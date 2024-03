Az almás vállalat ugyanis azt tervezi, hogy a március elején hatályba lépő digitális piacokról szóló uniós jogszabály (DMA) miatt megkönnyíti az ügyfelek számára az Androidra való átállást – írja a Tech Crunch.

A tervek szerint a gyártó különböző alternatív alkalmazásáruházak és böngészők bevezetését tervezi, emellett pedig a legfontosabb újításuk, hogy a jövőben az adatátvitelt is megkönnyítik és felhasználóbarátabbá teszik a folyamatot egy iPhone és egy másik, nem iOS-t használó készülék közötti adatköltöztetés esetében. (A március eleji iOS-frissítésről itt írtunk bővebben.)

Ugyan ez utóbbi újítás még nem érhető el, de az Apple kötelezettséget vállal arra, hogy 2025 őszére elkészül a fejlesztéssel.

Az adathordozhatóság miatt az Apple Data & Privacy webhelyét is frissítik, hogy a felhasználók exportálhassák App Store-adataikat a felhatalmazott harmadik feleknek.

A felhasználók így kérhetik akár az iCloud-fotóik átvitelét a Google Fotókba, vagy letölthetik az Apple alkalmazásai által gyűjtött különféle adatokat, például a Jegyzetek, a Naptár, a Névjegyek, a Térképek, a Wallet-tevékenységek, sőt a Safari könyvjelzőket is. Mindez amiatt is különös, mert az iOS alapböngészőjét, a Safarit törölni is lehet majd annak, aki más alternatíva után nézne – erre eddig nem volt lehetőség.

Szintén lecserélhető lesz a gyári térképapp is, így akár a sokak által kedvelt Google Maps is átveheti az uralmat az iPhone-okon.

Az Apple természetesen nem használja az „Android” kifejezést a dokumentumban, de egyértelműen a Google operációs rendszere lesz a legnagyobb haszonélvezője az új rendszernek. Na meg persze a felhasználóik. (A teljes dokumentum ide kattintva olvasható.)