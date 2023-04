Ez lesz a Google következő nagy dobása

Az androidos szférában már korántsem számít újdonságnak egy új hajlítható mobil bemutatása, az elmúlt években ugyanis a legnagyobb gyártók már mind bemutatták saját próbálkozásaikat, melyek modelltől függően kisebb-nagyobb sikereket arattak.

Láthattuk már, hogy mire képes a dél-koreai Samsung a Fold és Flip mobilokkal, a Honor a Magic V termékcsaláddal, az Oppo a Find N2-vel és a Huawei a Mate X készülékekkel, vagy éppen a P50 Pockettel. Egy androidos óriás azonban ezidáig kimaradt a buliból, mely nem más, mint maga a Google, akik az elmúlt években csak „hagyományos” mobilokat dobtak piacra – ez azonban már nem sokáig lesz így.

A pletykák szerint ugyanis a keresőóriás a napra pontosan két hét múlva esedékes Google I/O-n leplezheti le első hajlítható kijelzővel szerelt mobilját, mely a Pixel Fold névre hallgathat majd, a korábbi Pixel mobilokból kiindulva pedig szinte biztosan egy kifejezetten érdekes mobillal lesz dolgunk. Nézzük, mit kínálhat a felhasználók számára a Google egyik legambiciózusabb projektje.

Hozza a kötelezőt

A 9to5Google-höz eljutott információk alapján a Pixel Fold megjelenésében a Galaxy Z Foldhoz fog a leginkább hasonlítani – tehát kapunk egy hagyományos kijelzőt, mely a mobil előlapját fedi, illetve egy nagyobb, hajlítható kijelzőt, mely a mobilszendvics közepében pihen meg. Előbbi egy 17,4:9 képarányú, 5,8 hüvelykes, 2092×1080 képpontos, 120 hertzes képfrissítésre képes OLED-kijelző lesz, mely teljesen átlagosnak mondható.

A készülék belsejében ezzel szemben már egy fokkal izgalmasabb dolgok várnak minket, itt egy 7,6 hüvelykes, 6:5 képarányú, 2208×1840 képpontos, ugyancsak 120 hertzes képfrissítésre képes és szintén OLED-technológiát használó panelt kapunk majd. Érdekesség, hogy a lap információi szerint a belső kijelzőt tényleg egy ultravékony üvegréteg védi majd – szemben a jelenlegi készülékekben látott műanyagréteggel – bár igaz, a maximális védelem érdekében a Google erre a felületre is ráhelyez majd egy védőfóliát, mely nem meglepő módon műanyagból készül majd.

Kamerák tekintetében sem lesz feltétlenül mire panaszkodni. A tech youtuber John Prosser információi szerint egy 48 megapixeles főérzékelőt kapunk majd 0,8 μm pixelszélességgel, f/1.7-es rekeszértékkel és 1/2 hüvelykes érzékelővel. Ehhez társul még egy 10,8 megapixeles teleobjektív 1,22 μm-es pixelszélességgel, f/3,05-ös rekeszértékkel és 1/3,1 hüvelykes érzékelővel. A teleobjektívnek köszönhetően a készülék képes lesz az akár ötszörös optikai zoomolásra és akár a húszszoros digitális zoomolásra is – itt azonban még nem ér véget a kamerák felsorakoztatása.

Prosser szerint a Pixel Fold még egy 10,8 megapixeles ultranagy látószögű kamerát is kap majd, 1,25 um pixelszélességgel, f/2,2-es rekeszértékkel, 121,1 fokos látómezővel és ⅓ hüvelykes ékelővel. Az előlapi szelfikamera egy 9,5 megapixeles egység lesz, 1,22 μm-es pixelszélességgel, f/2,2-es rekeszértékkel és fix fókusszal, míg a belső szelfikamera tekintetében egy 8 megapixeles kamerára számíthatunk 1,12 μm-es pixelszélességgel, f/2.0-ás rekeszértékkel és ugyancsak fix fókusszal.

Már videón is látható

Néhány nappal ezelőtt egy Kuba Wojciechowski nevezetű Twitter-felhasználónak köszönhetően egy közelebbi pillantást is vethettünk az egyelőre még hivatalosan nem is létező Pixel Foldra. A rövid felvételen a szoftveres felületet szinte teljesen kitakarta, a hardveres specifikációkkal kapcsolatban azonban egy meglehetősen szolid visszajelzést adtak a képkockák.

Ahogy azt a korábbi szivárogtatásokból már tudni lehetett, a Pixel Fold belső kijelzője viszonylag nagy kávákat kapott, cserébe azonban annak jóval szélesebb a kijelzője, mint mondjuk a Samsung Galaxy Z Fold 4-é. A szelfikamerának a videón nem látható kivágása, mely két dolgot jelenthet: a Google-nek vagy sikerült azt a keretbe rejtenie, vagy a Samsung mobiljához hasonlóan egy kijelző alá rejtett technológiát használnak.

Ahogy a telefon becsukódik, láthatjuk a lapos külső kijelzőt is, amely egy tipikus okostelefonénál jóval szélesebbnek tűnik – első blikkre az Oppo Find N2-höz hasonlítható a leginkább.

Két hét múlva minden kiderül

Mint azt már korábban is írtuk, a mobilt a 2023-as Google I/O-n leplezheti le a Google, mely az egyik legnagyobb éves eseményük – akárcsak az Apple számára a Worldwide Developer Conference, vagy röviden WWDC. A rendezvényen a Pixel Fold mellett bizonyára többet megtudunk majd az Android 14-ről, melyről korábban már többször is írtunk az Indexen, illetve végre részletesebben megismerhetjük majd a Pixel Tabletet is, melyet hosszú ideje bemutatott már a Google, érdemi infót azonban régóta nem hallani felőle.

A 2023-as Google I/O május 10-én, magyarországi idő szerint este hét órakor kezdődik, az élő közvetítést ide kattintva érheti majd el.