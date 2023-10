Máris készülőben az iOS új verziója

Még egy hete sincs, hogy az Apple kiadta az iOS 17.1-et, máris megérkezett a fejlesztőkhöz az aktuális főverzió legújabb kiadása, az iOS 17.2. A frissítés számos olyan újdonságot tartalmaz, amit az Apple már a júniusi WWDC-n beharangozott, azok azonban nem készültek el az iOS 17 szeptemberi rajtjára; mutatjuk, melyek ezek.

Az iOS 17.2 legnagyobb újdonsága a Journal alkalmazás megérkezése, melyről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben. Röviden és tömören az app egy olyan okosnapló, ami az eszközön lévő mesterséges intelligenciának köszönhetően elemzi, hogy mit csináltunk, merre jártunk egy adott nap, aminek végén megkér minket arra, hogy összegezzük, mit csináltunk.

Az Apple azok után kezdte el az alkalmazást fejlesztését, hogy bizonyítottá vált, a naplóírás nagyban hozzájárulhat a kiegyensúlyozott mentális egészséghez.

Ugyancsak frissült az Apple Music app, ami ezúttal már támogatja a közösen létrehozható lejátszási listákat, és a korábban belengetett, „kedvenc” dalokból álló listát is implementálta az Apple. Az iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max tulajok is örülhetnek, a Művelet gomb ugyanis kapott egy új, Fordító opciót.

Ezek mellett az Apple újratervezte az Időjárás app widgetjeit is, a korábbinál sokkal több variánst hozzáadva, melyek az aktuális időjárás mellett mostantól a heti előrejelzést vagy éppen az eső valószínűségét is képesek megjeleníteni. Végül, de nem utolsósorban az iMessage is kapott egy kisebb ráncfelvarrást: az üzenetekre az új verzión már emojikkal és matricákkal is lehet reagálni a korábbi szeretem, tetszik, nem tetszik, haha, felkiáltójel és kérdőjel opciók mellett.

Ezek a készülékek támogatottak

Az iOS 17.2-t a következő iPhone-okra fogja tudni letölteni: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone SE (3. generáció), iPhone SE (2. generáció). A 2017-ben bemutatott iPhone 8, iPhone 8 Plus és iPhone X tehát már nem támogatottak.

Azt, hogy a frissítés pontosan mikor jelenik meg, egyelőre még nem tudni, előreláthatólag azonban még novemberben, legkésőbb december elején kiadja azt az Apple.