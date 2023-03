Világelső újítást hozhat az iPhone 15 Pro

A korábban kiszivárgott CAD-fájlok és az azok alapján elkészített renderek jóvoltából már elég sokat tudunk arról, mit várhatunk az idei iPhone 15-ös termékcsaládtól. Az alapmodellek például szinte biztosan megkapják a Dynamic Islandet, míg a Pro készülékeket egy teljesen új külsővel vértezi fel az Apple, ezek mellett azonban számos újdonsággal is kecsegtetnek majd az idei iPhone-ok.

A dizájnváltozások közé tartozik többek között az eddigi nemesacél keret titánra való cserélése, de a korábban teljesen sík kijelző is enyhén hajlított lesz a széleinél, valahogy úgy, ahogy azt az Apple Watch Series 7 és Series 8 esetében láthatjuk. Bár a mobilokról eddig is meglehetősen sokat tudtunk, most mégis újabb információk láttak napvilágot – írja a 9to5Mac.

Egy Twitteren közzétett bejegyzésében a meglehetősen precíz és pontos szivárogtatásairól elhíresült Ice Universe megerősítette, hogy az iPhone 15 Pro Max az iPhone 14 Pro Maxhoz képest jelentősen vékonyabb kereteket kap, amivel át is veszi az első helyet a legvékonyabb kerettel rendelkező mobilok képzeletbeli versenyében.

A keretverseny harmadik helyén jelenleg az Apple áll, az iPhone 14 Pro és az iPhone 14 Pro Max ugyanis 2,17 milliméteres kávákkal operál. A második helyre a Samsung tudta beverekedni magát a Galaxy S22-es és S23-as mobilokkal, ezeknek a készülékeknek 1,95 milliméteres a kerete. Az első helyet a Xiaomi birtokolja a barcelonai MWC-n bemutatott Xiaomi 13-as telefonjával, mely mindösszesen 1,81 milliméteres keretet kapott, az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max azonban még ezt is felülmúlhatja.

A jelek szerint az Apple új prémiumkategóriás készülékei a világ legkeskenyebb kávákkal ellátott mobiljai lesznek,

azok ugyanis az Ice Universe információi szerint mindösszesen 1,55 milliméteresek lesznek, ami 28 százalék körüli zsugorodást jelent a jelenlegi iPhone-okhoz képest.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az iPhone 15-ös széria valamikor szeptember első felében debütálhat. Ahogy azt már megszokhattuk, idén is négy új iPhone-t fogunk kapni az iPhone 15, az iPhone 15 Plus, az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max személyében. Arról, hogy a most felsoroltakon kívül milyen újdonságokkal kecsegtetnek még a mobilok, ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.