Rossz hírünk van, ha új iPhone-t vásárolna

Egyelőre úgy néz ki, hogy bizony meglett a hatása annak, hogy az Apple több országban is csökkentette az idén bemutatott készülékeinek árát a tavalyiakhoz képest – a szeptember 12-én bemutatott iPhone 15-ösöket ugyanis viszik, mint a cukrot.

Napra pontosan egy héttel ezelőtt tartotta meg várva várt szeptemberi eseményét az Apple, amelynek középpontjában az új iPhone-ok és az Apple Watchok álltak. Az iPhone 15-ös modellek frissített dizájnt kaptak, ennek köszönhetően kényelmesebb lett a fogásuk – a legnagyobb előrelépés azonban nem ebben a szegmensben történt.

Az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus ugyanis megkapta a tavaly még csak a Pro mobilokban elérhető Dynamic Islandet, illetve kamerájuk is frissült, ami ezúttal már 48 megapixeles. Mindennek köszönhetően az elemzők úgy látták, hogy idén először talán nagyobb lehet a kereslet az alapmodellekre, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a felhasználók java részének a szíve továbbra is a drágább modellek felé húz.

Idén is a Pro készülékek tarolnak

Ahogy arról az Index is beszámolt, a csúcsok csúcsát természetesen idén is az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max képviseli az Apple kínálatában. A készülékek teljesen új dizájnt kaptak: a tükörsimára polírozott nemesacél keretet űrtechnológiai minőségű titán váltotta, így még prémiumabb és strapabíróbb lett az iPhone.

A kijelzőt körülölelő keret minden korábbinál vékonyabb lett, a telefonokba pedig az Apple új, már 3 nanométeres technológiát alkalmazó A17 Pro chipje került, amelynek teljesítménye az előzetes mérések alapján bizonyos esetekben meghaladhatja az ugyancsak Apple-fejlesztésű M1-es lapkákét, ami egészen parádés eredmény – főleg, ha azt nézzük, hogy utóbbiakat az Apple a MacBookokba, a Mac minikbe és az iMacekbe szánta.

Ezek mellett az iPhone 15 Pro Max egy periszkópos telefotó kamerával is újít, ami a korábbi hárommal ellentétben már ötszörös optikai zoomolásra képes. Vélhetően ezen utóbbi újításnak köszönhető az, hogy az emberek inkább a Pro modellek felé hajlanak,

aki ugyanis szeptember 15-én nem rendelte elő az elsők között az új készülékeket, az megeshet, hogy leghamarabb már csak novemberben fog hozzájutni egy példányhoz.

A legnagyobb mértékben a natúr titán és fehér titán színű iPhone 15 Pro Maxot sújtja a készlethiány, ezen készülék esetére az Apple már csak 7-8 hetes szállítást tud vállalni. Amennyiben nem ragaszkodik a nagyobb kijelzőmérethez és a periszkópos telefotó kamerához, akkor maradhat az iPhone 15 Prónál, leghamarabb azonban ezeket a modelleket is csak 3-5 hét múlva tudja szállítani a vállalat.

Az alapmodellekkel nincs nagy gond

Az iPhone 15-re és az iPhone 15 Plusra a jelek szerint továbbra is kisebb a kereslet (vagy eleve nagyobb készlet állt rendelkezésre), az Apple ugyanis ezen modelleket már jóval kedvezőbb határidőkkel tudja biztosítani.

Az iPhone 15 Plusok közül például az összes színvariáció elérhető lesz már a megjelenés napján is, azaz szeptember 22-én.

A sima iPhone 15-ökre kicsit többet kell várni, a rózsaszín modell például akkora siker lett, hogy az csak a megjelenés után 2-3 héttel lesz elérhető a nem előrendelők számára, de a kék színű kiadásra is legalább egy hetet várni kell majd. A sárga, zöld és fekete modelleket nem érinti készlethiány, ezek az iPhone 15 Plushoz hasonlóan már a megjelenés napján elérhetők lesznek – még egyszer hangsúlyozzuk azonban, hogy előreláthatólag iPhone 15 Prót és iPhone 15 Pro Maxot nem fog tudni csak úgy a boltokba besétálva vásárolni.