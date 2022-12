Életet mentett az iPhone-ok új funkciója

Kevesebb mint egy hónappal az aktiválása után máris bizonyított az Apple új, életmentő funkciója, melynek köszönhetően a felhasználók olyan területeken is indíthatnak segélyhívást, ahol semmilyen térerő nincs.

A műholdas vészhelyzeti SOS-funkció elsőként Alaszkában bizonyított, ahol egy férfi életét menthette meg. December 1-jén hajnalban az alaszkai mentőszolgálatok arról kaptak riasztást, hogy egy férfi egy hideg, távoli helyen útközben elakadt. Mivel semmilyen kapcsolat nem állt rendelkezésére, a férfi aktiválta a műholdas SOS-funkciót az iPhone 14-es készülékén, hogy értesítse a hatóságokat a helyzetéről.

A mentő- és kutatócsapatok a beérkező földrajzi adatokat felhasználva indultak a bajba jutott nyomába, akit sikeresen megmentettek – annak ellenére, hogy a terület, ahonnan a riasztás érkezett, a szolgáltatás határán volt: az Apple szerint ugyanis a műholdas kapcsolat nem működik megfelelően a 62°-os szélességi kör feletti helyeken, például Kanada és Alaszka északi részeinél, számolt be a MacRumors.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az Apple legújabb, most már hivatalosan is életmentő funkciója, a műholdas vészhelyzeti SOS november 15-én élesedett. Segítségével a felhasználók mobil- és wifilefedettségen kívül is üzenetet küldhetnek a segélyszolgáltatóknak, emellett pedig a hálózaton kívül utazva is megnyugtathatják barátaikat és családtagjaikat hollétük felől a Find My alkalmazáson keresztül, szintén internet-hozzáférés nélkül.

A műholdas kapcsolaton keresztüli segélyhívás az iPhone 14 és iPhone 14 Plus, valamint az iPhone 14 Pro és iPhone 14 Pro Max készülékeken érhető el, egyelőre csakis az Egyesült Államokban és Kanadában, decembertől azonban Európába is megérkezik a szolgáltatás, egészen pontosan az Egyesült Királyságba, Írországba, Németországba és Franciaországba. Az új funkció egyelőre díjmentesen használható, a jövőben azonban az Apple egy előfizetéses modellel szeretné bővíteni a szolgáltatást.