Ugyan dátumozásnál még reflexből 2023-at írunk, ez egyáltalán nem érdekli a techvilág szivárogtatóit, azok ugyanis ezúttal is páros lábbal rúgták ránk az ajtót. Ezúttal az Apple készülékei, pontosabban az év második felében, vélhetően szeptemberben debütáló iPhone 16 Pro és iPhone 16 Pro Max került a középpontba, a vállalatnak ugyanis hamarosan véglegesítenie kell a mobilok dizájnját – ez pedig egyben azzal is jár, hogy drasztikusan megnő a szivárogtatások száma.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a tavaly debütáló iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max teljesen új szintre emelték az Apple mobilcsaládját: a titánváz, a kijelző körüli vékonyabb keret és a minden korábbinál erősebb A17 Pro chip olyan szentháromsággá alakult, amivel talán csak a Samsung idei csúcskészüléke tud majd szembeszállni – az Apple azonban ennek ellenére nem vesz vissza a tempóból.

Bár korábban azt hihettük, hogy az iPhone 16-os készülékek csak ráncfelvarrások lesznek a 15-ös szériához képest, a legfrissebb pletykák alapján ez egyáltalán nem így lesz. Amennyiben hihetünk a szivárogtatóknak, akkor az iPhone 16 Pro és iPhone 16 Pro Max nagyobb kijelzővel kerül majd a boltok polcaira, emellett pedig egy teljesen új gomb is helyet kap a készülékek jobb oldalán – de ne szaladjunk ennyire előre. Mutatjuk, eddig mit lehet tudni az Apple idei mobilfelhozataláról.

Nagy és még annál is nagyobb

Mint említettük, az egyelőre csak Project Diablo (iPhone 16 Pro) és Project Lightning (iPhone 16 Pro Max) néven futó készülékek egyik legfontosabb újdonsága a nagyobb kijelző lesz. A korábban 6,1 hüvelykes Super Retina XDR-panellel rendelkező Pro modell kijelzője 6,3, míg a korábban 6,6 hüvelykes Pro Max modellé 6,9 hüvelykre nő, aminek a kisebb készülékek rajongói egyáltalán nem fognak örülni. A méretnövekedés a trendek mellett annak is köszönhető, hogy a tavalyi szériával ellentétben

már a kisebbik Pro iPhone is megkapja majd az ötszörös optikai zoomolásra képes telefotólencsét, ezt pedig vélhetően csak így tudták belezsúfolni a készülékházba.

Érdekesség, hogy míg az iPhone 16 Pro és az iPhone 16 Pro Max általános formai tényezője és általános kialakítása a fejlesztési fázis során konzisztens maradt, a vállalat különböző tervezési részletekkel kísérletezett e készülékek esetében. Összesen négy gombkonfigurációt teszteltek, végül azonban az Apple az iPhone 15 Pro és Pro Max készülékekhez hasonló gombkialakítás mellett állapodott meg – egy aprócska addícióval, derül ki a MacRumors cikkéből.

Még gyorsabban fotózhat

Ahogy arra számítani lehetett, az idei iPhone-ok is megkapják majd a tavaly debütáló Művelet gombot, emellett azonban az Apple egy másikat is implementál fog a Pro készülékekbe. Ezt a szivárogtatók egyelőre „Capture Button”-ként emlegetik, ami magyarul annyit tesz, hogy Rögzítő gomb. Nevéből eredően a gomb lényege annyi, hogy azt lenyomva egyből képet készítene az iPhone – vagy beállítástól függően akár videót is rögzíthetne. A Nova kódnév alatt fejlesztett Capture gomb várhatóan egy kapacitív, nyomásérzékeny felület lesz, akárcsak az iPhone SE Home gombja. Mindezt Mark Gurman, a Bloomberg újságírója is megerősítette, ahogy azt is, hogy az új gomb a bekapcsológomb alatt fog elhelyezkedni, ami azt jelenti, hogy az amerikai modelleknél az Apple kénytelen lesz a mmWave antennát a készülék jobb oldaláról a bal oldalra áthelyezni.

Ami az anyagokat illeti, az iPhone 16 Pro és az iPhone 16 Pro Max továbbra is ugyanazt a Grade 5-ös titánt (Ti-6Al-4V) használja majd, mint az iPhone 15 Pro, és a szivárogtatók szerint a formatervben sem lesz változtatás – leszámítva persze a nagyobb kijelző miatti méretnövekedést. Színek tekintetében egyelőre még nem áll rendelkezésre túl sok információ. Az biztos, hogy az Apple prototípusai a „fehér titán” elnevezésű variációban készültek, így valószínűsíthetően a natúr titán és a fekete titán mellett ez is visszatér majd – a kérdés az, hogy a különlegesebb kék titán variánst milyen szín váltja majd.

Mindez a megjelenéshez közeledve egyre tisztább lesz, addig azonban még hosszú hónapok vannak hátra – ahogy azt korábban is említettük, az Apple várhatóan 2024 szeptemberében leplezi le az új iPhone-okat.