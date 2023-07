Napról napra közelebb kerülünk az Apple következő, vélhetően szeptemberi bemutatójához, amelynek középpontjában egyértelműen az iPhone 15-ös készülékek állnak. Ahogy a telefonokkal kapcsolatban sok mindent, úgy azt is tudni lehet, hogy megjelenéskor az iOS 17 fut majd rajtuk – a szoftvert azonban az Apple már hetek óta tesztelteti a felhasználókkal annak érdekében, hogy szeptemberre a lehető legstabilabb verzióval állhassanak elő.

Azonban ennek is megvan a hátránya, a bétaverziók kiadásával ugyanis néha olyan információk is kiszivárognak, amelyek még a be nem jelentett készülékekre vonatkoznak. Az iOS 11 például az iPhone X-szel debütáló, újratervezett kezdőoldalt leplezte le idő előtt, most pedig az iOS 17 kódsoraiból sikerült olyan információkat kinyerni, amelyek a legújabb iPhone-okra, pontosabban a két drágább modellre, az iPhone 15 Próra és az iPhone 15 Pro Maxra vonatkozhatnak.

A „bűnös” az iOS 17 negyedik fejlesztői bétaverziója volt, amelynek kódjai alátámasztják azokat a korábban már felröppenő pletykákat, hogy az Apple kivégzi az iPhone-ok egyik legikonikusabb hardveres elemét, a némító gombot, helyére pedig programozható felületet helyeznek – hasonlót ahhoz, mint amit az Apple Watch Ultrában találhatunk – írja az Apple Insider.

Viszlát némító gomb

Ahogy arról már az Index is beszámolt, az elmúlt hetekben számos információ kiszivárgott az új iPhone-okról – ezek közül az egyik legjelentősebb a mostani. A némító gomb „művelet”-re cserélése sokak szerint az Apple eddigi legrosszabb döntése, míg sokan úgy vélik, hogy már évekkel ezelőtt meg kellett volna ezt lépnie a cupertinói vállalatnak. A kiszivárgott kódsorok alapján a gomb lenyomása után az iPhone a következő funkciókat és beállításokat lesz képes megnyitni:

kisegítő lehetőségek,

kamera,

zseblámpa ki- és bekapcsolása,

legutóbbi vagy egy bizonyos fókusz ki- és bekapcsolása,

nagyító,

legutóbbi vagy egy bizonyos shortcut elindítása,

csendes üzemmód,

fordítás,

hangrögzítés.

Az iOS 17 negyedik fejlesztői bétája alapján tehát előreláthatólag kilenc opció közül válogathatunk, arról azonban egyelőre nincs információ, hogy ezek közül hányat használhatunk aktívan. Az Apple Watch Ultra „művelet” nevű parancsához például csak egy feladat párosítható, belátásunk szerint azonban hiba lenne kihagyni azt, hogy a dupla és tripla, vagy éppen a hosszan tartó lenyomáshoz ne lehessen valamilyen pluszműveletet csatolni.

Világelső újítást hozhat

Egy Twitteren közzétett bejegyzésében a meglehetősen precíz és pontos szivárogtatásairól elhíresült Ice Universe nemrégiben azt is megerősítette, hogy az iPhone 15 Pro Max az iPhone 14 Pro Maxhoz képest jelentősen vékonyabb kereteket kap, amivel előreláthatólag a készülék átveszi az első helyet a legvékonyabb kerettel rendelkező mobilok képzeletbeli versenyében.

A keretverseny harmadik helyén jelenleg az Apple áll, az iPhone 14 Pro és az iPhone 14 Pro Max ugyanis 2,17 milliméteres kávákkal operál. A második helyre a Samsung tudta beverekedni magát a Galaxy S22-es és S23-as mobilokkal, ezeknek a készülékeknek 1,95 milliméteres a kerete. Az első helyet a Xiaomi birtokolja a barcelonai MWC-n bemutatott Xiaomi 13-as telefonjával, mely mindösszesen 1,81 milliméteres keretet kapott, az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max azonban még ezt is felülmúlhatja.

A jelek szerint az Apple új prémiumkategóriás készülékei a világ legkeskenyebb kereteivel ellátott mobiljai lesznek,

AZOK UGYANIS AZ ICE UNIVERSE INFORMÁCIÓI SZERINT MINDÖSSZE 1,55 MILLIMÉTERESEK LESZNEK, AMI 28 SZÁZALÉK KÖRÜLI ZSUGORODÁST JELENT A JELENLEGI IPHONE-OKHOZ KÉPEST.

Mint írtuk, az iPhone 15-ös széria valamikor szeptember első felében debütálhat. Ahogy azt már megszokhattuk, idén is négy új iPhone-t kapunk az iPhone 15, az iPhone 15 Plus, az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max formájában. Arról, hogy a most felsoroltakon kívül milyen újdonságokkal kecsegtetnek még a mobilok, ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.