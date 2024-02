Márciusban hivatalosan is élesíti az iOS 17.4-es frissítést az Apple, amelynek következtében számos dolog megváltozik majd az Európai Unióban élő – így a magyarországi – iPhone-felhasználók számára. Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, ide tartozik például az, hogy a jövő hónaptól az EU-n belül már nem csak az App Store-ból lehet alkalmazásokat letölteni, illetve az Apple arra is lehetőséget ad majd, hogy a Safari mint böngészőprogram teljes egészében kikerülhető legyen – ezeknek azonban negatív hozadéka is lesz.

A változtatások egyik mellékhatása, hogy az iOS 17.4 megszüntetni a kezdőlapra kihelyezhető webes alkalmazásikonokat, amelyeket korábban előszeretettel vettek igénybe a felhasználók olyan webes appok esetében, amelyek nem rendelkeztek natív iOS-es alkalmazással. A funkció lényege az volt, hogy a Safariban egy weboldalt böngészve, majd a megosztás gombra kattintva bármikor ki lehetett helyezni egy ikont a kezdőlapra, melyre később rábökve egyből az adott weboldal apposított felülete nyílt meg.

A funkció az iOS 17.4 korai bétaverzióiban még hibátlanul működött, a legfrissebb kiadásból azonban már kikerült. A felhasználók néhány napig úgy hitték, hogy csak egy hibáról van szó – lévén egy fejlesztői verzióról beszélünk – az Apple azonban nemrégiben megerősítette, hogy ez nem így van, az EU-n belüli iPhone-felhasználók kénytelenek lesznek megválni a webes appoktól.

Mint említettük, az iOS 17.4-hez kötődő egyik legjelentősebb változás, hogy az iPhone a frissítés után támogatni fogja az alternatív böngészőmotorokat az EU-ban. Ez most először teszi lehetővé a vállalatok számára, hogy olyan böngészőket fejlesszenek, amelyek nem az Apple WebKit-motorját használják. Az Apple szerint ez a változás – amelyet a digitális piacokról szóló törvény, azaz a DMA ír elő – az oka annak, hogy az Európai Unióban kénytelen volt megszüntetni a kezdőképernyőn a webes alkalmazások támogatását.

Az Apple magyarázata szerint egy „teljesen új, az iOS-ben jelenleg nem létező integrációs architektúrát” kellene létrehozniuk, hogy az iOS kezelni tudja az „alternatív böngészőmotorokat használó webes alkalmazásokkal kapcsolatos összetett biztonsági és adatvédelmi aggályokat”. Ezt a munkát azonban szerintük egyszerűen nem célszerű elvégezni, tekintettel a DMA egyéb követelményeire, és arra, hogy a kezdőképernyőre kihelyezhető webes alkalmazásokat viszonylag kevés felhasználó használja aktívan.

Az uniós felhasználók továbbra is közvetlenül a kezdőképernyőről érhetik el a weboldalakat könyvjelzőn keresztül, minimális hatással a funkcionalitásra

– tette hozzá az Apple.

Ezért szűnik meg teljesen a funkció

Az, hogy az Apple a harmadik féltől származó böngészők számára nem nyújt támogatást a webes appokhoz, érthető lépés, az azonban már kevésbé logikus döntés, hogy emiatt saját böngészőjükből is kiveszik a funkciót. A háttérben – természetesen – a digitális piacokról szóló törvény áll, ami megköveteli, hogy minden a telefonra telepíthető böngésző egyenlő legyen. Ez azt jelenti, hogy az Apple nem részesítheti előnyben a Safarit és a WebKitet a harmadik féltől származó böngészőmotorokkal szemben. Ezért, mivel nem kínálhat támogatást a Home Screen webalkalmazásokhoz harmadik féltől származó böngészők számára, a Safarin keresztül sem tud támogatást nyújtani.

Az iOS rendszer hagyományosan a WebKitre és annak biztonsági architektúrájára közvetlenül építve biztosította a kezdőképernyőre helyezhető webes alkalmazások támogatását. Ez az integráció azt jelenti, hogy a webalkalmazások kezelése az iOS natív alkalmazásainak biztonsági és adatvédelmi modelljéhez igazodik, beleértve a tárolás elszigetelését és az adatvédelmet befolyásoló képességekhez való hozzáférésre vonatkozó rendszerkérések helyenkénti érvényesítését

– kezdte közleményét az Apple, hozzátéve: „Az ilyen típusú elszigetelés és végrehajtás nélkül a rosszindulatú webes alkalmazások adatokat olvashatnak más webes alkalmazásokból, és a felhasználó beleegyezése nélkül visszaszerezhetik a jogosultságokat, hogy hozzáférjenek a felhasználó kamerájához, mikrofonjához vagy helymeghatározásához.

A böngészők a felhasználó tudta és beleegyezése nélkül is telepíthetnek webes alkalmazásokat a rendszerre.

Az alternatív böngészőmotorokat használó webes alkalmazásokkal kapcsolatos összetett biztonsági és adatvédelmi aggályok kezelése egy teljesen új integrációs architektúra kiépítését igényelné, amely jelenleg nem létezik az iOS-ben, és a DMA egyéb követelményei és a kezdőképernyő webes alkalmazásainak nagyon alacsony felhasználói elfogadottsága miatt nem volt célszerű megvalósítani. Ezért a DMA követelményeinek való megfelelés érdekében el kellett távolítanunk a Home Screen webes alkalmazások funkcióját az EU-ban.”

Az uniós felhasználók tehát továbbra is közvetlenül a kezdőképernyőről, könyvjelzőn keresztül érhetik el a weboldalakat, ez azonban nem egy webes appot, hanem közvetlenül a weboldalt fogja megnyitni. A cikk írásának pillanatában az iOS 17.4 harmadik bétaverziója a legfrissebb kiadás, a megjelenésig várhatóan további két verziót ad még ki az Apple – közleményük után azonban semmi esély arra, hogy a webes appok visszatérjenek az iPhone-okra az EU-n belül.