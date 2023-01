Most frissítse telefonját, fontos hibákat javít az új iOS!

Több héten át tartó bétatesztelés után magyarországi idő szerint hétfő este megjelent az iOS 16.3, az Apple mobilos operációs rendszerének legújabb változata, mely néhány új funkció mellett számos hibajavítást is kínál.

Az új frissítést már tűkön ülve várták a rajongók, az iOS 16.2 ugyanis nem éppen a stabilitásáról híresült el. Több zavaró hiba (bug) mellett többek között az akkumulátoridőre is panaszkodtak a felhasználók, most azonban úgy néz ki, az új verzió mindezt orvosolja.

Az újdonságok teljes listáját alább találja:

Új Unity háttérkép, mely a fekete történelem előtt tiszteleg,

rendszerszintű támogatás az Apple ID-hez csatlakoztatható fizikai biztonsági kulcsokhoz,

támogatás a második generációs HomePodhoz,

a véletlen segélyhívások elkerülésének érdekében ezentúl lehetőség van a gyorsgombok személyre szabására,

olyan problémát javít a Freeformban, melynek következtében egyes, Apple Pencillel vagy az ujjal készített rajzvonások nem jelennek meg a megosztott táblákon,

olyan problémát is javít, melynek következtében a háttérkép fekete színben jelenhetett meg a zárolási képernyőn,

korábban hiba volt az is, hogy az iPhone 14 Pro és iPHone 14 Pro Max kijelzőjén átmenetileg vízszintes vonalak jelenhettek meg,

a Home alkalmazás zárolási képernyőjén fellelhető widgetje nem pontosan jelenítette meg a Home alkalmazás állapotát,

valamint a Siri nem reagált megfelelően a zenei kérésekre.

Frissíteni a beállításokban tud. Nyissa meg a kezdőképernyőjén fellelhető alkalmazást, majd koppintson az Általános, ezek után pedig a Szoftverfrissítés menüpontra, ahol rövid várakozás után már meg is kell jelennie az iOS 16.3-nak. A rendszer a következő készülékekkel kompatibilis: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (2. generáció és újabb).

Egy tíz évvel ezelőtti iPhone is frissült

Hétfő este sokak meglepetésére azonban nemcsak a fentebb felsorolt mobilok kaptak frissítést, hanem azok is, melyek támogatása már hivatalosan megszűnt. Így történt az, hogy egy csaknem tíz évvel ezelőtt bemutatott iPhone, az 5S is kapott egy új szoftverfrissítést 2023-ban – méghozzá az iOS 12.5.7, mely többek között az iPhone 6-ra, az iPhone 6 Plusra, az iPad Airre, az iPad mini 2-re, az iPad mini 3-ra és a hatodik generációs iPod touchra is megérkezett.

Arról, hogy önmagában az iOS 16 milyen újdonságokat hozott az iPhone-ok világába, ebben a cikkünkben írtunk.