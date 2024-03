Az elmúlt hetekben debütált az Android 15 első fejlesztői verziója, majd a napokban befutott a második kiadás is. Ezek a verziók – ahogy azt nevük is sejteti – egyelőre csak a fejlesztők számára hozzáférhetők, céljuk pedig az, hogy az alkalmazásokat a lehető legkorábban elkezdhessék az új rendszerre optimalizálni; hamarosan azonban a vállalkozó kedvű átlagfelhasználók is belekezdhetnek az Android 15 tesztelésébe.

A Google ezúttal is egy, a tavalyihoz hasonló ütemtervet alkalmaz: februárban és márciusban a Developer Preview-ké a főszerep, míg áprilistól kezdetét veszi a nyilvános bétatesztelés. Ezeknek a verzióknak már az lesz elsősorban a lényegük, hogy a Google minél stabilabb szoftvert fejlesszen – ehhez pedig szüksége van a felhasználókra is. A célegyenesbe június/július környékén érünk majd, ekkor már tényleg csak a hibák kiszűrésére fog fókuszálni a vállalat, mígnem elérünk az augusztusi hivatalos debütálásig.

Érdekesség, hogy a Google eredetileg az Android 14 esetében is hasonló utat szeretett volna bejárni, végül azonban megcsúsztak, így csak ősszel jelent meg a végleges változat. Hogy ezúttal tudják-e tartani a tempót, egyelőre még nem tudni, elnézvén az eddigi fejlesztéseket azonban nem lesz túl sok dolguk az év hátralévő részében. Ennek ellenére mégis érkezett két nagyon fontos dolog a 15-ös főverzióba a fejlesztői változatokkal – mutatjuk, melyek ezek.

Fókuszban a biztonság

Ahogy az az Android Developers Blogon is olvasható, a Google az Android 15 első fejlesztői kiadásában egy olyan új API-t mutatott be, amely lehetővé teszi, hogy a kompatibilis telefonokat akkor is meg lehessen találni, ha azok ki vannak kapcsolva. A rendszer alapja az, hogy a készülék olyan Bluetooth-jeleket sugároz, amiket más, a Find My Device hálózathoz tartozó Android-eszközök is be tudnak fogni. A fogadó készülékek ezután titkosítják és feltöltik a jeleket küldő készülék vélt helyét a hálózatba, továbbítják azt a Google szervereire, ezzel lehetővé téve, hogy a készülék tulajdonosa lássa, hol van a kikapcsolt telefon.

A funkció előreláthatólag a Google saját telefonjain, a Pixel 8-on, a Pixel 8 Prón, valamint a vélhetően májusban debütáló Pixel 8a-n lesz elsőként elérhető, emellett az ugyancsak idén érkező Pixel 9 és Pixel 9 Pro is meg fogja kapni.

Érdekesség, hogy a Find My Device hálózat működése nem új keletű dolog, ugyanezen az elven alapszik az Apple fejlesztése is, amiket már évek óta alkalmaz a vállalat – a két óriás ráadásul 2023 májusa óta együtt is működik. Ennek alapja, hogy közösen olyan hálózatot fejlesszenek, amire egyaránt az androidos és iOS-es készülékek is fel tudnak csatlakozni, ezzel a lehető leginkább megakadályozva a nem kívánt nyomkövetést. Utóbbi miatt egyébként az Apple csúnyán meg is ütheti a bokáját, parányi nyomkövetőjét, az AirTaget ugyanis a legrosszabb esetben be is tilthatják az Egyesült Államokban – erről ide kattintva olvashat részletesebben.

Ugyancsak a biztonsághoz köthető a második fejlesztői változatban megjelent funkció, ami ezúttal már natív támogatást biztosít a műholdas kommunikációhoz.

A fejlesztés más androidos gyártók készülékein már évek óta jelen van, az alap Android azonban mindeddig nem támogatta a funkciót, az csak annak köszönhetően lehetett ott a telefonokban, hogy azt a gyártók önállóan megoldották. Remek példa erre az összecsukható mobilok témaköre is – a Samsung például már 2019-ben is készített ilyen telefonokat, miközben a Google csak évekkel később építette be az Androidba a többkijelzős telefonok támogatását; mindkét esetre igaz azonban, hogy jobb később, mint soha.

Már idén több mobil megkaphatja

Ahogy említettük, az Android 15 első publikus verzióját valamikor 2024 augusztusára várjuk, ekkor azonban még csak a Pixel telefonok fogják megkapni. A 15-ös főverziót egyelőre a Pixel 6, a Pixel 6 Pro, a Pixel 7, a Pixel 7 Pro, a Pixel Fold, a Pixel 8, a Pixel 8 Pro és a Pixel Tablet készülékekre lehet feltelepíteni, a megjelenéshez közeledve azonban vélhetően bővülni fog a támogatott eszközök listája – biztosan megkapják például a frissítést az „a” jelzésű, olcsóbb Pixelek is. Az persze már más kérdés, hogy a harmadik feles gyártók milyen hamar szállítják a főverziót a felhasználóikhoz – a Samsungnál vélhetően a One UI 7-tel, a Honornál a MagicOS 9-cel, míg a Xiaominál a HyperOS 2-vel debütálhat az Android 15, jobb esetben még idén ősszel, rosszabb esetben valamikor 2025 első heteiben.