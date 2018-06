A Microsoft erős játékfelhozatalt mutatott az E3-on

Kedden kezdődik az egyik legfontosabb videojátékos rendezvény, a Los Angeles-i Electronic Entertainment Expo (E3), de ahogy az lenni szokott, a legnagyobb játékkiadók már a show előtti napokban saját sajtókonferencián mutatják be az őszi szezonban és jövőre várható újdonságaikat. A sort az Electronic Arts nyitotta meg szombaton egy erőtlen prezentációval, őt vasárnap a Microsoft követte, magyar idő szerint este 10-kor kezdték a saját rendezvényüket.

A Microsoft nem áll fényesen a jelenlegi konzolgenerációban: az Xbox One szerencsétlen premierje után a PlayStation 4 elhúzott, és mivel fejlesztőcsapatokkal (és így platformexkluzív címekkel) is jobban áll a Sony, ezt az előnyt még tovább növelték az elmúlt években. A PS4 eladott példányszáma már 80 millió körül jár, az Xbox One az optimista becslések szerint is valamivel több mint 30 millió körül lehet, ráadásul a tavasz nagy xboxos címének számító Sea of Thieves nem muzsikált fényesen (legalábbis ennek a jele, hogy titkolják a fogyási adatait). Szóval az idei E3 Microsoft-sajtóbemutatójának nagy kérdése leginkább az volt, hogy lesz-e bármilyen csoda, ami fellendíti az Xboxot.

Nos, csoda nem történt, de elég erős bemutatót láthattunk, aminek az volt a tanulsága, hogy nem érdemes kidobni az Xboxunkat, ha van. Hogy ha nincs, miért lenne érdemes venni egyet, azt már nehezen tudta megválaszolni a prezentáció. Továbbra is kevés az igazi xboxos exkluzív cím, amit a cég azzal ellensúlyozott, hogy telizsúfolta vagy 50 játék bemutatójával a másfél órás rendezvényt, szöveges körítés csak minimális volt a játékágazat-vezető Phil Spencertől, és annyiszor használták az „exkluzív” szót félrevezető kontextusban, ahányszor csak tudták. A bemutatott játékok jelentős része viszont nem jelenik meg idén, ezért találó volt a Sony előző CEO-ja, "Kaz Hirai" lent látható twitteres oltása (azért az idézőjel, mert ő valójában egy troll, aki rendszeresen szemétkedik a Sony konkurenciájával Kaz Hirai nevét használva).

That Microsoft press conference was great! It is the best press conference of E3 2019 #XboxE3 — Ex-CEO Kaz Hirai (@KazHiraiCEO) 2018. június 10.

A kezdés tökéletes volt: a Microsoft egy rövid trailerrel bejelentett egy új Halo-játékot, Infinity alcímmel. Úgy tűnik, a legelső Halo felé fog kacsintgatni, kicsit más dizájnnal. Ez igazi exkluzív brandje a cégnek, akárcsak az utána bemutatott Ori and the Will of the Wisps, ami az Ori and the Blind Forest folytatása lesz, és ugyanolyan gyönyörű-nehéz platformjátéknak ígérkezik.

További exkluzív folytatás a zúzást fő játéktervezési elvként használó Crackdown 3 és a Forza Horizon 4. Utóbbi a Forza sorozat szabadabb mellékága, amiben tágas terepen lehet csapatni a haverokkal – a harmadik rész nagyon jó volt, a negyediket játék közben is bemutatták, és ezt is kipróbálnánk már a látottak alapján (de október 2-ig várnunk kell vele). Fő attrakciója a négy évszak lesz, illetve az, hogy ezek miként hatnak ugyanazokra a pályákra. A cég másik fejőstehene, a Gears of War rögtön három borjút ellik majd, bár ezekből csak egy számít igazán, az 5-ös sorszámot viselő nagy folytatás, amiből kaptunk egy hangulatos trailert is. A másik kettő egy mobilos cuki mutáció (Gears Pop) és egy Xcom-szerű stratégiai játék (Gears Tactics).

