nem tervezi, hogy VR játékokat fejlesszenek Xboxra.

A rivális Sony több mint egymilliót adott el a saját headsetjéből, a PlayStation VR-ból, de az elemzők szerint a VR eladások általában alacsonyak. A Microsoft ehelyett inkább a mixed realityre, azaz a virtuális és valós világ összemosására koncentrál, de azt sem Xboxon, hanem pc-n tervezik.

Nincsenek terveink arra vonatkozóan, hogy a virtuális vagy a kevert valóságot átültessük Xbox konzolokra. Úgy látjuk, és eddig is úgy láttuk, hogy a pc a legalkalmasabb platform a VR és MR fejlesztésekhez.

– mondta a Microsoft vezető marketingese, Mike Nichols a GamesIndustry-nak.

2016-ban a Microsoft még arról beszélt, hogy a következő konzoljuk - amit Project Scorpio néven emlegettek - csúcsminőségű VR élményt kínálhat. Ugyanakkor az Xbox One X 2017-es bemutatásakor szó sem esett a virtuális valóságról – és, úgy tűnik, most már nem is fog.

(BBC News)