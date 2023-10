Izgalmasan alakult a hét második fele mobilos bejelentések terén, a napokban ugyanis két gyártó is bemutatót tartott – ahogy pedig azt sejteni lehetett, 99 százalékban ugyanazt a telefont mutatták be. Természetesen az Oppóról és annak leányvállalatáról, a OnePlusról van szó, akik Oppo Find N3 és OnePlus Open néven mutatták be készülékeiket, amelyek között annyi a különbség, hogy utóbbi vegánbőr-borítással kínálja a telefont.

Fotó: OnePlus

Ettől függetlenül azonban a Find N3/Open egy rendkívül érdekes mobil lett, ami a külföldi beszámolók és tesztek alapján jelenleg az egyik, ha nem a legjobb, hajlítható kijelzővel szerelt telefon lehet. A készülék érdekessége, hogy a gyártók azt ígérik, több mint egymillió hajtogatást is túlél, ami napi százzal számolva is bőven több mint tízéves élettartamot jelent.

A tartósság mellett az Oppo és a OnePlus a készülék méreteivel is hencegett, az igazat megvallva azonban volt is mire: a Find N3/Open kinyitott állapotában mindösszesen csak 5,8 milliméter vékony, súlya pedig 239 gramm, ami jóval kevesebb, mint például a Samsung-féle Galaxy Z Fold5 251 grammos tömege. Új csúcsot ennek ellenére azonban nem tudott felállítani a vállalat, továbbra is a Honor Magic V2 a legvékonyabb, hajlítható kijelzővel szerelt telefon: ez a készülék csak 4,7 milliméter vastag.

A jól ismert formaterv, csúcsra járatva

Akárcsak a legtöbb ilyen készülék, a Find N3/Open is két kijelzővel rendelkezik: egy átlagos specifikációkkal rendelkezővel és magával a hajlítottal, mely a mobilszendvics belsejében bújik meg. Előbbi 6,31 hüvelykes OLED-panel, ami 120 hertzes képfrissítési frekvenciával, 2800 nites csúcsfényerővel és 2484 × 1116-os felbontással rendelkezik, tehát mindent megkapunk, amit kérhetünk.

Hasonló a helyzet a nagyobb kijelző esetében is, egy 7,82 hüvelykes, 2440 × 2268 képpontos, ugyancsak 120 hertzes és 2800 nites panel köszön vissza ránk. A beszámolók szerint a kijelző közepén még ezen modelleknél is látható egy gyűrődés,

az azonban az eddigi legészrevehetetlenebb.

Az Oppo elmondása szerint egy olyan, könnycsepp alakú zsanértechnológiát alkalmaztak, ami segít ezt a lehető legminimálisabbra csökkenteni. Hátrány, hogy a Samsung hajlíthatójával ellentétben – ami IPX8-as szabványt kapott – a Find N3/Open csak IPX4-es besorolással rendelkezik, így ha rácseppen az eső, még nem lesz baja, víz alá azonban ezt a mobilt nem szabad majd meríteni.

Van minden, ami kell

A készülék belsejében egy Snapdragon 8 Gen 2-es chip fut, 16 gigabyte memória és 512 gigabyte tárhely társaságában. Mivel az 8 Gen 2 jelenleg az egyik legerősebb chip, ami okostelefonba kerülhet, teljesítmény tekintetében egyáltalán nem lesz miért aggódni, a készülék még éveken át meg fogja állni a helyét. Az üzemidőről egy 4800 milliamperórás telep gondoskodik, aminek köszönhetően körülbelül egynapos használatra kell majd számítani.

A OnePlus Openen az OxygenOS 13.2 fut, ami egyelőre még csak Android 13-as alapokra épít – hiába adta ki a Google a 14-es verziót már hetekkel ezelőtt. Pozitívum, hogy a vállalat egy Open Canvas nevezetű funkcióval megoldást kínál arra a problémára, amikor bizonyos alkalmazások furán jelennek meg a szokatlan képarányok miatt a belső, nagyobb kijelzőn. A fejlesztés lényege, hogy minden egyes appunkat olyan csempékbe helyezhessük el a kijelzőn, hogy azok az eredetihez hasonló képarányban futhassanak – ezzel többek között lehetővé téve azt is, hogy több alkalmazást jelenítsünk meg egy időben.

Kamerák tekintetében sem kell szégyenkeznie a Find N3-nak vagy az Opennek, a készülék hátlapján egy Hasselbladdal közösen tervezett háromobjektíves megoldás találunk. Ez egy 48 megapixeles fő kamerából, egy 64 megapixeles, háromszoros optikai zoommal rendelkező teleobjektívből és egy 48 megapixeles ultraszéles kamerából áll – az előlapon ezekhez egy 20 és 32 megapixeles szelfikamera csatlakozik.

A készülékek közül idehaza egyelőre a OnePlus Open lesz elérhető, ennek az előrendelése már el is indult, a kedvezményes ajánlatokra október 27-ig lehet lecsapni. Ez többek között egy ingyenes OnePlus Buds Pro 2-t foglal magában, amennyiben pedig diák, egy 10 százalékos kedvezményt is kaphat az egyébként egészen borsos, 1899 eurós (körülbelül 730 ezer forintos) ajánlott fogyasztói árból.