Bár a Xiaomi tavaly még azt ígérte, hogy finomítani fognak a Redmi telefonok 2024-es palettáján a jobb átláthatóság érdekében, úgy tűnik, erről teljesen megfeledkeztek, a hét elején ugyanis egy zsáknyi új Redmi Note zúdult az EU-ba, ezzel együtt pedig a magyarországi felhasználókra is. Az egyébként elérhető öt modellből idehaza négy lesz hozzáférhető – ezek a Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G és a Redmi Note 13 Pro+ 5G nevekre hallgatnak majd.

Az új készülékek a tavalyi modellekhez képest némileg finomított külsőt és belsőt kaptak, a pozicionálás tekintetében azonban továbbra sem történt változás, az új Redmi Note-ok is lefedik a teljes középkategóriás skálát, kezdve a 90 ezer forintos Redmi Note 13-tól egészen a 200 ezres Redmi Note 13 Pro+ 5G-ig – de ne szaladjunk ennyire előre. Ahogy egy évvel ezelőtt, úgy idén is lehetőségünk adódott még a megjelenés előtt kipróbálni az új szériát – pontosabban a majdnem minden hájjal megkent Redmi Note 13 Prót, ami talán első és második pillantásra is az idei telefoncsalád legjobb ár-érték arányú tagja.

A készülék egy, a tavalyi modellhez hasonló fehér dobozban érkezik, ami – szemben az Apple vagy a Samsung „környezetbarát” lépéseivel – egyáltalán nem kicsi és tele van kiegészítővel. Ennek köszönhetően nemcsak egy 67 wattos hálózati adaptert és egy USB-C-s adatkábelt találunk a készülék és a kötelező papírmunka mellett, hanem még egy jó minőségű, Redmi márkás sötétszürke telefontokot is – a pluszvédelemről tehát egyáltalán nem kell gondoskodni, főleg, hogy a kijelzőn is fóliát találunk.

A Redmi Note 13 Pro 5G esetében a keret és a hátlap is műanyag, ami nem éppen a legprémiumabb anyagválasztás, ezt azonban leginkább csak abból lehet megérezni, hogy a készülék rendkívül könnyű. 161,2 x 74,2 x 8 milliméteres dimenziói ellenére is mindösszesen 187 grammot nyom, ami szinte pehelysúlynak számít a hasonló méretekkel megáldott Galaxy S24 Ultra vagy iPhone 15 Pro Max mellett – előbbi 232, míg utóbbi 221 grammos. Az elődhöz képest egyébként némileg zsugorodott a fizikai külső, annak ellenére is, hogy a dizájn javarészt változatlan maradt – a por- és vízállóság azonban fejlődött, IP53 helyett már IP54-et kapunk.

7 Galéria: Redmi Note 13 Pro 5G Fotó: Kaszás Tamás / Index

Ami jó, az jó

Továbbra is adott a szögletesebb külső, a manapság már igazi ritkaságnak számító audió jack csatlakozó, valamint a talán még nagyobb ritkaságként számontartott infravörös port, amit az MI Távirányító app tud igazán kihasználni, segítségével akár tévéket, klímákat is kapcsolgathatunk. Szintén változatlan maradt a 6,67 hüvelykes kijelző mérete, specifikációk tekintetében azonban történt előrelépés. Az 1220 x 2712 képpontos, 120 hertzes, Always-On technológiával ellátott OLED-panel rövid ideig már akár 1800 nites maximális fehérfényerő kibocsátására is képes – ez elsősorban a HDR-tartalmak nézése során lesz hasznos, de az 1200 nites csúcsfényerő is elegendő lesz ahhoz, hogy erős napsütésben is olvasható maradjon a kijelző.

Itt találjuk egyébként a beépített optikai ujjlenyomat-olvasót is, ami véleményünk szerint tökéletesen lett pozicionálva, csakúgy, ahogy a bekapcsológomb is, mindkettő kényelmesen, nyújtózkodás nélkül elérhető.

Ugyancsak nem lehet panaszkodni a Redmi Note 13 Pro teljesítményére sem: a mobilban a Qualcomm-féle nyolcmagos (4 x 2.40 GHz Cortex-A78 és 4 x 1.95 GHz Cortex-A55) Snapdragon 7s Gen 2-es lapka kapott helyet, aminek teljesítményét egy Adreno 710-es grafikus egység egészíti ki. A telefon kellően fürge, akár a kezdőlapon való navigálásról, akár játékok futtatásáról van szó – ilyen téren nem valószínű, hogy problémákba fog ütközni.

