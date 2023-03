Igazi szenzációként tekintett néhány éve a világ az akkor legújabb Samsung mobilra, a Galaxy S20 Ultra volt ugyanis az első olyan telefon a dél-koreai gyártó repertoárjában, amely már egy periszkópos telefotólencsével is rendelkezett. A telefon ezzel képes lett az akár százszoros digitális zoomolásra is, amivel már a Holdról is ütős képeket lehetett készíteni.

A telefonnal lőtt fotók olyannyira meghökkentők voltak, hogy egyből mindenki arra gyanakodott, hogy turpisság áll a háttérben, a Samsung azonban minden ilyen és ehhez hasonló vádat elutasított. Állításuk szerint nem helyeznek előre generált textúrákat a Hold-fotókra, hanem olyan fejlett mesterséges intelligencián alapuló képfeldolgozó algoritmusokkal dolgoznak, melyek felismerik a Hold jelenlétét, ezek után pedig a zajt és a homályosságot eltüntetve a kép egy feljavított változatát kapja meg a felhasználó.

A dél-koreai gyártó mindezt az Input magazinnak mondta még 2021-ben, akik már közel két évvel ezelőtt is próbálták nyakon csípni a Samsungot – ez azonban végül nem nekik, hanem egy teljesen hétköznapi Reddit-felhasználónak jött össze, legalábbis látszólag.

A teljes internetet letaroló tesztet az u/ibreakphotos nevezetű tag végezte el, mely a maga módján egyszerűen zseniális. Annak érdekében, hogy egyszer s mindenkorra bebizonyítsa, hogy a Samsung korábban nem mondott igazat, a felhasználó letöltött a számítógépére egy 170×170 képpontos, teljesen véletlenszerű képet a Holdról, melyet elhomályosított, ezek után pedig akkorára nagyított, hogy az a teljes monitorát betöltse.

Ennek köszönhetően a fotó minősége rendkívül rossz lett, semmilyen részletet nem tartalmazott, de pontosan ez volt a lényeg. U/ibreakphotos ezek után lekapcsolt minden világítást a szobájában, annak végébe sétált, elővette Samsung mobilját, majd ahogyan az alább is látható, a SpaceZoom funkciót használva a monitorára közelített. A fotó elsütése előtt jól kivehető, hogy a telefon jóformán semmilyen részletet nem lát, hiszen azok nincsenek is ott, a végeredmény mégis sokkoló lett. Itt láthatja a videót:

Itt pedig a végeredményt:

A kész képen meglepően olyan részletek jelentek meg, melyek egyszerűen nem lehettek ott, a számítógépre letöltött képről ugyanis azok el lettek tüntetve, a Samsung telefonja azonban mégis egy tiszta és éles képet készített a „Holdról”. Mint azt korábban említettük, a Samsung szerint az algoritmusuk felel a feljavított képekért, amelyekkel elméletben semmi probléma sincs, minden gyártó használ ilyen technológiákat, a feljavított képeket pedig semmiképp sem lehet hamisítványnak hívni.

A helyzet azonban az, hogy amennyiben a példa valós, a dél-koreai gyártó mesterséges intelligenciája nem feljavítja a részleteket, hanem nemes egyszerűséggel hozzáadja azokat,

ami már egy teljesen más tészta, főleg annak tudatában, hogy jelenleg többen is átverve érzik magukat.

Egy biztos: mint arra a The Verge is felhívta a figyelmet, amióta az okostelefon-gyártók különböző MI-ket és algoritmusokat használnak a mobilok kamerájában fellelhető kis szenzorok miatti korlátozások leküzdésére, az optikailag rögzített és a szoftveresen generált adatok keveredése elkerülhetetlen lesz, ahogy az is, hogy idővel a szoftveres rész nagyobb szerepet vállaljon, mint az optikai – már ami a mobilos fotózást illeti. Mint azt korábban írtuk, az elmúlt napokban ismét meglehetősen nagy médiavisszhangot kapott a téma, több külföldi techlap és youtuber is a Samsunggal foglalkozik mostanság, a dél-koreai gyártó azonban még nem adott ki hivatalos nyilatkozatot az ügyben.

Miért dönthettek a turpisság mellett?

Idővel a különböző algoritmusok és mesterséges intelligenciák még többre lesznek majd képesek, melyek sokkal több, a jelenleg tárgyalthoz hasonló szituációban tudnak majd helytállni. Például lehet, hogy be tudjuk majd tanítani arra, hogy felismerje barátaink és családtagjaink arcát, így például ha valamelyikük belepislog a képbe, azt azonnal korrigálná. Az ilyen technológiák egyelőre még messze vannak, a Hold azonban nagyjából ugyanúgy néz ki minden, a Földről készített képen, és bár van részletgazdagsága, nincs mélysége – így viszonylag könnyű egy mesterséges intelligenciát betanítani annak részleteinek felismerésére.

Többek között ez is egy indok lehetett akkor, amikor a Samsung úgy döntött, hogy alkalmazza a technológiát, szimplán csak azért, hogy megnézzék, az milyen hatékonysággal tud üzemelni. Mindezek mellett pedig azt sem szabad elfelejteni, hogy a Holdfotózás rendkívül jó marketinganyag, a gyártó szinte mindegyik Ultra jelzésű telefonját a funkcióval hirdeti, többek között a februárban debütált, és általunk is tesztelt Galaxy S23 Ultrát is.