Halo, Forza, Gears of War – régi franchise-ok már ezek, és sokszor vágják a Microsoft fejéhez, hogy a megújuláshoz ennyi kevés, illetve hogy nincs már elég fejlesztőcsapata a továbblépéshez. Nem gondoltam, hogy az idei prezentáción ez lényegesen változni fog, de mégis történt egy fontos bejelentés: a cég vásárolt öt fejlesztőstúdiót. Az egyik egy Microsoft alapította Santa Monica-i csapat, a The Initiative, amit a Tomb Raidereken edzett Darrell Gallagher vezet. Ezenkívül megvették a State of Decayt készítő Undead Labset, a Playground Gamest (Forza Horizon sorozat), a Ninja Theoryt (Enslaved, DmC: Devil May Cry) és a Compulsion Gamest (We Happy Few). Ez a bevásárlás jó lépés a versenyképesség irányába, egy-két éven belül megszaporodhat az Xbox-exkluzív játékok száma.

A más konzolokra is készülő játékok közül a Microsoft igyekezett minél többet először bemutatni. Ezek közül az egyik legnagyobb tapsot a Sekiro kapta, a From Software alkotóinak új játéka, amit maga Mijazaki Hidetaka rendez. Mijazaki a Dark Souls-sorozattal és a Bloodborne-nal lett híres, a Sekiro: Shadows Die Twice is hasonló lesz, vagyis tökélyre vitt közelharci játékmechanika és frusztráló nehézség – mindez ezúttal távol-keleti külsőségekkel. Nyilván nagy érdeklődés kísérte az új Fallout-játék, a Fallout 76 trailerét is; mindegyik Fallout előtt fog játszódni, Nyugat-Virginiában, ahol az atomháború utáni senkiföldje még nincs annyira megszelídítve, mint a többi Falloutban. Új trailert kapott még a Shadow of the Tomb Raider, a Just Cause 4 és a Metro Exodus is, és játékbeli jeleneteket láthattunk a Dying Light 2-ből (állat lesz, Chris Avellone írja a sztoriját) és a Tom Clancy's The Division 2-ből (vagy ahogy több hardcore gamer barátom nevezi: keménydrog).

További, kevésbé izgi bejelentések:

a Fallout 4 a mai naptól elérhető a cég Game Pass szolgáltatásán,

lesz Cuphead kiegészítő jövőre,

ingyen elérhető egy, a Life in Strange világában játszódó játékocska, The Awesome Adventure of Captain Spirit címmel

lesz Kingdom Hearts III, mindenféle Disney-hősök kalandoznak együtt, tőlünk nyugatra és keletre is népszerűbb, mint nálunk,

hasonlókat mondhatok a Devil May Cry 5-ről is,

a Bandai Namco pedig Jump Force néven készít egy nagyon pozőr verekedős játékot animehősökkel,

a Battlefield V-ből láttunk egy trailert a sztori módból, de olyan semmitmondó volt, hogy csak berakom ide a listába,

a Sea of Thieves két kiegészítőt is kap, júliusban és szeptemberben,

Tales of Vesperia remake és Battletoads reboot a retro szerelmeseinek,

konzolra is lesz majd Black Desert Online (a szuper karakteralkotó rendszeréről elhíresült online szerepjáték),

és még egy rakás indie játék is lesz, amik közül a cuki rókát szerepeltető Tunicot külön kiemelték, a többit meg berakták egy közös trailerbe.

A show végén eljátszották, hogy kiment az áram, leállt a rendszer, Phil Spencert meg kihúzták a konnektorból – de az egész csak a régóta várt Cyberpunk 2077 trailerének felvezetése volt. Hát ezt is megértük, a rajongók idegeinek évekig tartó húzása után már trailert láthatunk a Witcher III készítőinek következő játékából! Azonnal elrabolta a szívemet sok apró ötletével, de azért várom az új Halót is.

A Microsoft évek óta nem mutatott annyi erőt az E3-as prezentációján, mint most. Az exkluzív cím továbbra is kevés, de az új stúdiók vásárlása fontos fegyvertény, és az biztos, hogy Xboxra is lesz sok jó játék. Egy nap múlva meglátjuk, mit lép erre a Sony, és persze várjuk még a Ubisoft, a Bethesda és a Nintendo E3-mutatványát is.