A mobilon egyébként a mostanra már elavultnak mondható Android 13-as alapokra épülő MIUI 14 fut, némi vigasz azonban, hogy a vállalat szerint biztosan megérkezik az Android 14 a készülékre – sőt, a későbbiekben is támogatni fogják a frissítéseket. Kár, hogy a rajtra nem sikerült elkészülni a legfrissebb verzióval. A tesztidőszak alatt egyébként 2024. 01. 01-es biztonsági patch futott a készüléken, tehát ebből a szempontból legalább nincs ok aggodalomra.

7 Galéria: Redmi Note 13 Pro 5G Fotó: Kaszás Tamás / Index

Bírja a gyűrődést

A Redmi Note 13 Pro 5G az elődhöz hasonlóan három kamerát kapott a hátlapon és egyet az előlapon, ami a kijelző közepén figyel minket. A hátlapi szenzorsziget sztárja egyértelműen a 200 megapixeles (f/1.7, 23mm, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS) nagy látószögű egység, amit egy nyolc megapixeles (f/2.2, 118˚) ultranagy látószögű és egy parányi, mindösszesen 2 megapixeles makró egység egészít ki. Összességében elmondható, hogy a főegységgel lőtt képek remekek, azok gyengébb fényviszonyok között is megállják a helyüket,

200 megapixelen azon továbbra sincs értelme fotózni, hiába lett ez most az új trend a mobilgyártók körében.

A folyamat lassú, a végeredmény pedig ugyan kedvező fényviszonyok mellett valóban jó lehet, a kompromisszumok száma egyszerűen túl sok – ezzel maga a Redmi is tisztában van, hiszen a készülék alapjáraton 12 megapixeles képeket készít – a kettő és négyszeres zoomopciók esetén azonban észrevehető a nagyobb szenzor jelenléte. A kameraapp egyébként továbbra is letisztult, emellett pedig természetesen olyan lehetőségeket is találunk benne, mint a Portré mód, a Lassított felvétel, vagy éppen a 4K-s videózás. Az előlapi egység maradt az elődhöz hasonlóan 16 megapixel, ami pont elég arra, hogy néhány szelfit elkattintsunk – ezen a téren nem szabad agyeldobós újításokra számítani.

7 Galéria: Redmi Note 13 Pro 5G Fotó: Kaszás Tamás / Index

Az üzemidőért egy 5100 milliamperórás telep felel, ami el is kél a hatalmas kijelző mellé, köszönhetően azonban annak, hogy a Snapdragon 7s Gen 2 szépen bánik az energiával, maga a telefon is bírja a gyűrődést. Egy nap (reggeltől estig) simán kihúzható egy töltéssel, így nem kell aggódnia, ha esetleg nem 100 százalékkal indul el otthonról – ha azonban mégis lemerülne a készülék, adott a 67 wattos gyorstöltés, amivel kicsivel kevesebb mint húsz perc alatt 50 százalékig, körülbelül háromnegyed óra alatt pedig 100 százalékig tölthetjük a Redmi Note 13 Pro 5G-t.

Összegezve

Mindent összevetve tehát meglepően jó készüléket tett le az asztalra a Xiaomi – pontosabban a most már különálló Redmi –, ezúttal pedig még az árazás sem szaladt el túlságosan; a nyolc gigabyte memóriával és 256 gigabyte tárhellyel ellátott modellért 159 ezer jó magyar forintot kér el a vállalat, ami csak tízezerrel több annál, mint ahová mi áraztuk volna be a készüléket. Jó hír, hogy néhány hónap múlva vélhetően sokkal kedvezőbb lesz a Redmi Note 13 Pro ára, a szolgáltatóknál pedig előreláthatólag temérdek kedvezményt is kaphat. A Redmi Note 13-as mobilcsalád a következőképp néz ki most:

Redmi Note 13 (6+128 GB) – 89 990 forint

Redmi Note 13 (8+256 GB) – 99 990 forint

Redmi Note 13 5G (8+256 GB) – 119 990 forint

Redmi Note 13 Pro 5G (8+256 GB) – 159 990 forint

Redmi Note 13 Pro+ 5G (12+512 GB) – 199 990 forint

Kiigazodni tehát nem egyszerű, de nem lehetetlen – reméljük, 2025-ben már valóban egy egyszerűsített termékpalettát kapunk a kínai gyártótól. A Redmi Note 13 Pro 5G Midnight Black, Aurora Purple és Ocean Teal színekben érhető el, nálunk az utóbbi variáns járt; a készülékek egységesen január 24-én kerülnek fel a boltok polcaira.