Kicsivel több mint egy évvel a Honor Huaweitől való különválása után a 2022-es barcelonai MWC keretein belül a kínai vállalat bemutatta az első prémium kategóriás mobilcsaladját, a Magic4 sorozatot, amely az alapmodell mellett Lite, Pro és Premium verziókkal is rendelkezett. Korábban már megnéztük, hogy mit tud a legkisebb testvér, most pedig arra volt lehetőségünk, hogy az európai piacon forgalmazott legerősebb modellt is górcső alá vehessük – teszten a Honor Magic4 Pro.

A dobozt kinyitva egyből a meglehetősen masszív méretű telefon tárul elénk, míg alatta az olyan kötelező kiegészítőkkel találkozhatunk, mint például a töltőkábel. Manapság már különlegességnek számít, de a Magic4 Próhoz egy töltőfej is jár, méghozzá nem is akármilyen – segítségével 100W-os sebességgel is tölthetjük a készülékünket. A dobozban ezek mellett megtaláljuk még a szokásos papírmunkát, illetve egy átlátszó szilikontokot is, mely tökéletesen illeszkedik a készülékre.

Közelebbről is szemügyre véve a mobilt egyből a gigantikus méretű, oldalainál hajlított kijelzőre, a fényes keretre, illetve a szintén tekintélyt parancsoló hátlapi kameraszigetre lehetünk figyelmesek. Gombokat csak a készülék jobb oldalán találunk, itt helyezkedik el a tökéletes helyre pozícionált be- és kikapcsoló gomb, illetve a hangerővezérlőket is itt találjuk. Hangszórókból egy sztereó párt kapunk, az egyik a készülék vázának alján, míg a másik annak tetején helyezkedik el, ahol egyébként egy infravörös sugárzó is helyt kapott. A töltést természetesen egy USB-C csatlakozón keresztül tudjuk megoldani, de az üveghátlapnak köszönhetően vezeték nélküli töltésre is lehetőségünk van – ennek képességeiről azonban majd később.

A külsőt átpörgetve kettő dolgot hiányolhatunk: a Jack-csatlakozót és a MicroSD-kártya bővítésének helyét, ezekért azonban kárpótol a remek összeszerelési minőség és az IP68-as besorolás.

A kijelző tekintetében a Magic4 Pro egy 6,81 hüvelykes, 1312 x 2848 pixel felbontású LTPO OLED panellel operál, mely több mint egymilliárd szín megjelenítésére és akár 1000 nites fényerő kibocsátására képes, ennek köszönhetően pedig megkapta a HDR10+ minősítést is. Csúcskategóriás mobil révén a 120 Hz-es képfrissítési képesség sem maradhatott le, így az előlap több, mint 93 százalékát lefedő kijelzőre tényleg alig lehet panasz, ráadásul olyan nyalánkságokról sem kell lemondanunk, mint az Always-on-Display. Az egyetlen kritika, mely a kijelzőt illetheti, az a keretek asszimetrikussága, az alsó részen a keret ugyanis vastagabb, mint a felsőn, így az összkép nem teljesen egységes.

A mobilt a Qualcomm nyolcmagos, Snapdragon 8 Gen 1-es rendszerchipje hajtja a tárhelyváltozattól függően 8 vagy 12 GB memória társaságában, papíron tehát mindent megkapunk, amit egy ilyen kategóriájú telefontól elvárhatunk. A teljesítményre pedig valóban nem lehet panasz, az animációk villámgyorsak, az alkalmazások szinte azonnal megnyílnak, huzamosabb játékidő esetén azonban érdemes túlmelegedéssel és enyhe teljesítmény-visszafokozással számolni. A Geekbench 5 CPU mérése szerint egyébként az egymagos teljesítmény 944 pontot ér el, míg a többmagos 3365-öt. Ezzel az egymagos teljesítmény csúfan lemarad a szintén Snapdragon 8 Gen 1 által hajtott S22 Ultrától (1240 pont) a többmagos teljesítmény esetén azonban közel azonosan pontszámot értek el, a Samsung készüléke itt átlagosan 3392 pontot szerez.

