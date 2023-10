Kész katasztrófa lett az Apple új, 30 ezres iPhone-tokja

Az iPhone 15-ös telefonok, valamint az Apple Watch Series 9 és az Apple Watch Ultra 2 leleplezése mellett más meglepetéseket is tartogatott az Apple szeptemberi eseménye: a vállalat még jobban elkötelezte magát a környezetvédelemmel kapcsolatban. Az új Apple Watchok például már száz százalékban karbonsemleges kiadásban is rendelhetők, de a kiegészítők terén is nagy változásokat eszközölt az almás cég.

A korábbi slágerterméknek számító bőrkiegészítőket – azaz az óraszíjakat, MagSafe tárcákat és telefontokokat – teljesen beszüntette az Apple, helyükre egy teljesen új, környezetkímélőbb, FineWoven nevezetű variánst vezetett be a gyártó, ami bőr helyett már 68 százalékban újrahasznosított fogyasztói hulladékból készül.

Az eredmény egy olyan méregdrága kiegészítőcsalád lett, amelynek az előállítása jelentősen kevesebb szén‑dioxid-kibocsátással jár, cserébe azonban sokkal rosszabbul néz ki – ez azonban szubjektív vélemény. Ami viszont már nem az, hogy az új FineWoven kiegészítőkön már egy hét után meglátszik a használat, tisztításuk szinte kivitelezhetetlen, a világosabb színű variánsok pedig könnyen elszíneződhetnek, így egy pillanat alatt elvész a prémiumérzet.

A nagy 2030-as terv

Mint ismeretes, az Apple-nek van egy terve, amelynek a leírása rendkívül egyszerű, végrehajtása azonban már annál kevésbé – a vállalat 2030-ra száz százalékban karbonsemleges szeretne lenni, ami azt jelenti, hogy környezeti lábnyomukat a nullával tennék egyenlővé; ez vonatkozik az ellátási láncra és az általuk értékesített termékek töltésére is.

A terv első szakasza az volt, amikor 2020-ban, az iPhone 12-es széria bevezetésével a vállalat felhagyott az iPhone-ok hálózati adapterekkel való felszerelésével. Döntésüket akkor azzal indokolták, hogy a töltők elhagyásával éves szinten 861 ezer tonna rezet, cinket és ónt takaríthatnak meg. Az Apple második érve az iPhone-dobozok méretének csökkentése volt, aminek köszönhetően közel kétszer annyi telefont tudnak a teherszállító autók, hajók és repülők csomagterébe pakolni, mint korábban.

A vállalat emellett folyamatosan csökkenti környezeti lábnyomát is, egyre kevesebb vizet használnak, számos erdőt ültettek a bolygó több kontinensén, a teherszállításokat pedig amennyiben lehetséges, hajókkal oldják meg. Ennek tudatában csak idő kérdése volt, hogy az Apple mikor hagy fel a bőrkiegészítők értékesítésével, a nap pedig idén el is érkezett.

De mit mond az Apple, és mit a tapasztalat?

Az Apple szerint a FineWoven tokok strapabíró mikrotwill szövésüknek köszönhetően puha, a velúrhoz hasonló érzetet keltenek, amit teljes egészében a környezetvédelem jegyében terveztek. Elmondásuk szerint a tervezési és gyártási folyamat részeként a tokok több ezer órányi tesztelésen estek át, így azok nemcsak remekül mutatnak, de az ütődésektől és karcolásoktól is megvédik az iPhone-t.

Ezzel nehezen lehet vitatkozni, a legfontosabb azonban az a néhány mondat, amelyet a vállalat az utóbbi hetekben tüntetett fel a weboldalán, azok után, hogy felhasználók ezrei kezdtek el panaszkodni a FineWoven tokok minősége miatt.

Ez a kiváló minőségű tok strapabíró kialakítással készült, hogy megvédje az iPhone‑odat. A FineWoven szövet idővel a kopás jeleit mutathatja. A MagSafe kiegészítők használata pedig csekély nyomot hagy rajta. Ha aggódnál emiatt, érdemes inkább szilikontokot vagy átlátszó tokot választanod az iPhone-odhoz

– olvasható az Apple webáruházában. A vállalat tehát elismerte, hogy a tokok minősége nem feltétlenül hozza az elvárt szintet, valódi megoldással viszont nem tudnak szolgálni, ami a bruttó 30 ezer forintos ajánlott fogyasztói ár tekintetében kissé meglepő húzás.