Megmutatunk mindent, amit az új iPhone 14-ről tudnia kell

Mint ahogyan az lenni szokott, szeptember első felében idén is megtartotta nagyszabású médiaeseményét az Apple, ahol az almás cég leleplezte az Apple Watch-ok, az AirPodsok és az iPhone-ok legújabb generációját. Újdonságokból nem volt hiány, nézzük, mit kínál számunkra az iPhone 14-család.

Szokásaihoz híven az Apple idén is négy új mobillal rukkolt elő, az iPhone 12 és 13 szériában megismert „mini” modellről azonban a gyenge eladási számok miatt végleg lemondtak – helyét a halottaiból feltámasztott 6,7 hüvelykes „Plus” modell vette át, amiről legutóbb 2017-ben halhattunk, az iPhone 8 és 8 Plus debütálásakor.

iPhone 14 és 14 Plus

Az Apple még 2013-ban próbálkozott először azzal a stratégiával, hogy az aktuális csúcskategóriás mobiljuk mellé kínálnak egy olcsóbb, pénztárcabarátabb új alternatívát, ez lett az iPhone 5c. Mivel azonban a felhasználók nem feltétlenül műanyag telefonokat szerettek volna az Apple-től vásárolni, a terv hamar romba dőlt, és az Apple hagyta is a fenébe az egész „olcsó flagship” stratégiát – egészen 2018-ig. Az iPhone Xr megjelenésével ugyanis minden megváltozott, ezt a készüléket sikerült úgy összeraknia és úgy beáraznia az almás cégnek, hogy sokkal kelendőbb lett, mint az akkor aktuális csúcskészülékek, az iPhone Xs és Xs Max.

A Xr utódja lett a 11, a 11 utódja a 12, és így tovább, míg a csúcskategóriás szintet ezentúl már a „Pro” jelző különböztette meg, az igazi újdonságok mindig ezekben a mobilokban debütáltak. Hasonló helyzet áll fent az iPhone 14 és 14 Plus esetében is, mint ahogyan azt percről percre közvetítésünkben is írtuk, a mobilokat simán lehetett volna 13S-nek nevezni, az újítások ugyanis meglehetősen karcsúak.

Az alapmodellek legnagyobb újdonsága a továbbra is 12 megapixeles duplakamera-rendszer, amely új szenzort kapott, ennek köszönhetően pedig sokkal jobb képeket készít gyenge és kedvezőtlen fényviszonyok mellett is. Számszerűsítve körülbelül 2,5-szer jobb teljesítményre számíthatunk a fő kamerával lőtt képeknél, és kétszer jobb teljesítményre az ultraszéles kamerával készített fotóknál. A kameraalkalmazásba bekerült az Akció mód, amellyel akár futás vagy szafarizás közben is szuperstabil felvételeket készíthetünk, bármiféle stabilizátor használata nélkül, illetve a tavaly bemutatott Filmszerű mód is kapott egy kisebb ráncfelvarrást, amely ezentúl már 4K-ban és 24fps-ben is képes rögzíteni.

Az iPhone 14-gyel már a szelfik is jobbak lesznek, itt is körülbelül 2-szer jobb teljesítményre lehet számítani alacsony vagy kedvezőtlen fényviszonyok mellett.

A chip maradt a régi

A mostani a második alkalom, amikor az Apple úgy döntött, hogy az egyik újonnan bejelentett csúcskategóriás mobiljába nem az aktuálisan elérhető legújabb chipjét helyezi, hanem egy korábbi technológiát. Az első ilyen a már korábban említett iPhone 5c volt, mely a 2012-es iPhone 5 chipjét kapta meg, a helyzet pedig ugyanez az iPhone 14-gyel is, melyben pontosan ugyanaz az A15 Bionic névre hallgató SoC ketyeg, mint az iPhone 13 Próban. Az Apple szerint ezzel persze semmi probléma sincs, a konkurencia ugyanis több mint kétéves lemaradásban van hozzájuk képest, így hiába egy közel egyéves technológia került a legújabb iPhone-okba, azok még így is a leggyorsabbak a piacon.

Az új iPhone-ok ezek mellett megkapták az Apple Watchokban debütált ütközésészlelést, melynek lényege, hogy súlyosabb autóbaleset esetén a telefon képes érzékelni, hogy mi történt, interakció hiányában pedig automatikusan riasztani a segélyhívót és a vészhelyzeti kontaktokat. Szintén nem elhanyagolható újdonság az sem, hogy az iPhone 14 széria tagjai már képesek kommunikálni a műholdakkal, így ha olyan helyen járunk, ahol abszolút semmi térerő sincs, nem kell aggódnunk, vészjelzést az új funkciónak köszönhetően ekkor is fogunk tudni küldeni – kár, hogy mindez egyelőre kizárólag az Egyesült Államokban és Kanadában lesz elérhető.

Akkumulátoridő tekintetében nem történt különösebb változás, a cég szerint nagyjából egy órával bírják tovább az új iPhone-ok, mint a 13-as széria tagjai, a 14 Plus azonban kivétel, ez a mobil fogja a legjobban bírni a gyűrődést az összes tegnap bejelentett telefon közül.

iPhone 14 Pro és 14 Pro Max

Az est végére maradt a Pro modellek bejelentése, mely tökéletes lezárása volt a szeptemberi Apple Eventnek, 2017 után ugyanis végre egy nagyobb frissítéssel rukkolt elő az almás cég: az iPhone 14 Pro és 14 Pro Max minden, amire vágytunk – és még annál is több.

