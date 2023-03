Kijelző alatti ujjlenyomat-olvasóval sokkolna az Apple

Bár jelenleg úgy tűnhet, hogy az Apple minden erőforrását a Face ID-ba és az azt működtető TrueDepth-kamerarendszer fejlesztésébe öli, a háttérben ez egyáltalán nem így van, a cupertinói gyártó ugyanis már 2013 óta, tehát több mint tíz éve azon dolgozik, hogy hogyan tudná a 2017-ben elhagyott ujjlenyomat-olvasót a kijelző alá implementálni.

A feladat persze nem lehetetlen, a legtöbb gyártónak ez már évekkel ezelőtt sikerült. A Vivo például 2018-ban adta ki az első olyan telefonját, mely kijelző alá épített ujjlenyomat-olvasóval rendelkezett, nem sokkal később az S10-es szériával pedig már a Samsung és a többi androidos gyártó is felvette az ütemet. Az Apple azonban teljesen kimaradt ebből a buliból, az iPhone X bemutatása után ugyanis az arcalapú azonosítás fejlesztésére feküdtek rá, mely bizonyos helyzetekben jobb döntésnek is tűnt, mint az ujjlenyomatos módszer, a helyzet azonban az, hogy a Face ID-nak is megvannak a maga hátrányai.

Számos elkaszált terv után most úgy néz ki, hogy az almás cég teljes erőbedobással egy kijelző alá épített ujjlenyomat-olvasón dolgozik, mely az Apple-höz méltóan sokkal több is lesz mint egyszerű, azonosításra szolgáló szenzor.

Az új generációs ujjlenyomat-olvasó szabadalmát a héten hagyták jóvá. Ebből kiderült, hogy az a rövidhullámú infravörös technológiát kombinálná egy optikai képalkotó rendszerrel, amely, mint írtuk, több funkcióval is felvértezné a szenzort.

Az ujjlenyomat azonosítása mellett képes lenne az ujjbegyben fellelhető vérerek mintázatát is rögzíteni, ezenfelül pedig véroxigénszintet és pulzust is mérne.

Ennek ellenére azonban egy ilyen szenzorral felvértezett iPhone megjelenése még nagyon messze van, írja a MacRumors nevezetű szakportál. Ahogy arra a lap is felhívja a figyelmet, az egyik legmegbízhatóbb, Apple készülékekkel kapcsolatos szivárogtató, Ming Chi-Kuo két évvel ezelőtt szeptemberben még azt nyilatkozta, hogy 2023 második felében az Apple már biztosan piacra dob legalább egy új generációs Touch ID-val szerelt iPhone-t, alig pár hónappal később azonban visszahívta nyilatkozatát, elmondása szerint ugyanis új információkat kapott, miszerint sem 2023-ban, de még 2024-ben sem lesznek ezzel a technológiával felvértezett iPhone-ok.

Akkor mégis mikor jelenhet meg?

2021-ben számos megbízható forrás arról számolt be, hogy az Apple több iPhone 13-as modell esetében is tesztelte a képernyő alá ültetett Touch ID-t, mint azonban az mostanra mindenki számára világossá válhatott, az amerikai gyártó elkaszálta az ötletet. A legújabb fejlemények szerint legkorábban 2026-ban láthatjuk a következő Touch ID-s iPhone-t. Ross Young iparági elemző szerint 2026 egyben az az év is lesz, amikor a Face ID-t működtető TrueDepth kamerasziget teljes egészében a kijelző alá kerülhet.

Persze sohasem lehetünk biztosak abban, hogy az Apple valaha is az iPhone képernyője alá helyezi a Touch ID-t, továbbra is fennáll ugyanis annak a lehetősége, hogy ehelyett a legújabb iPad Air és iPad mini modellekhez hasonlóan egy, a bekapcsológombba épített Touch ID-val ellátott iPhone-t mutat majd be – eddig azonban nem érkezett olyan információ, amely egy ilyen mobil létezését igazolná.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az Apple legközelebb júniusban tarthat bemutatót, a 2023-as World Wide Developer Conference-en az iOS 17, az iPadOS 17, a tvOS 17, a watchOS 10 és a macOS 14 mellett a gyártó végre bemutathatja évek óta fejlesztett kiterjesztettvalóság-szemüvegét, mellyel egyértelműen újra szeretnék írni az iparág működését.

Új iPhone-okra ősszel, szeptember első vagy második hetében számíthatunk. Az Apple, akárcsak korábban, idén is négy új modell fog bemutatni, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max néven. Az alapmodellek enyhén frissített külsőt és Dynamic Islandet kapnak, míg a Pro modellek egy teljes átalakításon mennek majd keresztül, aminek részleteiről az alábbi cikkünkben írtunk.