A Vodafone mindenestül megveszi a UPC-t

A Vodafone a világ legnagyobb mobilcége, világszerte több mint félmilliárd ügyféllel, és most megveszi a közel 30 millió ügyfelet kiszolgáló Liberty Global több leányvállalatát, például azt, amit mi UPC néven ismerünk. Az üzlet értéke 18,4 milliárd euró (23 milliárd dollár), és ezért a pénzért a Vodafone a német, magyar, romániai és cseh leányvállalatot szerzi meg, a brit és az ír cégek maradnak a Libertynél – írta meg kedden a Financial Times. Az értesülést a Vodafone is megerősítette szerda reggel. A tárgyalások évek óta folynak, csak a két cég eddig nem tudott megegyezni az árban.

A Wall Street Journal úgy tudja, hogy a Liberty Global 10,6 milliárd euró készpénzt kap a cégeiért. Az üzleti lap viszont azt is megjegyzi, hogy a felvásárlás hosszadalmas versenyhatósági vizsgálatot fog eredményezni. Az üzleti lap szerint valamikor 2019 második felében várható az ügylet lezárása, a Vodafone arra számít, hogy jövő év közepéig lezárul a vizsgálat.

A kontinentális Európa területén megszerzett új ügyfélbázissal a Vodafone felveheti a versenyt a dominánsabb Deutsche Telekommal, hiszen létrejön még egy hatalmas távközlési szolgáltató, amely a mobil és a vezetékes internet, valamint a tévészolgáltatás és a vezetékes telefónia piacán egyaránt komoly infrastruktúrával rendelkezik.

A vezetékes infrastruktúrának amúgy is egyre nagyobb szerepe van. Az Európai Unió elszántan küzd azért, hogy a tagállamokban minden háztartást lefedjenek gyors nethozzáféréssel, és talán ennél is nagyobb hajtóereje van annak, hogy az ötödik generációs – 5G – mobilhálózati eszközök kiszolgálásához is jól jön egy megbízható és szerteágazó gerinchálózat, lehetőleg gigabites optikával.

Gigászok harca a magyar ugaron

A felvásárlás után a Vodafone részesedése megugrik a magyar távközlési piacon. A társaság közleménye szerint így alakulhatnak a számaik:

mobilszolgáltatásban 25 százalék

vezetékes szélessávban 24 százalék

tévészolgáltatásban 19 százalék

Ezzel Magyarországon is erős ellenfelei lesznek a Telekomnak, bár a második helyről nehéz lenne felkapaszkodni, a német tulajdonú rivális ugyanis hazánkban a piac felét uralja. Eközben pedig a második helyért is ádáz közdelem folyik. A Digi és az Invitel lakossági üzletágának összeolvadása folyamatban van (a versenyhatóságra várnak), és ez a két cég együtt az UPC-nél is nagyobb részesedéssel rendelkezik a vezetékes szolgáltatások piacán. A Diginek ráadásul mobilszolgáltatói licence is van, nagy erőkkel építik a hálózatukat, és várhatóan nyáron elindulnak.

Leginkább a kisebb szolgáltatók aggódhatnak, mert ezentúl a Vodafone és a Digi is képes lesz négy szolgáltatást tartalmazó, nagyon kedvező árú csomagokat kínálni az ügyfeleinek, akárcsak a Telekom.

A Telenor pár európai leányvállalatának, köztük a magyarnak az eladása 2018 harmadik negyedévében kaphatja meg a versenyhatósági jóváhagyást. A megváltozott uniós távközlési piacon igencsak kérdésessé válik e cégek sorsa. Szólóban nehéz lesz felvenni a versenyt a két páneurópai gigásszal, ezért könnyen lehet, hogy folytatódik a piac további konszolidációja.

A Telenort ugyan hírbe hozták a Mészáros Lőrinchez közeli vállalatokkal, amelyek szemet vetettek a mobilszolgáltatóra, de akár iparági érdeklődő is felbukkanhat. A Telefónicának is sok érdekeltsége van Európa-szerte, bár messze nem olyan erős a kontinensen, mint a Telekom és a Vodafone.

(Borítókép illusztráció: Index)