Fotózásból ötös alá

A kamerák képességire szintén érdemes néhány sort szentelni, hiszen a Magic4 Pro négyet is kapott belőlük, ráadásul nem is akármilyeneket. A mobil hátlapján fellelhető kamerasziget közepén bújik meg a 64 megapixeles, (90 mm, f/3,5) periszkópos lencse, mely többek között lehetővé teszi a 3,5x-es optikai zoomot és a 100x-os digitális zoomot is. A bal felső sarokban az 50 megapixeles (23 mm, f/1.8) széles látószögű főszenzort, míg a jobb felső sarokban a szintén 50 megapixeles (13 mm, 122°, f/2.2) ultraszéles lencsét találjuk. Ezen felül megbújt még a kameraszigetben egy 8x8-as dTOF-szenzor illetve egy villódzásérzékelő is, előbbi a jobb, míg utóbbi a bal alsó részen. Végül, de nem utolsó sorban van nekünk egy 12 megapixeles (100°, f/2.4) előlapi szelfikameránk is, mely széles látószögének és a szenzor mellett megbúvó dTOF-szenzornak köszönhetően egyaránt jól szuperál az egyéni vagy csoportképek, illetve a portréképek készítésekor is.

A Magic4 Próval nyugodtan neki vághatunk a nyaralásnak, a vele készült nappali képek ugyanis remek minőségűek lesznek, az általunk is tesztelt Huawei P50 Pro kameráját azonban nem tudja lekörözni. Ennek ellenére összességében elmondható, hogy Honor mobiljával készített nappali képek élesek, részletgazdagok, és színhűek, az éjszakai fotók terén azonban még van mit behoznia a konkurenciához képest.

Átlagos akkumulátor, átlagon aluli üzemidő, átlag feletti töltési sebesség

Az akkumulátor tekintetében egy 4600mAh-s egységről beszélhetünk, mely semmiképp sem nevezhető kiemelkedőnek, ez pedig meg is érződik az üzemidőn. Átlagos használat mellett egy napot gond nélkül ki lehet a húzni a mobillal, másnap azonban már mindenképp érdemes arra figyelni, hogy legyen kéznél egy töltő, ha esetleg beütne a baj. Aki azonban szereti órákat nyúzni a telefonját, sokat játszik és fotózik vele, az készüljön arra, hogy a nap végére az akksi töltöttsége simán elérhet a 20 százalék körüli régióba, ekkor pedig már erősen ajánlott töltőre dugni a mobilt, ha másnap nem szeretnénk magunknak pár kellemetlen meglepetést okozni.

Mindezért szerencsére kárpótol minket az egészen elképesztő, 100W-os töltési sebesség, amellyel méréseim szerint kb. 30-32 perc alatt 0-ról 100 százalékra tölthetjük a telefont, a cseresznye a fagyi tetején pedig az, hogy ezt a Magic4 Pro vezeték nélküli töltés esetén is tökéletesen tudja – igaz, ehhez előbb egy 100W-os vezeték nélküli töltőt is találni kell, szerencsénkre azonban a Honor egy SuperCharge vezeték nélküli töltőállványt is küldött a készülék mellé a közel két hetes tesztidőszakra, így ezt is ki tudtuk próbálni.

A SuperCharge vezeték nélküli töltő egy olyannyira egyedülálló termék a piacon, hogy Európában egyelőre még csak nem is forgalmazzák, különlegessége pedig az, hogy nem csak töltőként, hanem állványként is remekül funkcionál, kifejezetten hasznos darabnak bizonyult egy irodai asztalon.

A tölteni kívánt telefont álló és fektetett helyzetben is rátehetjük, ez nem fog problémát okozni neki, a töltést pedig akár 100W-os teljesítménnyel is képes átadni a készülékeknek – persze csak akkor, ha azok támogatják is ezt. A Honor Magic4 Pro például hibátlanul szuperált, egy iPhone 13 Pro-t azonban csak 7.5 wattal tudott tölteni az Apple készülékének korlátozásai miatt. Felmerülhet a kérdés, hogy az ilyen erősségű töltés nem jár-e átlag feletti hőtermeléssel, mire a válasz természetesen az, hogy de, a Honor vezeték nélküli töltője azonban ezt is kiküszöböli, méghozzá egy az állványba épített szinte hangtalan ventilátorral.

Ami pedig a tárhelyet illeti: az alapmodell 256 GB-ról indul, de felár ellenében akár 512 GB-os modellt is választhatunk.

Összegezve

A Honor Magic4 Pro egy meglepően jó mobil lett, mely kevés negatívummal és még több pozitívummal rendelkezik, a magas ár azonban egy másodperc alatt lerombolja az összképet, a mobil pedig elvész a konkurencia hasonló felszereltséggel rendelkező készülékei között. A bruttó 469 990 forintos indulóár ugyan nem meglepő a csúcskategóriában, egy olyan gyártó mobilja alatt látni, mint a Honor azonban meglehetősen szívfájdító tud lenni. A mobil éjfekete, fehér, arany és ciánkék színekben már most elérhető a hazai viszonteladóknál.