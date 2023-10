Elismerte az Apple, tényleg melegednek az iPhone 15 Prók

Az elmúlt hetekben számos olyan hírt lehetett olvasni, miszerint valami nagyon nincs rendben az iPhone 15-ös mobilokkal, azok ugyanis rendkívül könnyen felmelegednek. Bár a felhasználók java része nem tapasztalta a problémát, most úgy néz ki, hogy mégsem vásárlói túlkapásról volt szó, az Apple ugyanis elismerte, hogy a legújabb telefonjaik a kelleténél valóban sokkal melegebben üzemelnek.

Ahogy arról az Index is beszámolt, az iPhone 15 Próval van egy kis probléma. Míg nálunk volt a készülék, az X-hez és a Reddithez hasonló fórumokon számos olyan bejegyzés látott napvilágot, amelyekben a felhasználók arról számoltak be, hogy az újonnan vásárolt iPhone 15 Prójuk bizonyos esetekben annyira felforrósodik, hogy annak már a fogása is kellemetlenné válik. Mindezt mi magunk is alá tudjuk támasztani,

GYORSTÖLTÉS KÖZBEN A NÁLUNK JÁRÓ IPHONE 15 PRO SZINTE MINDEN EGYES ALKALOMMAL A SZOKÁSOSNÁL SOKKAL JOBBAN FELMELEGEDETT, DE VOLT, HOGY EGY EGYSZERŰ TELEFONHÍVÁS IS MEGIZZASZTOTTA – A PRORES-VIDEÓK KÉSZÍTÉSÉRŐL NEM IS BESZÉLVE.

Ilyenkor persze egyből adódik a kérdés, hogy mi állhat a háttérben. Ming-Chi Kuo elemző szerint például nem az A17 Pro chip a ludas, az ugyanis papíron még hűsebb is, mint elődje, az A16 Bionic, így a problémát az iPhone 15 Pro felépítésében kell keresni, amelyen idén meglehetősen sokat változtatott az Apple. Mint írtuk, a készülék nemesacélról titánra váltott, amelynek a hőelvezető képessége sokkal gyengébb az előbbihez képest, így az A17 Pro brutális teljesítménye miatt keletkező hő nem tud kellően eloszlani.

Megszólalt az Apple

Az üggyel kapcsolatban az Apple mindeddig hallgatott, a napokban azonban kiadtak egy hivatalos közleményt, amelyben elismerték: bizonyos iPhone 15-ös modellek valóban nem rendeltetésszerűen funkcionálnak.

Azonosítottunk néhány olyan körülményt, amelyek miatt az iPhone a vártnál jobban felmelegedhetett. Fontos megjegyezni, hogy a készülék első üzembe helyezése vagy visszaállítása után az első néhány napban a megnövekedett háttértevékenységek miatt normális, ha melegebb a készülék. Találtunk azonban egy hibát az iOS 17-ben, amely több felhasználót is érint, ezt orvosolni fogjuk egy következő szoftverfrissítéssel. Problémát jelentenek továbbá a harmadik féltől származó alkalmazások is, amelyek még nem lettek optimalizálva iOS 17-re, így azok túlterhelik a rendszert. Ezeken az alkalmazásfejlesztőkkel szorosan együtt dolgozunk, hogy mielőbb kiadhassák az alkalmazások frissített változatát

– fogalmazott az Apple a Forbesnak eljuttatott közleményében.

Már van megoldás

Azt, hogy a bizonyos frissítés mikor érkezik, nem jelentette be előre az Apple – október 4-én, magyarországi idő szerint este hét órakor azonban

befutott az iOS 17.0.3, ami a vállalat szerint teljes egészében orvosolja a problémát, anélkül, hogy azzal visszafognák az A17 Pro chip teljesítményét.

Mindezek mellett az Apple már az iOS 17.1-en is gőzerővel dolgozik, ami meglehetősen nagy előrelépésnek ígérkezik annak ellenére, hogy egy évközi verzióról van szó. A legtöbb újítást az Apple Music app kapja, ezt részben újratervezte az Apple, a Szeretett dalok például Kedvencek lett, ezeket pedig az app automatikusan egy összesített lejátszási listába helyezi majd. Ezenfelül mostantól saját lejátszási listáinknak is egyedi borítóképet készít az alkalmazás, a korábban beharangozott, interneten keresztüli airdroppolás pedig végre használhatóvá vált. Az iOS 17.1 vélhetően novemberben fog megjelenni.