Ennél jobb telefont nem talál most 150 ezer környékén

Ugyan korábban is jelen volt a magyarországi piacon, túl nagy népszerűségnek eddig nem örvendett idehaza a Motorola – szerintünk azonban ez már nem sokáig lesz így. A vállalat ugyanis néhány héttel ezelőtt egy olyan mobilt dobott piacra, mely papíron ár-érték arányban az egyik, ha nem a legjobb választásnak tűnt; a helyzet pedig az, hogy mindez a gyakorlatban sincs másképp. Nézzük, mit tud a Motorola pénztárcabajnoka, az Edge 40 Neo.

Az Edge családba a Motorola csúcskategóriás készülékei tartoznak, ide tartozik az Edge 40 és az Edge 40 Ultra is – hozzájuk csatlakozott most a kistesó, aki a Neo nevet kapta. A készülék formatervezés és anyaghasználat tekintetében abszolút hozza is a felsőkategóriát – hardveresen azonban természetesen itt-ott faragni kellett a specifikációkból – de erről majd később.

A mobil egy száz százalékban műanyagmentes csomagolásban érkezik, melyre kizárólagosan csak szója tintával nyomtattak, így az Apple-höz hasonlóan a Motorola is igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy óvják a természetet. A márka egyik védjegye itt is visszaköszön: a doboz és a benne található telefon is illatos – előbbi akár hetekig, utóbbi használatba vétel után azonban csak egy-két napig őrzi meg a parfümös jegyeket, ami ennek ellenére is egy menő részlet.

Van minden, ami kell

A doboz amellett, hogy illatos, tele van pakolva kiegészítőkkel – az USB-C típusú adatkábel és a kötelező használati utasítás mellett kapunk egy 68 wattos hálózati adaptert, valamint egy a telefon színével megegyező, ugyancsak újrahasznosítható, egyébként növényekből készült tokot is, amit az agood company együttműködésével tesz a dobozokba a Motorola.

És ha a már az Edge 40 Neo színénél tartunk – a vállalat ide is tartogatott egy együttműködést, mely ez esetben a Pantone lett, az a vállalat, melyet leginkább a Pantone színazonosító rendszerről lehet ismerni. Az együttműködésnek köszönhetően a készülékek három Pantone-színben pompáznak, nálunk a Soothing Sea nevezetű világoszöld/türkizes variáns járt. A hátlapot egyébként vegán bőr fedi, így tapintása puha és rendkívül kényelmes – az azonban a kicsivel több, mint egy hetes tesztidőszak alatt nem derült ki, hogy hogyan bírja a gyűrődést; mindenesetre az egyelőre pozitívnak mondható, hogy különösebb elváltozást eddig nem találtunk rajta.

A keret alumíniumból készült, így itt sem spórolt a vállalat, ahogy a kijelző tekintetében sem, az ugyanis ebben az árkategóriában kiemelkedő karakterisztikákkal rendelkezik.

A 6,55 hüvelykes, 1080 x 2400 képpontos, 20:9-es képarányú P-OLED panelre nehéz rosszakat mondani, az ugyanis akár 144 hertzes képfrissítésre is képes, emellett pedig támogatja a HDR10+ szabványt – nem utolsó sorban pedig meglepően világos is, ideig-óráig akár 1300 nites maximális fehérfényerő kibocsátására is képes. A kijelző tehát teljesen rendben van, a tesztidőszak alatt sem a színekre, sem a betekintési szögekre, sem a fényerőre nem volt panasz, az pedig, hogy oldalai hajítottak, csak hozzádob a „prémiumérzethez” – bár ez már inkább a felhasználó preferenciáin múlik. Ugyancsak ez alatt bújik meg az optikai ujjlenyomat-olvasó is, amiről semmiképp nem érdemes megfeledkezni, az ugyanis meglepően pontos, tízből kilenc alkalommal villámgyorsan beléptetett minket.

Erőből sincs hiány

A készülék belsejében egy nyolcmagos (2 x 2,5 GHz Cortex-A78 és 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) MediaTek Dimensity 7200-as lapka kapott helyet, amely még hat nanométeres eljárással készült. A chipet egy Mali-G610-es grafikus egység és nem kevesebb mint 12 gigabyte memória teszi teljessé, minek köszönhetően a középkategóriás ár ellenére a Motorola Edge 40 Neo teljesítménye inkább a felső-közép kategória felé kacsintgat.

