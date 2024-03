2016 októberében – tehát közel nyolc éve már – indította el a Google a saját tervezésű okostelefon-családját, a Pixelt. A készülékek külföldön kifejezetten nagy népszerűségnek örvendenek, ami nem véletlen, ezek a telefonok ugyanis az androidos iPhone-ok, hiszen a Pixelek esetében a Google fejleszti a hardvert (magát a készüléket) és az azon futó szoftvert (Android) is, tehát a kettő közötti összhang minden más vetélytársnál nagyobb lehet.

Az igazság pedig az, hogy az összhang még nagyobb, a Google Pixel telefonok az elmúlt két-három évben stabilan ott voltak a legjobb androidos mobilok között – csak éppen nem idehaza, hanem külföldön. Hiába azonban a megrendíthetetlen háttér és anyagi stabilitás, a Google valamiért az elmúlt évek során alig bővítette azt a portfóliót, amelybe azok az országok tartoznak, ahol a készülékeiket értékesítik; egy szivárgásnak köszönhetően viszont úgy néz ki, hogy ez hamarosan megváltozhat.

Kiderült ugyanis, hogy a Google Pixel 8a, a vállalat pénztárcabarát és egyben legjobb ár-érték arányú telefonja a megjelenéskor már hivatalosan is elérhető lehet Magyarországon – de ne szaladjunk ennyire előre. Mutatjuk, hogy mit lehet eddig tudni a Pixel család új tagjáról és a hazai megjelenésről.

Ahogy arról mi is írtunk, a Pixel 8-as csúcskategóriás készülékeket még tavaly októberben leplezte le a Google. A mobilok még lekerekítettebb formatervet, ám javarészt változatlan dizájnt kaptak – a jelentősebb fejlesztések a motorháztető alatt történtek, hiszen a Pixel-családot is letarolták az MI-alapú fejlesztések. A Pixel 8 és a Pixel 8 Pro azonban a Google csúcskategóriás mobiljai, így a vállalat az elmúlt években rendre piacra dobott egy „a” jelzésű modellt is, ami sokkal elérhetőbb árazással, de ugyanolyan kiváló mobilos élménnyel lopta be magát a felhasználók szívébe – ez pedig vélhetően hasonlóan fog történni idén is.

Jobb kijelző, csinosabb kialakítás

A Pixel 7a egyik legfontosabb újítása a 90 hertzes kijelző volt, amit a Pixel 8a idén még továbbfejleszt – az Android Authority értesülései szerint a pénztárcabarát mobil 120 hertzes OLED-panelt kap majd, 1400 nites csúcsfényerővel, ami egyébként megegyezik a magasabb kategóriás Pixel 8 specifikációjával. Az elődhöz képest némileg megújul a dizájn is – a Pixel 8a sokkal jobban fog hasonlítani a Pixel 8-ra és Pixel 8 Próra, mint a Pixel 7a a Pixel 7-re és Pixel 7 Próra.

Frissülni fog a kamera is, bár leginkább szoftveres újításokkal érdemes számolni. Tavaly a Pixel 7a-ban a Google végre lecserélte az ősrégi 12 megapixeles Sony IMX363 kameraérzékelőt (amit a Google először a Pixel 3-ban, egy 2018-as telefonban használt) egy modernebb, 64 megapixeles Sony IMX787 köré épülő felállásra. Idén a Google a Pixel 8a fő kamerájánál pontosan ugyanezt a felállítást fogja használni a vállalat, a Tensor G3-as lapkának köszönhetően azonban mégis láthatunk némi javulást az új képfeldolgozó egységnek köszönhetően.

És ha már a chipnél tartunk: ahogy említettük, a Pixel 8a-ban (majdnem) ugyanaz a Tensor G3-as chip fog ketyegni, mint ami a két nagy tesóban. Az új SoC fénypontja egyértelműen a továbbfejlesztett CPU: a Google elhagyta az ősi Cortex-X1 és Cortex-A55 magokat és azok elrendezését is megváltoztatta. A 2+2+4-es felállást egy 1+4+4-es váltotta, így a SoC egy teljes egész processzormaggal bővült, ami lényegesen gyorsabb chipet eredményez. A Tensor G3 emellett egyéb fejlesztéseket is hoz a G2-höz képest, például egy új Mali-G715-ös grafikus gyorsító személyében.

Itthon is elérhető lehet

Számunkra azonban nem ezek a legfontosabb fejlesztések, a Google ugyanis valami sokkal jobbal is kedveskedik a magyarországi Pixel-rajongók számára, névlegesen azzal, hogy hivatalosan is megkezdi a készülékek itteni forgalmazását – legalábbis egy szivárogtatás szerint. A vállalat minden bizonnyal ezzel szeretné növelni eladásait, míg ugyanis a legújabb iPhone-ok több mint 140 országban kaphatók, addig a Pixel 7a-t csak 21 országban vezették be hivatalosan; ez azonban már nem sokáig lesz így.

A legfrissebb információk alapján a Pixel 8a a korábbi piacok mellett Csehországban, Észtországban, Finnországban, Litvániában, Lettországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában és végül, és nem utolsó sorban idehaza is elérhető lesz.

Az országok listája a Pixel 8a egyik kiszivárgott garanciajegyéről származik, tehát hivatalosan bejelentés még nem történt, amennyiben azonban a Google tényleg behozza az országba az új készüléket – és arra egy esetleges kampányt is felépít –, az komolyan felkavarhatja a hazai mobilpiac állóvizét. A vállalat elsősorban olyan gyártóktól vehet el potenciális vásárlókat, mint a Honor, a Xioami és a Samsung. A Google előreláthatólag a május 14-én esedékes tavaszi Goolge I/O-n leplezheti le hivatalosan is a készüléket, ekkor fog kiderülni, hogy milyen áron és hol lesz majd kapható a Pixel 8a.