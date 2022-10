Reklámokkal árasztja el telefonjait az Apple

E-mailben tájékoztatta hétfőn a fejlesztőket az Apple, hogy október 25-től az App Store „Ma” elnevezésű oldalán az egyes alkalmazáslisták alján található „Ez is tetszhet” szakaszban az alkalmazással kapcsolatos hirdetések jelenhetnek meg, Kína kivételével minden országban. A gyártó ezeket minden esetben egy jól elkülöníthető kék háttérrel és „Hirdetés” ikonnal jeleníti meg.

A „Ma” fülön elhelyezett hirdetéssel az alkalmazásod kiemelkedő helyen jelenhet meg az App Store címlapján, így a felhasználók az első tartalmak között láthatják, amikor belépnek az alkalmazásboltba – olvasható az Apple weboldalán az App Store hirdetéselhelyezésekről szóló nyilatkozata.

Ez az első alkalom, hogy a fejlesztők hirdetéseket futtathatnak az App Store ezen részén, eddig ugyanis csak az alkalmazásbolt szerkesztősége által kézzel kiválogatott tartalmak jelenhettek meg az említett felületeken, és ezek nem voltak fizetett hirdetések. Szintén nem elhanyagolható, hogy az Apple az „Ez is tetszhet” ajánlásokat is kiárusította, aminek köszönhetően a fejlesztők más fejlesztők alkalmazásaira is ráhirdethetik saját appjaikat.

Florian Mueller jogi szakértő egy tweetben úgy érvelt, hogy az „Ez is tetszhet” terület kiértékesítése egyet jelent azzal, hogy az almás cég rákényszeríti a fejlesztőket arra, hogy fizessenek azért, hogy alkalmazásaik eljuthassanak a felhasználókhoz, korábban ezeken a felületeken ugyanis ingyenesen is megjelenhettek a pozíciót kiérdemlő appok. Szintén ront a felhasználói élményen, hogy korábban a felületen csak valóban releváns ajánlások jelentek meg, míg mostantól pénz ellenében tulajdonképpen bármilyen, alkalmazással kapcsolatos hirdetést odatűzhet az Apple.

Az App Store csak a kezdet

Az Apple alkalmazásboltjában már korábban is voltak reklámok, azok azonban csak a keresési oldalakon jelentek meg egy elkülönített, felső sávban. Mark Gurman, a Bloomberg munkatársa és az egyik legmegbízhatóbb, Apple-hírekkel kapcsolatos szivárogtató szerint azonban mindez csak a kezdet, a jövőben az almás cég még több alkalmazásába helyezhet el reklámokat.

Az első megálló az Apple Maps lehet, azaz az iOS alapértelmezett térképalkalmazása, ahol nem a megszokott bannerhirdetésekkel találkoznának a felhasználók, hanem fizetett keresési találatokkal. A kávézó szóra rákeresve például ebben az esetben nem a legközelebbi vagy a legjobban értékelt kávézót dobná fel első találatként az alkalmazás, hanem azt, amelyik épp hirdetési helyet vásárol az Apple-től.

Úgy vélem, hogy a mérnöki munka már folyamatban van a keresőhirdetések bevezetéséhez az Apple Maps alkalmazásban, melynek kezdetleges bevezetése valamikor jövőre várható

– fogalmaz Gurman.

Mivel a cég 2023 végére legalább évi 10 milliárd dollárra szeretné növelni éves reklámbevételét, ezért a Térképek mellett az Apple News és az Apple Stock alkalmazásokban is megjelenhetnek a hirdetések – ezekben azonban már a különböző internetes weboldalakon is megszokott bannerhirdetésekkel találhatjuk szembe magunkat.

Az, hogy minderre a felhasználók hogyan reagálnak majd, egyelőre kérdéses, az azonban szinte biztos, hogy a cupertinói cég az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a passzív bevételszerzésre, ennek eredménye lehet ez a fejlesztés is.