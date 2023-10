Így néz szembe a hazai oktatás a drámai változásokkal

A vélemények megoszlanak arról, hogy tiltani vagy inkább támogatni kellene a mesterséges intelligencia iskolai használatát. Az egyetemek részéről egyértelmű a nyitottság a technológia felé, és az Oktatási Hivatal is előnyt kovácsolt már az MI használatából – jelezték a Makronóm gazdasági portálon. Elmondták, hogy számos fronton erősítik a tanárok technológiai felkészültségét.

Az egyetemek első reakciója jellemzően a tiltás volt, amikor a mesterséges intelligencia berobbant a tanintézményekbe – tudtuk meg korábban az AI Summit kerekasztal-beszélgetésén, ahol a hazai felsőoktatás neves képviselői vitáztak a mesterséges intelligencia szerepéről. A beszélgetés során kiderült, hogy az egyetemek folyamatosan keresik az új technológia helyét, és már van, aki az osztályzást is rábízná.

Tavaly év végén robbantak be a köztudatba az olyan nagy nyelvi modellek, mint a ChatGPT. Nemcsak a munkahelyeken, de az iskolákban is egyre többen fordultak a digitális asszisztenshez segítségért. „A ChatGPT-hez hasonló generatív mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei szinte kimeríthetetlenek. Képes például feladatokat generálni a tanulók számára, de párbeszédeket és nyelvtant is lehet vele gyakorolni” – világított rá a Makronóm. A gazdasági portál megkérdezte az Oktatási Hivatalt, hogy miként használják a mesterséges intelligenciát az oktatásban.

Az OH-t eddig is segítette a generatív mesterséges intelligencia a döntés-előkészítésben. Ezen támogató rendszerek hatékonyabbá teszik a vezetők segítését és a stratégiai elhatározásokat

– válaszolta a Makronómnak az Oktatási Hivatal. A magyar oktatás tehát nem zárkózik el a mesterséges intelligencia használatától. Az interjúból az is kiderült, hogy jelentős erőfeszítéseket tesznek a tanárok technológiai fejlesztésére is, ezt különféle programokkal teszik, többek között:

A Jövő Osztályterme – szcenárióalapú pedagógiai tervezés;

A multimédia elemeinek használata a pedagógus munkájában;

Digitális kultúra tanítása alsó tagozaton;

Kompetenciafejlesztő, játékosított digitális pedagógia.

Elmondták, hogy a nemzetközi szakmai fejlődésre online szemináriumok, események keretében is lehetőséget biztosítanak, továbbá hazai szervezésű, személyes jelenlétet nem igénylő webináriumok is elérhetők.

A generatív mesterséges intelligencia rengeteg lehetőséget tartogat, amivel ismerkedni kell, és meg kell érteni a tudományos alapjait

– árulta el álláspontját az Oktatási Hivatal, megjegyezve, hogy a tananyagfejlesztésben kiemelt szerepet kap a korszerű tudáselemek átadása, alkalmazási területei. Emellett megemlítették a Nemzeti Köznevelési Portált, amely megismeri a felhasználó preferenciáit, releváns tananyagot kínál, így segíti a hatékony fejlődést. A gazdag képzéskínálat és a nemzetközi projektek mellett 27 informatikai szaktanácsadó és 34 digitális szaktanácsadó támogatja a köznevelési intézményeket.

Az egyetemek sem fordulnak el az MI-től

A HÖOK meglátta a lehetőséget a mesterséges intelligenciában, ezért közös kezdeményezést indított a Promptmasterrel, aminek keretében a százdolláros – hozzávetőleg 36 ezer forintos – prompt engineer képzést egy dollárért, azaz 366 forintért kínálják a hallgatóknak, ami hozzávetőleg egy BKV-jegy ára.

Amikor berobbant az Excel, teljesen felforgatta a munka világát, egyre több cég várta el kulcskompetenciaként, így lesz ez a ChatGPT-vel is

– jelezte korábban az Indexnek adott interjúban Szabó Dávid és Tálas Dávid, akik a chatbot használatát tanítják online kurzusaikkal a promptmaster.com online edukációs platformon.

Az AI mind az oktatásban, mind pedig a kutatásban időt spóroló, inspiráló eszköz. Fontos azonban megjegyezni, hogy mindenképp szükség van a végeredmény kontrolljára, megbízhatóság tekintetében még van hová fejlődni

– erre már Kovács Stefan világított rá. A BME GTK egyetemi adjunktusa szerint a ChatGPT olyan eszközzé fog válni az oktatásban, valamint a hétköznapi életben is, mint például régen a számológép.

Horváth László, az ELTE egyetemi adjunktusa szerint pedagógiai szempontból az AI felerősíti a korábbi gyakorlatot.

Ha egy elavult pedagógiai kultúrára eresztjük rá, akkor a magolást fogja támogatni. Kiválóan lehet generáltatni adott szakirodalom alapján feleletválasztós kérdéseket, rengeteg munkát spórolva ezzel az oktatóknak

– nyilatkozta az egyetemi oktató, aki szerint a fő kérdés az, hogy milyen pedagógiai cél elérése érdekében használjuk az AI-t. Ward Risvold, a Georgia Állami Egyetem oktatója szerint végső soron a mesterséges intelligencia nem tűnik el, az oktatás pedig alkalmazkodik majd.