Váratlanul egy teljesen új iPhone-t villantott az Apple

Egy kifejezetten gyakori trükkhöz tért vissza március hetedikén az Apple, szinte napra pontosan egy évvel a tavalyi bejelentésük után ugyanis idén is piacra dobták az aktuális iPhone-családot egy teljesen új színben.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az Apple 2022-ben március 8-án tartotta meg tavaszi eseményét, ahol az M1 Ultra chip, a Mac Studio, a Studio Display és a harmadik generációs iPhone SE mellett teljesen új, zöld színben is bemutatták az iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro és iPhone 13 Pro Max mobilt.

A cupertinói cég hasonlóan járt el kedden is, kora délután ugyanis frissítették az Apple Store-t, amelyben feltűnt egy teljesen új, sárga színű iPhone 14 és iPhone 14 Plus – sajnos a Pro modellek idén nem kaptak új színvariánst, a sárga ugyanis túlságosan hasonlított volna a jelenleg is elérhető aranyszínre.

A két új készülék egy az egyben megegyezik a 2022 őszén bemutatott iPhone 14-es modellekkel, az egyetlen változás a színben figyelhető meg, amely a tavasz beköszönte miatt nem meglepő módon vidám sárga lett. Arról, hogy mit érdemes tudni az Apple aktuális készülékcsaládjáról, ebben a cikkünkben írtunk részletesebben, míg a Pro mobilokról készült tesztünket ide kattintva olvashatja el.

A sárga színű iPhone 14 és iPhone 14 Plus március 10-től lesz előrendelhető az Apple hivatalos weboldalán, március 14-től pedig már a viszonteladói polcokra is felkerül.