A melegedés nem jellemző a mobilra, huzamosabb játszás közben azonban már érezhetően forróbb lesz a készülék hátlapja – különösebb teljesítmény-visszafokozással azonban ennek ellenére sem találkoztunk.

Az androidos mobilokban már-mér sztenderdé várt 5000 milliamperórás akkumulátor az Edge 40 Neóban is visszaköszön, ennek köszönhetően pedig bőven több, mint egynapos mobilról van szó. A tesztidőszak alatt 7-8 órás képernyőidőket is el tudunk érni, ami átlagos felhasználás mellett akár kétnapos üzemidőt is jelenthet – a második napon azonban már semmiképp se hagyja otthon a töltőt vagy a külső akkumulátort. A töltés 68 wattig támogatott, ezzel 15 perc alatt 50 százalékig tölthetjük a készüléket, a 155 ezer forintos keretbe azonban a vezeték nélküli töltés már nem fért bele, amit sajnálunk, de egy olyan funkcióról van szó, mely nélkül vígan meg lehet élni.

Ezzel szemben viszont a tárhelyen egyáltalán nem spórolt a Motorola, abból 256 gigabyte-ot kapunk, ami bőven elég lesz – utólagosan mindezt bővíteni azonban fizikailag már nem lesz lehetősége.

Kameráival is nagyot alakít

Ha azt hitte volna, hogy mindezek után elhasal az Edge 40 Neo, nos, tévedett. Félreértés ne essék, a készülék nem rendelkezik a többszázezres csúcskategóriás mobilokat megszégyenítő kameraarzenállal, kategóriájában azonban kiemelkedő képességekkel rendelkezik. A hátlapon egy 50 megapixeles (f/1.8, 1/1.5", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS) nagy látószögű és egy 13 megapixeles ( f/2.2, 120˚, 1.12µm, PDAF) ultra nagy látószögű egység figyel minket – pontosabban azt, amit fotózni szeretnénk.

Az optikai képstabilizálásnak köszönhetően gyengébb fényviszonyok mellett is meglepően világos és tiszta képek készíthetők a mobillal, ideális körülmények között pedig egyenesen remekel az 50 megapixeles szenzor, mely alapesetben 12,5 megapixeles képeket rögzít a pixel-binningnek köszönhetően. Sajnos, ahogy az lenni szokott, az ultra nagy látószöggel felvértezett egység már gyengébb specifikációkkal rendelkezik, éjszaka szinte teljesen el is veszti a küzdelmet, makrófotók készítésére azonban ideális, ahogy nyugodtan lőhet vele pár merészebb természetfotót is – ezek végeredményében valószínűleg nem fog csalódni.

Az előlapon egy 32 megapixeles (f/2.4, 0.7µm) szenzort találunk, ami remek szelfiket készít – a mesterséges intelligenciának köszönhetően pedig olyan extrákat is alkalmazhatunk, mint például a portré mód, ami ugyan nem tökéletes, de egy kis szerencsével egészen jó eredményeket is elérhetünk. Videók tekintetében mindhárom egységnél adott a 4K felbontás 30 képkocka/másodperc mellett, ez esetben is érdemes azonban az optikailag képstabilizált főkameránál maradni.

Összegezve

A Motorola Edge 40 Neóban tehát majdnem minden megvan, amit csak kívánhat egy felső-közép kategóriás mobiltól, úgy, hogy annak ára szinte az összes versenytársénál kedvezőbb. A 155 ezer forintos keretbe belefért a P-OLED kijelző, az optikai ujjlenyomat-olvasó, a Dimensity 7200-as lapka 12 gigabyte memóriával, valamint az 5000 milliamperórás telep is – az IP68-as por- és vízállóságot pedig még csak meg sem említettük. Mindezeket összevetve az Edge 40 Neo egy olyan mobil lett, ami kategóriájának jelenleg a csúcsát képviseli, így azt egyelőre csak ajánlati tudjuk.