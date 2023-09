Ez is ritka: kiszivárgott a következő csúcskategóriás mobil

Most, hogy véget ért az Apple bemutatója körüli felhajtás első fejezete – az iPhone-ok szeptember 22-i megjelenésekor még nagyobb fejetlenségre érdemes számítani –, végre az olyan cégek is reflektorfényt kaphatnak, mint például a Google.

A kaliforniai vállalat néhány évvel ezelőtt vágott bele a mobilgyártásba, az elmúlt időszakban pedig sikerült nagyon jó értékeléseket kapó mobilokkal előrukkolnia – így a techvilág egy emberként izgulva várja minden évben, hogy a keresőóriás vajon mivel rukkol elő.

A Google saját márkás telefonjai azért számítanak kifejezetten érdekes termékeknek, mivel androidos szférában olyanok, mint az Apple iPhone-jai: ugyanazon cég rakja össze a hardvert és a szoftvert is, amelyre más példát jelenleg nem igazán találni. Mindennek hatása meg is érződik a Pixel telefonokban – leginkább azok kamerája az, ami a brutális szoftveres tuningnak köszönhetően elképesztő képeket készít, és néhány esetben még maga mögé is utasítja a konkurens gyártók papíron jobbnak tűnő készülékeit. Csak ne lennének ennyire ügyetlenek az információk titokban tartásával kapcsolatban.

Minden (is) kiszivárgott

Ha a Google telefonos divíziójára gondolunk, sok minden eszünkbe juthat, az információk visszatartása azonban semmiképp sem. Mint arról az Index is beszámolt, tavaly például már májusi eseményén leleplezte a Pixel telefonok hetedik generációjának kinézetét a Google, vélhetően az esetleges kiszivárogtatások elkerülésének érdekében, ennek ellenére azonban több fotó és videó is idő előtt megjelent a készülékekről – a hivatalos bemutatót ugyanis ennek ellenére is csak októberre időzítették.

Idén nem ezt a stratégiát követte a vállalat, viszont így is idő előtt kiderült jóformán minden információ a Pixel telefonok következő generációjáról, a Pixel 8-ról és a Pixel 8 Próról. Azt, hogy mindezt a vállalat szándékosan teszi-e, hogy a sajtó munkatársai cikkezni kezdjenek a termékekről, egyelőre nem tudni. Egy azonban biztos: ha az információkat nem előre megtervezetten szivárogtatják ki saját maguk, akkor nagyon nagy baj lehet a vállalat biztonsági és adatvédelmi előírásaival. Mindezt félretéve azonban nézzük, mit lehet eddig tudni az új készülékekről.

A Pixel 8 és a Pixel 8 Pro alapjaiban véve ugyanazt a dizájnvonalat fogja tovább vinni, amelyet a Pixel 6-tal indított el a Google. A kikerült háromdimenziós modellek és a Google saját maga által feltöltött kedvcsináló videói alapján azonban több finomhangolást, és egy felettébb különleges, új szenzort is találhatunk az egyik készülék hátlapján.

Az új érzékelő már egy korábbi szivárogtatásban is feltűnt, ám azóta sincs tisztázva, hogy pontosan mi is lapul a kamerasávban, a vaku alatt. Egyesek az iPhone-okból már megismert LiDAR-szenzorra gyanakodnak, aminek köszönhetően a készülékek kamerája gyengébb fényviszonyok között is könnyebben tud fókuszálni, illetve portréképek készítésekor nagyobb pontossággal határozza meg az alany körvonalait. Egy másik szivárogtatás viszont arra enged következtetni, hogy a Google egy lézeres hőmérőt helyezett az új Pixelbe – hogy miért, azt egyelőre senki sem tudja.

Hamarosan minden kiderül

Kicsivel több, mint két hét múlva szerencsére minden kiderül, a Google ugyanis idén október 4-re időzítette Made by Google nevezetű bemutatóját, aminek középpontjában egyértelműen a Pixel telefonok állnak majd. Mellettük megeshet, hogy felbukkan még a Pixel Watchok – a Google saját fejlesztésű okosóráinak – második generációja, de akár új Pixel Budsokat is láthatunk.

Az esemény magyarországi idő szerint délután négy órakor veszi kezdetét, így még csak sokáig sem kell fennmaradni. Az első kedvcsinálót alább veheti szemügyre: