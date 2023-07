Befutott az iOS 17 első publikus béta-változata

Kicsivel több mint egy hónappal azután, hogy az Apple hivatalosan is bemutatta az iOS 17-et, a napokban elérhetővé vált az új szoftververzió publikus béta-változata is, melyet már nem csak az alkalmazásfejlesztők számára ajánl az Apple.

A lényeg ettől függetlenül persze nem változik: a szoftver jelenleg még nem stabil, annak telepítése a mindennapok során használt készülékekre nem ajánlott – az alkalmazások ugyanis bármikor összeomolhatnak, és az üzemidő is rosszabb lehet az optimalizálatlanság miatt.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az iOS 17 számos területen hoz újításokat, a korábban pletykált fejlesztések közül azonban több is kimaradt az idén ősszel megjelenő szoftververzióból. Az Apple többek között frissítette a Telefon, az Üzenetek és a FaceTime appokat is, valamint a zárképernyő is kapott újdonságokat. Arról, hogy pontosan milyen funkciók érkeznek az iPhone-okra az új verzióval, ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

Így telepítheti

Az iOS 16-tal az Apple teljesen újradolgozta azt, hogy hogyan vehet részt a béta-tesztelésben. Korábban ehhez profilokat kellett telepítenie, mostantól azonban erre más nincs szükség.

Amennyiben ki szeretné próbálni még a hivatalos megjelenés előtt az iOS 17-et, elég csak megnyitnia a Beállításokat, majd az Általános, ezek után pedig a Szoftverfrissítés menüpontra koppintania. Itt a Beta frissítések menüpont alatt az iOS 17 Public Beta opciót kell választania, ezután már letölthetővé is válik a frissítés.

Fontos, hogy telepítés előtt mindenképp készítsen biztonsági mentést, iOS 16-ra ugyanis csak annak a segítségével tud majd visszaállni.