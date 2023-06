Kicsi a bors, de erős! Zseniális lett az Asus új telefonja

A globális megjelenéssel egy időben hazánkba is megérkezett az Asus Zenfone 10, a tajvani vállalat legújabb mobilja, amely új szintre emeli mindazt, amit az előd felépített. A Zenfone 10 külsőleg nem sokat változott – meglátásunk szerint erre nem is feltétlenül volt szükség – a belső azonban lényeges fejlesztéseken esett át, ami talán még fontosabb is, mint a külcsín. Nézzük, mit tud az Asus legújabb mobilja, a kompakt telefonok új királya!

A Zenfone 10 egy kifejezetten kicsi, szürke dobozban érkezik, ennek ellenére a Samsung és az Apple készülékeivel szemben minden tartozékot megtalálunk benne. A telefon mellett kapunk egy 30 wattos hálózati adaptert, USB-C töltőkábelt, sőt mi több, egy fekete védőtokot is, így kiegészítőkre nem kell költenünk.

Mint írtuk, az elődhöz képest a készülék dizájnja nem sokat változott, az alapok maradtak a régiek, csupán apró finomhangolásokat vehetünk észre például a hátlapon fellelhető mintázatok és márkajelzések szemügyre vétele során. A Zenfone 10 ebből a szempontból már letisztultabb, a hátlapon csak egy Asus Zenfone feliratot, illetve a tajvani vállalat új logóját találjuk. 146,5 × 68,1 × 9,4 milliméteres dimenzióinak köszönhetően a mobil továbbra is rendkívül kicsi a mai sztenderdekhez viszonyítva, vastagsága azonban papíron meghökkentő lehet.

Az Asus szerencsére meglepően jól leplezi mindezt, a készülék fekete kerete ugyanis jóval vékonyabb, így érzetre szinte fel sem tűnik, hogy egy ennyire vaskos telefont tartunk a kezünkben – 172 grammos súlya pedig tovább segít fenntartani ezt az illúziót. És ha már a keretnél tartunk: jobb oldalon a hangerőszabályozókat, valamint a ki- és bekapcsoló gombot találjuk, melybe ujjlenyomat-olvasót is épített az Asus. Ráadásul a felület az érintéseket is érzékeli, így annak simításával különböző gyorsműveleteket is elvégezhetünk – ezt a funkciót ZenTouchnak nevezte el a vállalat.

Alul a SIM-tálcát, a töltőnyílást, a hangszórót, illetve az egyik mikrofont találjuk, míg a keret felső részén a második mikrofont, valamint a jackcsatlakozót – így van, az Asus továbbra is kitart a vezetékes zenehallgatás adta örömök mellett, így amennyiben az ön számára az egy fontos kritérium, a Zenfone 10 ebből a szempontból jó választás lehet.

Hozza a kötelezőt

A keret egy 5,9 hüvelykes, 2400 × 1080 képpontos, akár 144 hertzes képfrissítésre és 1100 nites maximális fehérfényerő kibocsátására képes, Samsung által gyártott AMOLED-panelt fog közre, amit olyan extrákkal is felvérteztek, mint például a mindig ébren technológia vagy a HDR-támogatás. Az előlapot Gorilla Glass Victus védi, sajnos ebből azonban csak az első generációt kapjuk – kárpótol viszont a 112 százalékos DCI-P3, a 107 százalékos NTSC illetve a 151,9 százalékos sRGB színlefedettség; a fényerőt leszámítva a Zenfone 10 kijelzője az abszolút csúcskategóriát nyújtja.

Egyedüli hátrány a kávák kialakítása, ami nem szimmetrikus, az alsó sáv ráadásul kifejezetten magas is. Ez inkább a konkurencia középkategóriás mobiljainak megjelenését idézi, cserébe azonban az összeszerelési minőség és a készülék megjelenése első osztályú. Ugyancsak itt szeretnénk megjegyezni, hogy a mai, általában bőven 6,5 hüvelyknél nagyobb kijelzővel szerelt csúcskategóriás mobilok idejében rendkívül üdítő érzés egy kényelmes, manapság már kompaktnak nevezhető telefont a kézben tartani – a kijelző minden része könnyen, nyújtózkodás nélkül elérhető, nem utolsó sorban pedig a zsebet sem húzza le a telefon.

Páros lábbal rúgja ránk az ajtót

Ugyan a külső tekintetében itt-ott visszafogta magát az Asus, a teljesítményt azonban a legelső helyre tették, így a Zenfone 10-ből egy igazi erőgép lett, bármikor képes szembeszállni a prémiumkategóriás mobilokkal. A háztető alatt egy Qualcomm-féle, nyolcmagos Snapdragon 8 Gen 2-es lapka lapul, erőből tehát nincs hiány, mindezt ráadásul a legnagyobb, 512 gigabyte tárhellyel szerelt modell esetében 16 gigabyte memória is kiegészíti. Így papíron mindent hoz a Zenfone 10, amit a szem kívánhat.

A cseresznye a fagyi tetején, hogy mindez nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is nevetségesen jól működik, 2-3 órányi játék után sem melegedik túl a készülék, és nyugodtan futtathatunk akár több alkalmazást is egyszerre, azok szinte minden esetben nyitva maradnak.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a készülék kijelzője ugyan 144 hertzes, ám alapjáraton csak maximum 120 hertzes üzemmódban képes üzemelni. Ahhoz, hogy a csúcsra járassuk a hardvert, a játékok futtatása közben a Game Genie nevezetű felületen keresztül kell engedélyeznünk a legmagasabb másodpercenkénti képfrissítést. Mindezt figyelembe véve a Zenfone 10 a mobiljátékok szerelmesei számára is jó választás lehet. Igaz, a vállalatnak a ROG Phone-ok személyében egy kifejezetten erre tervezett mobilcsaládja is van, ezek ára azonban jóval a Zenfone-ok fölé tehető.

A készülék hátulján lehetetlen nem észrevenni a két gigászi méretű kamerát, amelyek nem ütik meg a csúcskategóriás mobilok szintjét, azonban hozzák a mobiltól elvárható kiváló minőséget. A Zenfone 10 egy 50 megapixeles (23,8 mm, f/1,9, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS) nagylátószögű, valamint egy 13 megapixeles (12,5 mm, 120) ultra nagy látószögű kamerát kapott, amelyekkel kedvező fényviszonyok mellett szinte hibátlan képek készíthetők – azonban szoftveres szempontból még van min csiszolni.

A közel kéthetes tesztidőszak alatt nem egyszer fordult elő, hogy a kameraapp lefagyott, összeomlott, vagy az, hogy a készített képek vagy teljesen kiégtek vagy alulexponáltak lettek. Időközben érkezett egy frissítés a készülékre, mely a hibák jelentős részét javította, a helyzet azonban még nem tökéletes. Kameramódok közül egyébként számos a rendelkezésünkre áll a portrétól kezdve az éjszakain át egészen a próig, mely lehetőséget ad arra, hogy minden beállítást saját magunk adjunk meg.

Az előlapon a kijelző bal felső sarkából egy 32 megapixeles egység figyel minket, mely a főkamerával egyetemben Quad Bayer technológiát használ. Így előbbi alapesetben 8, míg utóbbi 12,5 megapixeles képeket ment le a képpontsűrítésnek köszönhetően. Videózás tekintetében egészen 8K-s felbontásig is el tudunk menni 24 képkocka/másodperc mellett, 4K felbontás mellett maradva azonban adott a 60 fps is.

Egész nap társ marad

A Zenfone 10-be egy 4300 milliamperórás akkumulátort pakolt az Asus, amely méreteihez képest teljesen elfogadható, főleg annak a tudatában, hogy az üzemidő is rendben van. Egyetlen töltéssel használattól függően 5–8 órás képernyőidőt sikerült elérnünk, ami nem eget rengető, azonban elegendő ahhoz, hogy egy napot aggódás nélkül kibírjon töltő nélkül. A készüléket maximum 30 wattal tudja tölteni, körülbelül 1,5 óra alatt jut el 0-ról 100 százalékra, ez bőven elmarad néhány versenytárs töltési sebességétől, azonban egy olyan kompromisszum, amit belátásunk szerint könnyen meg lehet kötni.

Az Asus legújabb telefonja, akárcsak az előd, ismét egy nagyon kellemes meglepetés lett, a Zenfone 10 mindent hoz, amit el lehet várni tőle – és még annál többet is. Adott a szuper összeszerelési minőség, az IP68-as por- és vízállósági tanúsítvány, a jackcsatlakozó, a kiváló kijelző, az Android 13 és a bivalyerős teljesítmény – egy a mai sztenderdekhez mérten kifejezetten kicsi külsőbe pakolva. Annak köszönhetően, hogy az Apple 2022-ben felhagyott az iPhone minik gyártásával, az Asus Zenfone családja egyértelműen a piac legjobb kis kijelzős mobiljává vált. Így ha ilyen telefon beszerzésében gondolkodik, mindenképp érdemes lesz egy pillantást vetnie a tajvani vállalt új készülékére.

A Zenfone 10 a következő variációkban lesz kapható:

8/128 GB – 348 090 forint

8/256 GB – 368 590 forint

16/512 GB – 389 090 forint

A Zenfone 9-hez képest továbbá bővült a színkínálat is, az új készülék Aurora Green, Midnight Black, Comet White, Starry Blue és Eclipse Red színekben lesz elérhető – nálunk az utolsó, rendkívül piros kiadás járt.