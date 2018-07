Elon Musk lepedofilozta az egyik, thai gyerekek mentésében részt vevő búvárt

A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, Elon Musk nem bír magával, még mindig a thai gyerekek megmentésén jár az esze. Vasárnap Twitteren reagált az egyik, a mentésben részt vevő búvár beszólására.

Arról mi is beszámoltunk, hogy Musk felajánlotta a segítségét a gyerekek megmentésében, készíttetett egy mentőkapszulát, amivel a gyermekeket - szerinte - ki lehetett volna hozni a barlangból. A mentést végző helyi csapat vezetője, Narongszak Oszotthakorn viszont udvariasan megköszönte Musk felajánlását, de szerinte a kapszula nem volt alkalmas arra, hogy bevessék. Kevésbé volt udvarias az egyik, a mentésben részt vevő búvár, szerinte Musk bejelentése "egy PR-trükk" volt. Vern Unsworth, brit búvár a kapszuláról azt mondta, "esélytelen, hogy működjön."

A Daily Beast beszámolója szerint azt is kétségbe vonta, hogy tényleg segített a mentésben, mivel ő sosem látta a búvárt a barlangnál. Viszont bejelentette, hogy bizonyítani fogja, a kapszulája működőképes, ezért azt elviszi a barlangba és leteszteli.

You know what, don’t bother showing the video. We will make one of the mini-sub/pod going all the way to Cave 5 no problemo. Sorry pedo guy, you really did ask for it.