Az első és egyben legszembeötlőbb újdonság az, hogy eltűnt a notch, azaz a kijelző tetején öt éve ott figyelő kis betüremkedés, melyben a Face ID azonosításhoz szükséges TrueDepth kamerarendszer bújt meg. Az Apple megoldotta, hogy néhány szenzort a kijelző alá építsen be, így a notch helyét felváltotta a Dynamic Island, mely az Apple szerint

egy újabb Apple-innováció, ami hardver és szoftver – illetve a kettő együtt­működése. Dinamikus felületén rengeteg mindent kezelhetsz, például a zene­lejátszást, a FaceTime-ot, vagy követheted a sport­­eredményeket is, és közben nem kell megszakítanod, amit csinálsz.

A demóvideókban a Dynamic Island már-már zavarba ejtően jól működött, lehetetlen volt megmondani, hogy hol húzódik a határ szoftver és hardver között – az azonban, hogy mindez mennyire lesz hasznos és használható a való életben, csak egy teszt során derülhet ki.

Kijelzőt érintő újdonság még, hogy töb évnyi sóvárgás után végre az iPhone-ok kis elzárt világába is bekúszott az always-on-display technológiája, azaz a kijelző jóformán sosem kapcsol ki, nagyon halványan mindig mutatni fogja az aktuális időt, widgeteket és értesítéseket. A maximális fehérfényerő HDR-tartalom nézése közben 1600 nitre nőtt, a kinti erős napsütésben rövid ideig az iPhone 14 Pro azonban képes akár 2000 nitre is feltolni a fényerejét, így az új Pro mobilok a legvilágosabb kijelzővel rendelkeznek, amelyet valaha okostelefonba helyeztek.

A kamerák tekintetében szintén jelentős változások történtek, ezek közül talán a legfontosabb a fő kamera megapixelei számának megnégyszerezése, 2015 után az Apple ugyanis volt annyira merész, hogy 12-ről 48 megapixelre emelje az aktuális csúcskészülék fő kamerájának megapixeleinek számát és egy 65 százalékkal nagyobb érzékelőt helyezzenek bele. Ebből egyébként ők maguk is hatalmas show-t csináltak,

perceken keresztül magyarázták, hogy bizony a 14 Pro olyan jó képeket csinál, hogy nyugodtan beleközelíthetünk, vagy levághatunk az eredeti képből, akkor is részletgazdag marad a végeredmény.

Ezzel egyébként vitatkozni nem lehet, jócskán ráfért már az iPhone-ok kameráira a megapixeltuning, csupán kissé komikus, hiszen a konkurencia készülékei már évek óta akár 100 megapixeles kamerákat alkalmaznak – ugyanakkor itt szeretném megjegyezni, hogy egy fotó nem attól lesz jó, mert sok megapixeles. Az ultraszéles látószögű és telefotó-kamerák mind-mind javultak, ezek azonban maradtak 12 megapixelesek.

4 Galéria: Bemutatkozott az iPhone 14 Pro Fotó: Apple

A Pro mobilok belsejében már szerencsére nem az előző évi modellek chipje, hanem az A16 Bionic ketyeg, mely gyorsabb processzort és grafikus egységet kapott az A15 Bionichoz képest, konkrét számokat azonban ezúttal nem közölt az Apple – az előrelépés vélhetően nem túl nagy. Az akkumulátoridőben itt sem történt áttörés, a 14 Pro és 14 Pro Max körülbelül az elődökkel azonos ideig fogja bírni egy töltéssel. Ezeken felül természetesen a Pro mobilok is megkapták az ütközésészlelést és az Akció módot, ezekben a mobilokban is javult a gyenge és kedvezőtlen fényviszonyok mellett készített képek minősége, jobb lett a Filmszerű mód, és természetesen a Pro modellek is képesek a műholdakkal kommunikálni.

Pénteken indul az előrendelés

Az iPhone 14 és 14 Plus öt különböző színben, csillagfényben, éjfeketében, product (RED)-ben, kékben és lilában lesz elérhető. Az alaptárhely mindkét esetben 128 GB, de felár ellenében természetesen választhatunk 256 és 512 GB-os modellek közül is. Az iPhone 14 indulóára 449 990 forint, míg a 14 Plusért 499 990 forintot kér el az Apple.

Az iPhone 14 Pro és 14 Pro Max négy különböző színben, asztrofeketében, ezüstben, aranyban és mélylilában lesz elérhető. Az alaptárhely ezúttal is mindkét esetben 128 GB, de felár ellenében választhatunk 256 és 512 GB-os, illetve 1 TB-os modellek közül is. Az iPhone 14 Pro indulóára 569 990 forint, míg a 14 Pro Max 629 990 forintba kerül.

Az új iPhone-ok előrendelése szeptember 9-én, magyarországi idő szerint délután 14:00-kor indul, a készülékeket azonban leghamarabb csak szeptember 16-án lehet kézbe venni. Ez alól kivétel az iPhone 14 Plus, mely az előrendelés ellenére csak október 7-én kerül fel a boltok polcaira. A teljes Apple Eventet alább nézheti vissza: